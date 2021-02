Questa sera, 26 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta.

Gf Vip 5 puntata 26 febbraio, Semifinale con doppia eliminazione

Inizia il programma. Alfonso svela che il televoto di questa sera è un testa a testa al photofinish. Rosalinda e Stefania sono infatti distanti di pochissimi punti percentuali. Una di loro è al 56%, l’altra al 44%. Signorini le sprona a fare un appello.

Si passa a parlare di Rosalinda e Dayane, che hanno stipulato una tregua in vista della finale, ma si sono molto scontrate nel corso della settimana. La Mello spiega di aver scelto di salvare Samantha De Grenet perchè prova un forte affetto nei suoi confronti, ma ciò non significa che non sia legata a Rosalinda. Dayane avrebbe voluto colpire Stefania Orlando e non la sua amica.

Dayane si confronta con Tommaso, che è rimasto ferito dal comportamento della Mello. Zorzi la accusa di aver strumentalizzato il presunto sentimento nei confronti di Rosalinda e di aver forzato un coming out per ottenere qualche voto in più dal pubblico.

Dayane smentisce di essere attualmente innamorata di Rosalinda ed afferma di aver provato dei sentimenti diversi mesi fa. Tommaso le ricorda che in passato ha smentito questa versione, definendo il suo rapporto con la Cannavò come pura e semplice amicizia. “Se solo si potesse comandare il cuore” – risponde Dayane, sviando ed essendo ancora una volta poco chiara a riguardo.

Un tweet accusa Tommaso di essersi scagliato contro Dayane e di aver usato termini poco adeguati in merito alla sua bisessualità. “Non penso di dovermi giustificare in merito a questo argomento. Uso termini crudi in primis con me stesso” – risponde Zorzi.

Alfonso mostra un video in cui Dayane, parlando con Giacomo Urtis, affermava di non comprendere coloro che si innamorano sia di uomini che di donne.

“Tutto questo è fuffa. Ci ha preso per i f******i” – afferma la Elia. Pupo le concede invece il beneficio del dubbio e pensa che Dayane possa aver cambiato idea.

Gf Vip 5, Pierpaolo diventa zio

E’ il momento di Pierpaolo. Pretelli parla di suo fratello Giulio e del loro rapporto speciale. Pierpaolo è stato un importante riferimento per Giulio, che ha sofferto di anoressia e ne è uscito grazie al suo aiuto.

Stasera Giulio entra nella Casa per riabbracciare suo fratello e dargli un’importante notizia: è innamorato di una ragazza che si chiama Alessia, stanno insieme da 5 mesi ed ora aspettano un figlio. “So che oltre ad essere un padre ed un fratello fantastico, sarai uno zio fantastico” – gli dice Giulio. Pierpaolo è felice della notizia. Il fratello gli spiega che i genitori non hanno preso bene la notizia, ma che lui è contento e pronto a prendersi questa responsabilità.

“Diventare genitori è la cosa più bella al mondo. Ho provato un’emozione che vorrò rivivere presto. Quello che voglio dire ai miei genitori è che è una cosa talmente bella ed è una fortuna, perchè ci sono persone che lo vorrebbero e non riescono. I figli sono regali di Dio, accoglilo con tanto amore” – commenta Pierpaolo.

Gf Vip 5, Dayane e Rosalinda – Tommaso e Stefania

Tommaso spiega di essere rimasto molto male per quello che era scritto nel tweet letto ad inizio puntata. “La tua debolezza è che quando ti vedi contraddetto ti incavoli, fuggi, ti innervosisci…invece bisogna prendere il toro per le corna, perchè nella vita funziona così” – gli dice Alfonso. “Devi imparare ad essere meno permaloso” – gli dice Pupo.

Signorini racconta a Dayane che al mercato una signora la odia e le chiede perchè secondo lei si possa provare questo sentimento nei suoi confronti. “La mia è una cultura molto diversa. Sono talmente libera che forse posso dare fastidio” – risponde la Mello.

Nel frattempo Rosalinda rischia di uscire dalla Casa questa sera e dunque viene mandata in onda una clip che riassume il suo percorso con Dayane. “Vi vogliamo ringraziare perchè ci siamo ritrovati in questo cercarsi e nel non potersi trovare” – dice loro Alfonso.

Rosalinda è felice del percorso condiviso con la Mello e spiega che il momento più importante è stato il bagno nella vasca condiviso in seguito al lutto di Dayane. “Avrei fatto di tutto per prendere una parte del suo dolore” – spiega la Cannavò.

“Ci siamo volute tantissimo bene. L’amore c’è, l’affetto c’è, e sono felicissima di averti trovato” – aggiunge Dayane.

Si passa a parlare di un’altra amicizia, quella tra Tommaso e Stefania.

“Tommaso è un mondo. Ci siamo supportati e sopportati a vicenda. L’ho sempre considerato come un figlio, ho un forte senso materno che ho riversato su di lui ed ho capito i suoi momenti. Mi mancherà molto” – spiega la Orlando.

Momento verdetto: la prima eliminata di questa sera è Rosalinda.

Scopriamo però che non sarà l’unica a dover abbandonare la casa. Ogni concorrente dovrà fare il nome di un coinquilino da eliminare. Stefania fa il nome di Samantha, Andrea fa il nome di Samantha, Samantha sceglie Stefania, Tommaso sceglie Samantha. Anche Pierpaolo fa il nome di Samantha e Dayane fa quello di Stefania.

E’ scattata la mezzanotte ed è il compleanno di Dayane, che compie 32 anni. La Mello riceve auguri speciali dalla suocera con un dolce videomessaggio.

Rosalinda arriva in studio, si confronta con Massimiliano e riabbraccia Andrea Zenga.

Tommaso riceve un videomessaggio dalla cugina, che è in dolce attesa.

Stefania e Samantha arrivano in studio, dove scoprono il loro destino. La Orlando è tra i finalisti, la De Grenet è la seconda eliminata.