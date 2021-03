Canzone Segreta con Serena Rossi è il nuovo show emotainment che Rai 1 manda in onda a partire da venerdì 12 marzo in prima serata. Un nuovo impegno come conduttrice per la Rossi che è reduce dal grande successo della serie televisiva Mina Settembre andata in onda sulla prima rete. Adesso cambia veste e si propone come padrona di casa nel rispetto della duplice anima della sua personalità artistica.

Canzone Segreta dal 12 marzo con Serena Rossi

La canzone segreta, che finalmente ha una data di inizio, il 12 marzo su Rai 1, parte da un assioma differente per lo schema perchè è basato su un intrattenimento emozionale.

Innanzitutto il format non è italiano, ma è basato su un format francese La Chanson Secrète che in patria è stato gratificato da un notevole successo. E Rai 1 spera che possa ripetersi il medesimo successo anche in Italia. Considerato che l’intrattenimento non eccelle, in questa stagione, tutte le speranze sono puntate sul nuovo show che unisce musica ed emozioni.

Infatti il programma è basato proprio su questi due aspetti fondamentali. Ed ha come protagonisti sette ospiti a puntata.

Si tratta di personaggi noti che appartengono non solo al mondo dello spettacolo ma anche dello sport, del giornalismo e di altri settori, compreso quello della cultura. Il protagonista è accomodato su una poltrona bianca: la postazione di ognuno dei sette ospiti. Da qui esprime le proprie sensazioni dinanzi alle sorprese che gli autori e la conduttrice gli hanno preparato.

Gli ospiti, almeno ufficialmente, sono all’oscuro di quanto accade e non conoscono le sorprese a loro dedicate,

Il format e gli ospiti

Ognuno degli ospiti ascolta all’inizio del proprio intervento, le prime note della sua canzone del cuore. La musica e le parole sono accompagnate da filmati, immagini, riprese che sottolineano i momenti più caratteristici della sua esistenza privata. E qui è la prima sorpresa emozionale.

Poi arriva, in ordine di tempo, la sorpresa canora. Ovvero un cantante o un gruppo è in studio a riprendere la canzone segreta.

La novità è che il brano ha un nuovo arrangiamento più consono alle modalità della sorpresa intorno alla quale si crea una scenografia di volta in volta differente. C’è anche un corpo di ballo e dei danzatori aggiuntivi fanno invece da contorno alla performance.

In questo modo Canzone segreta vuole porsi come uno show a metà strada tra il varietà e l’intrattenimento. La versione francese è stata ripresa quasi integralmente in quella made in Italy. Ma ci sono delle parte aggiunte di spettacolo finalizzate ad allungare i tempi.

La regia è di Piergiorgio Camilli.

Canzone segreta è un programma prodotto in collaborazione con Blu Yazmine.

L’appuntamento è per il prossimo 12 marzo con Serena Rossi, sola al comando ma affiancata da molti personaggi. Per uno show che ha il compito di aprire in bellezza la primavera di Rai 1.