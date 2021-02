La Caserma 24 febbraio: Scontro tra Fratino e Santoro, sfide nella neve

Mercoledì 24 febbraio, alle 21.25 su Rai 2, va in onda la penultima puntata de La Caserma.

In questo appuntamento l’ispettore capo Daretti comunica ai ragazzi che alle squadre viene assegnato un comandante, accompagnato da un suo vice. Le nuove figure hanno la funzione di diventare intermediatori tra le reclute e gli istruttori.

Daretti è anche obbligato a riorganizzare alcune esercitazioni a causa della nevicata notturna che si è abbattuta su Levico. Ma alla fine le reclute le affrontano al Forte Belvedere, una delle più grandi fortezze italiane.

La Caserma 24 febbraio, la diretta

Nella diretta del 24 febbraio, l‘Istruttore Capo Rizzo si reca alle 3 di notte presso le stanze delle reclute, che stanno dormendo. Consegna loro delle buste che contengono un test nozionistico da compilare in 5 minuti. Le domande riguardano tutto ciò che hanno imparato finora in Caserma. Uno dei quesiti, ad esempio, verte sul camouflage.

Fratino invece, che rischia l’espulsione, ha avuto il compito da Daretti di controllare quotidianamente le stanze prima del rito dell’alzabandiera. Daretti successivamente rende noto ai ragazzi che in base al test che hanno compilato di notte ha nominato dei comandanti per ogni team. Per la squadra Blu sono stati scelti Nicholas Lapresa come comandate ed Elena Santoro come vice. Per la squadra Rossa Ferettini come comandante e William Lapresa come vice.

La Caserma, arriva la neve

Daretti consegna alle due squadre la mappa del Forte Belvedere, dove affronteranno un’esercitazione. Tutti devono memorizzare come è composta la struttura. Ed i rispettivi comandanti scelgono i ruoli da affidare ai membri della propria squadra. Dopodiché le ragazze aiutano Naomi Akano a conquistare Andrea Rosa. Ma non fa alcun tentativo concreto perché ha scoperto che è fidanzato.

Nel frattempo è giunta la notte e comincia a nevicare. L’indomani le reclute trovano la caserma innevata. Ed alcuni ragazzi decidono di uscire in cortile per giocare con la neve. Ottengono però una punizione per il loro comportamento ludico. Devono spalare la neve per costruire un sentiero che porta fino all’ingresso dell’istituto militare. E sono obbligati ad eseguire anche delle flessioni all’aperto.

Neanche la neve però riesce a fermare il consueto rito giornaliero dell’alzabandiera.

La sfida nel bosco innevato

A causa delle condizioni atmosferiche avverse, la prova al Forte Belvedere è rimandata. Ma Daretti ha organizzato una marcia a squadre che si svolge lungo un percorso nel bosco. Non partecipa Nicholas Lapresa perché ha subito una distorsione alla caviglia. Come di consueto, i partecipanti devono portare sulle spalle uno zaino pesante per rendere la sfida più complessa. Le reclute però tentano di impegnarsi al massimo.

Dopo la sfida i ragazzi tornano in caserma ma Rizzolo, dei Blu, si sente di peso per la sua squadra. Ma i compagni cercano di motivarlo a non arrendersi. Daretti comunica che la prova, con solo 1 minuto e mezzo di differenza, è stata vinta dalla squadra Rossa.

La Caserma 24 febbraio, Forte Belvedere

Daretti attende i ragazzi presso il Forte Belvedere per l’esercitazione che avevano rimandato. La prova si svolge all’interno della costruzione austro-ungarica. Le due squadre devono individuare degli ostaggi da liberare, mettendo in atto la strategia che aveva studiato precedentemente. Tutti i ragazzi affrontano la prova con l’ausilio di armi finte.

Una volta recuperati gli ostaggi, le reclute devono raggiungere un punto di raccolta ed accendere un fumogeno come segnale di richiesta di aiuto. Il comandante Ferettini si è dimostrato un ottimo leader.

Rosa e Fratino nel frattempo hanno dato origine per ironia alla squadra trasparente, che si contrapporrebbe ai Rossi e Blu.

Prima di andare a dormire, le reclute trascorrono una piacevole serata nello spaccio dove hanno organizzato una gara di ballo, con tanto di giuria.

L’indomani Daretti comunica ai ragazzi che la prova al Forte Belvedere è stata vinta dalla squadra Blu. La squadra Rossa non è stata coordinata. Ed ha abbandonato un ostaggio solo nella neve, per recuperarlo in un secondo momento.

La Caserma, percorso ginnico nella neve

Le due squadre affrontano una nuova prova divisi in coppie: il percorso ginnico nella neve. Oltre ad affrontare degli ostacoli devono colpire dei bersagli attraverso le armi laser. Durante l’esercitazione Cimadoro chiede il permesso di poter rientrare in caserma per stare un po’ da solo. Il ragazzo sta vivendo un momento di crisi a causa della bassa stima in se stesso. E della lontananza dalla famiglia. I compagni però cercano di rasserenarlo.

La prossima puntata riprenderà da questi due ultimi avvenimenti.