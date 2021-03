Sanremo 2021 i migliori e peggiori commenti dai Social

Sanremo 2021, già negli intenti del direttore artistico Amadeus e della direzione Rai, voleva essere “più social” possibile. E a giudicare dalle reazioni, dai commenti e dalle immagini che abbiamo raccolto su Twitter, Facebook e Instagram, l’intento è stato pienamente raggiunto.

“Adesso inizieranno a fotografarci, e diventeremo protagonisti di chissà quanti meme online” ha profeticamente affermato Rosario Fiorello a inizio puntata il, 2 marzo 2021. Il resto, come si suol dire, è storia: la storia di internet e dei Social, ovviamente.

Sanremo 2021 Social, Fiorello e Amadeus protagonisti assoluti

A dire il vero, già da qualche edizione, complice la messa in onda tramite RaiPlay e altri servizi di streaming su PC e smartphone, gli utenti dei Social hanno iniziato a trasformare fermi immagine di Sanremo (nonché di altre trasmissioni), in meme virali. Intendendo con “meme” un’immagine accompagnata da un testo ironico, satirico, o semplicemente divertente se accostato al contenuto della foto.

Non abbiamo dubbi al riguardo: Fiorello ha cavalcato l’onda dei Social con abilità, rendendosi volutamente protagonista di numerosi momenti “da meme”. Nessuno dei quali è sfuggito agli spettatori. Twitter, Facebook e Instagram sono esplosi, e non c’è stato quasi nessun momento della prima serata di Sanremo 2021 che non sia diventato oggetto dell’attenzione dei Social.

Ad esempio, non si può pensare che Fiorello non fosse cosciente di essersi posizionato dietro Amadeus che annunciava il prossimo cantante in gara. E un utente ci riporta alla mente le sensazioni provate durante alcuni usami universitari più impegnativi.

Per non parlare dell’ingresso di Fiorello all’Ariston, con una mise particolare che evocava i quadri di Achille Lauro. Quanto agli argomenti trattati subito dopo, “soprassediamo”. Letteralmente.

Tornando poi in tema “scuola”, ad alcuni utenti non è sfuggita l’espressione sorpresa di Amadeus, mentre Fiorello gli comunicava i nomi scientifici delle dita dei piedi.

A un certo punto, Fiorello, per prendere tempo in attesa dell’annuncio dei due finalisti della sezione giovani, ha portato Amadeus a fare una corsetta fra le sedie dell’Ariston. Evidentemente, il direttore artistico non era preparato.

Infine, con la serie tv Marvel Wandavision in procinto di concludersi venerdì 6 marzo, alcuni fan hanno ipotizzato la discesa in campo di un nuovo supereroe sanremese. La somiglianza, in effetti, dopo il bacio con rossetto di Fiorello sulla fronte di Amadeus è innegabile. Oppure no?

Sanremo 2021 Social, quanto dura Sanremo 2021?

A sorpresa, Amadeus è riuscito a concludere la prima serata del Festival di Sanremo 2021 in orario con quanto preventivato. Eppure, lo scetticismo regnava sovrano sui social a inizio puntata, come dimostrano le immagini che seguono.

La mise di Max Gazzè, vestito da Leonardo Da Vinci, ha scatenato la fantasia dei Social.

Altri hanno preferito usare immagini di repertorio classiche del mondo Social per descrivere la situazione a Sanremo 2021.

I cantanti in gara, Matilda De Angelis e i Maneskin

I due mattatori Fiorello e Amadeus, non sono stati gli unici sotto la lente dei Social. Matilda De Angelis ha fatto molto parlare di sè nel corso di questo primo appuntamento con Sanremo 2021. Nel bene e nel male.

A Costantino della Gherardesca le performance di Matilda De Angelis sono proprio piaciute…

…mentre Enzo Miccio non ha potuto fare a meno di esprimersi su uno degli abiti indossati dall’attrice. Sembra di sentirlo urlare “ma come ti vesti?”.

Dalla pagina ufficiale dei Maneskin, poi, arriva un commento sulla battuta pronunciata dall’attrice. E nonostante la giuria demoscopica li abbia posizionati solo settimi, la loro esibizione ha riscosso parecchio successo su Twitter.

Meno bene sono andati, secondo il pubblico, Fasma e altri cantanti della sezione giovani. In particolare, l’autotune usato dal rapper non ha convinto la platea virtuale degli spettatori del Festival.

Infine, a proposito di classifica e giuria demoscopica, il “grido” proveniente dai social è stato pressoché unanime.