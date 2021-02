Fratelli di Crozza 19 febbraio 2021, Mario Draghi tra le nuove parodie

Giovedì 18 febbraio, Italia 1 alle 21:25, trasmette La Pupa e il Secchione e viceversa con Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Dopo l‘eliminazione di Jessica e De Santis le cinque coppie rimaste in gara affrontano delle prove fisiche e di cultura generale per accedere alla finale di giovedì prossimo. In palio per la coppia vincitrice ci sono 20.000 euro.

Esse sono formate da Stephanie e Guidi, Miryea e Marini, Linda e Pisano, Orazi e Gianluca, Paolella e Manuel. Questi ultimi si sono uniti al gruppo nella terza puntata.

Gli ospiti del quinto e penultimo appuntamento sono Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla ed Aurora Staltieri. Tornano anche Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Ambra Lombardo invece sostituisce per una sola puntata il prof Verdegiglio.

La Pupa e il Secchione e viceversa 18 febbraio, diretta

Dopo il riassunto della puntata precedente, la diretta del 18 febbraio inizia con il gruppo dei semifinalisti che continua a schierarsi contro Paolella. La reputano troppo invadente e doppiogiochista perché sfrutterebbe ogni pretesto per rimanere al centro dell’attenzione.

Andrea Pucci raggiunge le coppie in villa e propone loro un gioco. Tutti i partecipanti devono raccontagli una barzelletta. Chi racconta le più divertenti trascorrà 2 ore in una SPA. Il conduttore attribuisce la vittoria a Miryea e Manuel.

Dopo la colazione i pupi e le pupe si sottopongono ad un’interrogazione. Ma stavolta non c’é il prof Verdegiglio, che è dovuto assentarsi. Ed è sostituito dalla professoressa Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello. Gli interrogati devono completare delle frasi fornite dalla Lombardo. La più preparata è Stephanie. E’ poi il turno dei secchioni e le secchione fare loro delle domande.

Stephanie ottiene come voto 8, Miryea e Linda prendono 7. Manuel prende 5, l’insufficienza. Gianluca conquista un 8. Al rientro in villa tutto il gruppo si schiera contro Marini in quanto ha tentato di mettere in difficoltà Stephanie con un quesito sull’informatica.

La Pupa e il Secchione e viceversa, prova di ballo

Nella semifinale è tornata Aurora per sottoporre le coppie ad una particolare prova di ballo in cui i protagonisti devono invertirsi i ruoli. Gli uomini devono indossare i tacchi ed abiti femminili. E saranno guidati dalle loro partner.

I Pupi ed i secchioni cercano di essere sensuali tentando di tirar fuori la loro parte femminile. Ecco il giudizio di Aurora:

Linda e Pisano: voto 5

Stephanie e Guidi voto 8

Paolella e Manuel: voto 7

Orazi e Gianluca: voto 8

Miryea e Marini: voto 10.

Per il momento nella classifica parziale, sono ultimi ad ex aequo Linda e Pisano, Paolella e Manuel con 12 punti. Seguono Orazi e Gianluca, Stephanie e Guidi con 16 punti. Primi invece Miryea e Marini con 17 punti.

La Pupa e il Secchione e viceversa 18 febbraio, l’interrogatorio

I Pupi e le Pupe si sottopongono anche questa settimana all’interrogatorio del prof Verdegiglio. Dopo aver mostrato le immagini di Giuseppe Verdi e di Enrico Mentana il docente invita gli interrogati ad avvicinarsi alla lavagna. Devono scrivere una frase di senso compiuto che contenga il verbo lenire. E disegnare poi una “bombetta”, ovvero il classico cappello di feltro bombato. Ma nessuno è stato in grado di rappresentarlo. Pensavano fosse un alimento.

Dopo la domanda Che cos’è il vespro? i Pupi e le Pupe devono completare alcuni titoli di film. Si tratta di Ladri di…Biciclette, La La…Land, Rocco… e i suoi fratelli. Tutti gli interrogati però alludevano a Siffredi ed immaginavano il film Rocco e Malena. Ma tutti sono riusciti a raggiungere la sufficienza ma Pucci li invita ad impegnarsi maggiormente in quanto la finale è sempre più vicina. Con i voti di Verdegiglio la classifica parziale rimane invariata.

