Inizia Sanremo 2021 e questa è la scaletta della prima serata del 2 marzo. Alla conduzione, su Rai1, Amadeus affiancato dal suo partner Rosario Fiorello e dalla prima donna della serata Matilda De Angelis. La giovane in sede di conferenza stampa ha svelato la sua emozione per un ruolo così importante affrontato in giovane età. Ed ha detto di sentirsi pronta essendosi preparata nel migliore dei modi possibili.

Sanremo 201 scaletta prima serata del 2 marzo cantanti in gara

Nella prima serata del 2 marzo di Sanremo 2021 in scaletta è prevista l’esibizione di 13 dei 26 big in gara. Gli altri sono in scaletta per la seconda serata di mercoledì 3 marzo. E c’è la presenza di quattro dei partecipanti alla categoria Nuove proposte. Ecco chi sono i giovani in gara in ordine di apparizionem sul palcoscenico.

Gaudiano, Elena Faggi, Avincola, Folcast.

Ecco invece la scaletta ufficiale per i big che sono in competizione questa sera

Arisa – “Potevi fare di più”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Aiello – “Ora”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Noemi – “Glicine”

Madame – “Voce”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Ghemon – “Momento perfetto”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Annalisa – “Dieci”

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Fasma – “Parlami”

Come si può vedere manca Irama dalla lista dei cantanti. Il giovane ex di Amici è stato sostituito da Noemi. Il motivo è la positività al covid di uno dei componenti dello staff del cantante. E’ scattato in questo modo il regolamento del Festival con tutte le norme per limitare il contagio e proteggere l’incolumità degli artisti e di tutte le maestranze che vi lavorano.

E’ già il secondo caso che si manifesta fortunatamente concluso bene.

Gli ospiti delle serata

Insieme ad Amadeus questa sera sul palcoscenico del teatro Ariston c’è come ospite di tutte e cinque le serate il campione Zlatan Ibrahimović che interagisce con i due padroni di casa.

Previsti inoltre il primo quadro realizzato da Achille Lauro e l’attrice Matilda De Angelis che, come abbiamo detto, è la presenza femminile della serata.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, la prima è Loredana Bertè, che propone un medley dei suoi successi e il canta il suo nuovo singolo Figlia di….

Omaggio agli eroi della pandemia con la presenza dell’infermiera simbolo della lotta al Covid nel primo lockdown Alessia Bonari. Giusto per non dimenticare che siamo ancora nel cuore della infezione da virus.

Infine sono previsti la Banda della Polizia di Stato con il sassofonista Stefano Di Battista e la ginnasta russa Olg’a Kapranova

Come si vota

Le canzoni sono sottoposte al voto della Giuria Demoscopica dopo di che viene stilata una classifica delle 13 canzoni eseguite durante la serata.

Per le Nuove Proposte, invece, votano la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. A questi si aggiunge il pubblico tramite Televoto.

Alla fine si compila una classifica: le prime due con più voti passano alla quarta serata, mentre le altre due sono eliminate dalla competizione.