I Griffin 18ma stagione su Italia 1 – trama e anticipazioni

Martedì 2 marzo tornano su Italia 1 I Griffin, serie che giunge alla diciottesima stagione con venti episodi inediti. L’appuntamento è alle ore 1:20, subito dopo Le Iene Show.

I Griffin: protagonisti e trama generale

La serie animata, creata da Seth MacFarlane nel 1999, racconta le vicende di una famiglia americana che vive a Quahog, una città immaginaria dello Stato del Rhode Island. Il capofamiglia è Peter Griffin, operaio in sovrappeso, che è sposato da molti anni con Lois. La consorte ha preferito non lavorare per dedicarsi alla crescita dei tre figli, Meg, Chris ed il piccolo Stewie.

Meg è una ragazza ribelle alle prese con la tipiche problematiche adolescenziali mentre Chris al contrario, è timido ed introverso ed ama disegnare. Stewie è invece un neonato dotato di abilità straordinarie e sogna di dominare il mondo. La famiglia ha anche un cane parlante, Brian, che ha sembianze umane. Brian sogna di diventare uno scrittore di successo ma spesso abusa di sostanze alcoliche.

In più di vent’anni di messa in onda gli autori de I Griffin hanno affrontato spesso tematiche forti, come il razzismo e le discriminazione di genere. Ma anche il terrorismo, la pedofilia attraverso un racconto dissacrante della società in perenne metamorfosi. E la serie è stata spesso condannata dal Moige per i suoi contenuti considerati diseducativi.

I Griffin: trama degli episodi in onda il 2 marzo

Gli episodi che manda in onda Italia 1 non seguono la programmazione americana. La rete propone come primi appuntamenti Sposato Col Cancro e Cane morto che cammina.

Episodio 1- Sposato col Cancro

Brian si innamora perdutamente di Jess che gli confida di essere malata di cancro e le restano solo pochi mesi di vita. Brian, commosso dalla sua storia, decide di prendersi amorevolmente cura di lei. E la aiuta a realizzare i suoi ultimi desideri prima di morire. Con il passare del tempo le condizioni di salute di Jess peggiorano ma Brian decide lo stesso di sposarla.

Una sera Brian organizza una cena per presentarla alla sua famiglia ma l’ironia di cui è fatta oggetto lo irrita. Nel frattempo il giorno delle nozze si avvicina e Quagmire si offre di organizzare l’addio al celibato. Brian e Jess si sposano ma appena dopo il matrimonio il medico di Jess comunica loro che la ragazza è guarita. I due neo sposi vanno a vivere nell’appartamento della madre di Jess dove Brian è obbligato a convivere con molti gatti.

Durante i primi mesi di convivenza Jess inizia a mangiare a dismisura fino a raggiungere un peso eccessivo. Un giorno Jess perde i sensi dopo un soffocamento da cibo e Brian crede che sia deceduta. Ma nel corso del funerale la ragazza si risveglia.

Episodio 2- Cane morto che cammina

Brian è pentito di aver sposato Jess perché non sta vivendo il matrimonio che immaginava. Un giorno decide di incendiare l’appartamento ma interviene Peter che tenta di rasserenarlo spiegandogli che il matrimonio ha anche dei lati positivi. Brian però è depresso e tenta di colmare i propri vuoti con il cibo, proprio come Jess. I chili di troppo però gli procurano una frattura all’anca e deve essere assistito dalla moglie. Quando la consorte decide di lasciarlo, lo abbandona in un canile. Ma fortunatamente viene salvato da Peter che lo riporta da Stewie e tutta la famiglia.