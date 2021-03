Stasera in tv 3 marzo 2021. Su Rai 1 il secondo appuntamento con il 71° Festival della Canzone Italiana. In onda su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 la soap opera DayDreamer – Le ali del sogno.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 3 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 20:40 il 71° Festival della Canzone Italiana. Stasera in tv 3 marzo 2021 il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo. In diretta dal Teatro Ariston si esibisce il secondo gruppo di Campioni in gara, ciascuno con una canzone inedita. La conduzione è di Amadeus, accompagnato da Fiorello.

Rai 2 trasmette alle 21.20 211 – Rapina in corso. Il film del 2018 è diretto da York Alec Shackleton ed interpretato da Nicolas Cage. La pellicola è ispirata ad una storia vera: nella città di Los Angeles avviene un sanguinoso conflitto armato tra il dipartimento di polizia e quattro criminali che stanno svolgendo una rapina.

Su Rai 3 alle 21.20 l’appuntamento con Chi l’ha visto? – condotto da Federica Sciarelli. In prima serata sul canale una nuova puntata della trasmissione, con interviste esclusive. Il programma rivela gli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Bolzano e indaga sugli avvenimenti di cronaca nera della settimana trascorsa.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Django Unchained. Il film cult del 2012 è diretto da Quentin Tarantino, e ha come interpreti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson. Alla vigilia della guerra civile nel Sud degli Stati Uniti, il cacciatore di taglie King Schultz (Christoph Waltz), si allea con lo schiavo Django (Jamie Foxx). In cambio dell’aiuto di Django nel catturare una banda criminale, Schultz gli promette di renderlo libero. Il sodalizio li porterà in giro nell’America razzista e schiavista dell’epoca.

Rai 5 propone alle 21.15 In scena. Il documentario della serie In scena di questa sera è dedicato a Corrado Pani. L’episodio ripercorre la vita e la carriera dell’attore, protagonista delle scene italiane dagli anni ’50 fino alla sua morte, avvenuta nel 2005.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 DayDreamer – Le ali del sogno. Stasera in tv 3 marzo 2021 il serial televisivo turco, con un nuovo episodio. La protagonista Sanem (interpretata da Demet Özdemir) è stata eletta scrittrice dell’anno, ma la sua salute mentale vacilla. Deve inoltre svolgere una campagna fotografica, diretta da Can (intepretato da Can Yaman), l’uomo di cui è innamorata.

Su Rete 4 dalle 20.30 in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. In onda questa sera il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. In studio si affrontano le novità politiche e di cronaca più rilevanti dell’ultimo periodo.

Italia 1 propone alle 21.20 Halloween. Il film horror del 2018 diretto da David Gordon Green è l’undicesimo capitolo della serie. Gli attori Jamie Lee Curtis e Nick Castle interpretano rispettivamente Laurie Strode e l’assassino Michael Myers, l’uomo mascherato che a lungo le ha dato la caccia.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento culturale è condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata si occupa delle più recenti notizie politiche, ma non solo. Ospite fisso della trasmissione Marco Travaglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Malati di pulito. Il reality show segue un’impresa di pulizia in luoghi molto sporchi, spesso inabitabili. Persone ossessionate dal pulito fanno la conoscenza di chi soffre del problema opposto, l’accumulo compulsivo.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Edward mani di forbice. Il film di Tim Burton del 1990 ha come protagonista della vicenda Edward, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il giovane, interpretato da Johnny Depp, è stato inventato da uno scienziato, morto prima di poterlo completare. La sua vita subisce una svolta quando viene adottato da Peggy, una signora che abita in un colorato e agiato sobborgo.

La 5 trasmette alle 21.10 Street Dance. Il film del 2010 è ambientato nei bassifondi della città di Londra, e ha come protagonisti un gruppo di street dance. I componenti del corpo di ballo entrano a far parte di una scuola di danza classica per assicurarsi uno spazio dove allenarsi. Nel cast Charlotte Rampling e Nichola Burley.

Iris alle 21.00 propone American Pastoral. Il film del 2016 rappresenta l’esordio alla regia dell’attore Ewan McGregor, e si basa sul romanzo omonimo di Philip Roth. Lo stesso McGregor interpreta Seymour Levov, detto “lo Svedese.” Egli è un uomo che vive una vita apparentemente perfetta, ma la situazione subisce un mutamento quando sua figlia Merry diventa la principale sospettata di un atto di violenza letale.

Stasera in tv 3 marzo 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 La rosa velenosa. Il film thriller del 2019 è diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. John Travolta interpreta Carson Philipps, un investigatore privato costretto a scappare da alcuni malavitosi di Los Angeles. Per allontanarsi dalla città, accetta un caso che riguarda un losco giro di scommesse clandestine nel mondo del football.

Sky Cinema Due propone alle 21.00 Il principe e il povero. La pellicola ha come protagonisti Dylan e Cole Sprouse, i quali interpretano rispettivamente Tom Canty ed Eddie Tuttor. Tom è un ragazzo orfano che sogna di diventare un attore, mentre Eddie è un attore di successo che sta girando il suo ultimo film. Nel momento in cui fanno amicizia e l’opportunità si presenta, i due giovani non esitano a scambiarsi i ruoli.