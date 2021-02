Il Cantante Mascherato 26 febbraio: la finale, ecco la maschera vincitrice

Venerdì 26 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda l’ultima puntata de Il cantante mascherato. Il programma è condotto da Milly Carlucci.

Sette giorni fa è stata svelato il Gatto, dietro il quale si celava l’attore Sergio Assisi. La finale della seconda stagione inizia con lo spareggio tra Farfalla ed Orsetto, rimasto in sospeso venerdì scorso.

Nella finale la conduttrice accoglie in studio anche alcuni ospiti che duettano con le maschere. Anna Tatangelo è in coppia con il Lupo mentre Cristina D’Avena si esibisce assieme all‘Orsetto. E’ presente anche Rita Pavone che canta con il Pappagallo. Ed infine Red Canzian che è in coppia con la Farfalla.

Come di consueto le esibizioni vengono commentate dalla giuria formata da Patty Pravo, Caterina Balivo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Costantino Della Gherardesca.

Il cantante mascherato 26 febbraio, la diretta, spareggio Orsetto e Farfalla

La diretta del 26 febbraio inizia con lo spareggio tra Orsetto e Farfalla. La prima maschera propone Ti porto via con me di Jovanotti.

Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca conferma la sua ipotesi della scorsa settimana, Simone Montedoro. Facchinetti torna ancora su Paolo Belli mentre Patty Pravo è ancora legata all’idea di Antonio Cassano. Flavio Insinna opta per Riccardo Fogli.

La Farfalla invece per la finale ha scelto Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina. Già dalla prima puntata si percepiva che si tratta di una cantante professionista, perché riesce a dominare la voce.

Facchinetti torna su Anna Tatangelo. Patty Pravo e Della Gherardesca confermano Mietta. Flavio Insinna ipotizza Annalisa Minetti. Arianna Bergamaschi è infine l’ipotesi della Balivo.

Al termine delle esibizione il pool investigativo, capitanato da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, salvano Farfalla. E’ proprio lei a passare alla fase successiva con 52% di voti. L’Orsetto invece ha perso lo spareggio fermandosi al 48%.

L’Orsetto, duetta con Cristina D’Avena in un medley di sigle cartoni animati. Si tratta di Kiss me Licia, Occhi di Gatto e i Puffi. L’esibizione coinvolge tutti i presenti in studio. Successivamente il protagonista svela la propria identità. Ecco chi è l’Orsetto.

Il cantante mascherato, i duetti

Dopo l’esibizione dell’Orsetto è il momento anche per le altre maschere di duettare con alcuni Vip. Il primo a salire sul palco è Il Lupo che canta assieme ad Anna Tatangelo Se bruciasse la città.

Flavio Insinna tifa per Alessandro Preziosi. Facchinetti opta per Ron. Caterina Balivo, Della Gherardesca e Patty Pravo pensano che il Lupo sia Max Giusti.

Torna Farfalla che canta assieme a Red Canzian Un amore così grande. Durante la diretta la protagonista accenna qualche verso del brano anche in forma lirica.

Della Gherardesca mantiene l’ipotesi Mietta alla quale si unisce anche la Balivo. Gli altri giudici invece tifano per Anna Tatangelo, anche se ha precedentemente duettato con il Lupo.

L’ultima maschera in gara è il Pappagallo che duetta con Rita Pavone in Una ragione di più. Tutti i giudici confermano Red Canzian. Sostengono che potrebbe trattarsi di un depistaggio della conduttrice perché ha appena cantato con Farfalla. E si sarebbe cambiato in pochi minuti. Stessa opinione condivisa con il pool investigativo e anche da Katia Ricciarelli ed Alessandra Mussolini che sono in platea. Mauro Coruzzi opta invece per Cesare Bocci.

Dopo gli highlights dei duetti i giudici esprimono la propria preferenza. Patty Pravo sceglie la Farfalla. Caterina Balivo il Lupo. Costantino Della Gherardesca, Facchinetti ed Insinna hanno preferito il Pappagallo. Il Pool Investigativo invece tifa ancora per la Farfalla. I loro giudizi verranno uniti ai voti social.

Il Cantante Mascherato 26 febbraio, Pappagallo e Farfalla al duello finale

Milly Carlucci annuncia che si sfidano al duello finale Pappagallo e Farfalla. E’ stato eliminato il Lupo, che si classifica al terzo posto. E che di conseguenza è obbligato a mostrare il proprio volto.

Farfalla raggiunge nuovamente il palco. Ha deciso di cantare Nessun dolore, in una versione molto energica. Balivo, Della Gherardesca e Patty Pravo tifano ancora per Mietta. Facchinetti invece sostiene Anna Tatangelo. Insinna infine opta per Jessica Morlacchi, che è stata anche alunna di Red Canzian ad Ora o mai più.

Il Pappagallo per il duello finale ha scelto di proporre Gimme some lovin’ del gruppo rock britannico The Spencer Davis Group.

La proclamazione del vincitore

Terminato il duello Caterina Balivo e Patty Pravo salvano la Farfalla. Gli altri giudici invece fanno il tifo per il Pappagallo. La Farfalla si classifica al secondo posto, con il 44%. Vince la seconda edizione de il Cantante Mascherato il Pappagallo con il 56% dei voti. Conquista la Maschera d’oro.

Anche quest’ultimi personaggi hanno rivelato le proprie identità. Il Pappagallo è il componente dei Pooh Red Canzian.