La sorpresa di De Santis ad Orazi

Dopo la cena Manuel e Miryea si godono la loro serata nella SPA mentre Orazi riceve una sorpresa. Nell’armadio della sua stanza è nascosto De Santis, che le ricanta la canzone che ha scritto per lei. La Secchiona è molto emozionata ed è contenta del regalo ricevuto. E’ inoltre pronta ad accogliere De Santis a Perugia così avranno modo di conoscersi meglio. Il ragazzo prima di andare via ne approfitta per salutare i suoi ex compagni di viaggio che sono felici di riabbracciarlo.

Manuel e Miryea, invece, al rientro dal centro benessere si scambiano un bacio appassionato nel salotto della villa.

La Pupa e il Secchione e viceversa Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla

Andrea Pucci accoglie Giorgio Mastrota e Francesca Brambilla che illustrano la prova successiva. Devono pubblicizzare la “crema dell’amore” per una televendita. Devono essere spigliati, divertenti e riuscire a catturare l’attenzione dello spettatore. L’intento è ovviamente invogliarlo ad acquistare tale prodotto.

Al termine delle performance delle coppie Mastrota e Brambilla rendono noti i loro giudizi:

Linda e Pisano : voto 6

: voto 6 Stephanie e Guidi voto 8

voto 8 Paolella e Manuel : voto 5

: voto 5 Orazi e Gianluca : voto 9

: voto 9 Miryea e Marini: voto 10

Francesca Brambilla concede il Bonus di 2 punti a Manuel e Paolella che sono stati i suoi preferiti nella prova.

Nella classifica parziale sono ancora primi Miryea e Marini con 33 punti. Seguono Orazi e Gianluca con 31 punti. Terzi invece Stephanie e Guidi con un punto in meno. Al quarto posto Paolella e Manuel con 25 punti. Sono ultimi Linda e Pisano.

La Pupa e il secchione, la prova del riconoscimento

Entra in scena Francesca Cipriani per illustrare alle coppie come si articola questa settimana la prova del riconoscimento. Le donne devono riconoscere i propri partner dall’ odore. Ma per rendere la sfida più complessa vengono distratte dal profumo di alcuni cibi e spezie.

Stephanie, Linda e Paolella che hanno riconosciuto i loro compagni ottengono 7 punti. Miryea e Orazi che invece hanno fallito conquistano solo 4 punti. Linda e Pisano sono ultimi in classifica e vanno direttamente al Bagno di cultura. Stephanie e Guidi, Miryea e Marini sono le prime coppie finaliste.

Orazi e Gianluca, Paolella e Manuel infine devono affrontare il Sintony test. Il tema è ispirato ad una frase di Audrey Hepburn. “Credo fermamente che tutto dovrebbe cominciare dalla gentilezza. Come sarebbe diverso il mondo se tutti la mettessero al primo posto”.

Al termine della prova Gianluca ha minacciato di lasciare il programma perché Orazi non si impegna mai a fondo nelle prove. Non è riuscita a riconoscere il profumo che adopera nonostante condividano molto tempo insieme.

La cerimonia di eliminazione

Alla cerimonia di premiazione presenziano Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Prima di iniziare Pucci rende noto che il prof Verdegiglio si è lamentato con la redazione perché il conduttore, durante l’interrogatorio, suggerisce le risposte. E vengono mandate in onda alcune immagini che lo testimoniano. Successivamente si discutono delle tensioni che ci sono state nel corso della puntata. E della vicinanza tra Manuel e Miryea.

E’ il momento dell’esposizione di Manuel e Gianluca del tema del Sintony test. Il primo punta sulla nonna che si è presa amorevolmente cura del marito malato di alzheimer. Gianluca invece sostiene che quando nella propria esistenza si ha la fortuna di incontrare delle persone gentili, non bisognerebbe mai lasciarlo. Sono le uniche in grado di migliorare un mondo così brutale. Entrambi i discorsi sono commoventi ma i giudici salvano Gianluca e Orazi.

La Pupa e il Secchione e viceversa, il Bagno di Cultura

Nella semifinale Linda e Pisano, Manuel e Paolella si sfidano al Bagno di Cultura. I Pupi devono riconoscere alcuni personaggi, come Mark Zuckerberg, Camillo Benso Conte di Cavour, Bruce Springsteen. Ma anche le giornaliste Barbara Palombelli e Cesara Buonamici. Per i secchioni invece ci sono i Kiss, il Divino Otelma, Raffaella Carrà.

Manuel e Linda devono, rispettivamente, spiegare il significato di baldanzoso e avvezzo. Pisano invece deve spiegare cosa sono le calze parigine.

Vengono eliminati Manuel e Paolella. Linda e Pisano sono, invece, in finale.