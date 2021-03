Netflix marzo 2021 – Le migliori serie tv da seguire

Vi proponiamo le anticipazioni su alcune serie TV tra le più attese in arrivo su Netflix a marzo 2021. Tra queste la quarta stagione del teen drama Riverdale, le prime stagioni di Gli irregolari di Baker Street e dello show Waffles + Mochi con Michelle Obama. E ancora, la serie animata giapponese tratta dalla saga di film fantascientifici Pacific Rim.

Netflix marzo 2021, prime stagioni di serie in esclusiva

Il 10 marzo è rilasciata in esclusiva su Netflix la serie tv Il Leader, di genere thriller. Racconta la storia di Frank, un videomaker francese che si infiltra nella gang di un quartiere malfamato. Il suo obiettivo è registrare le prove delle attività di spaccio di droga di cui la gang è accusata. Purtroppo, Frank viene coinvolto in una sanguinosa guerra fra bande, e rischia la vita. Dal 16 marzo è online su Netflix WAFFLES + MOCHI, la Stagione 1. Waffles + Mochi è una serie prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, che ha partecipato al progetto. I protagonisti Waffles e Mochi sono personaggi immaginari che intraprendono un viaggio alla scoperta del buon cibo e della cucina. Dunque, nella serie sono coinvolti chef ed esperti di cucina provenienti da diverse parti del mondo; tra cui, negli episodi 6 e 9, l’italiano Massimo Bottura. Il 26 marzo è agli esordi Gli irregolari di Baker Street, con la Stagione 1. Una rivisitazione a tinte noir ed horror delle avventure di Sherlock Holmes, che viveva a Baker Street. Per l’occasione, i crimini che il detective deve risolvere insieme alla sua fidata spalla John Watson diventano sovrannaturali. Inoltre, per aiutare il duo nelle indagini è coinvolto un gruppo di agenti chiamato gli Irregolari.

Netflix marzo 2021, nuove stagioni di serie in corso

L’attesissima quarta stagione di Riverdale arriva su Netflix il 1 marzo. Nel corso di 19 nuovi episodi gli adolescenti protagonisti proseguono le indagini sui misteri che hanno cambiato per sempre le loro vite. Perciò, scopriremo cosa è accaduto durante lo “spring break” appena accennato durante l’ultima puntata della terza stagione; inoltre, nuovi enigmi rendono la vita a Riverdale sempre più movimentata. Chi si nasconde dietro la figura del regista? Cosa sono, poi, le cassette che vengono inviate agli abitanti della città? E soprattutto: cosa è accaduto a Jughead?

Inoltre, il 19 marzo prosegue Formula 1: Drive to survive, con la Stagione 3. Le precedenti due season del documentario dedicato alla Formula 1 hanno ricevuto il plauso della critica e del pubblico. Fra gli argomenti trattati nel corso di questa terza season c’è la pandemia globale, e come abbia influito sulle vite e sulle professioni degli addetti ai lavori nel mondo delle corse automobilistiche. La stagione è stata girata nel 2020, anno in cui ricorreva il settantesimo anniversario della disciplina. Infatti, la prima gara di Formula 1 si tenne a Silverstone nel 1950. Nuove serie animate in eclusiva

Tra le serie tv animate più attese di marzo, c’è poi la Stagione 1 di Shaun Vita da pecora – Avventure a Mossy Bottom. Shaun è un personaggio creato da Aardman Animations, e animato interamente in stop motion. La prima serie in cui è protagonista risale al 2007, e da allora l’improbabile pecora britannica ha interessato un numero crescente di spettatori, riscuotendo successo specialmente fra i più piccoli. Il regista Tom Parckinson ha inoltre dichiarato che Avventure a Mossy Bottom sarà più ambizioso rispetto al passato. Le storie, quindi, saranno più complesse e le trame più articolate. Solo in Italia, poi, Avventure a Mossy Bottom arriverà prossimamente sui canali Rai Ragazzi.

Infine, il 4 marzo è disponibile Pacific Rim – La zona oscura, una serie di animazione giapponese esclusiva di Netflix. La stagione 1 è composta da 10 episodi, ed è ambientata nel mondo della serie cinematografica Pacific Rim. I Kaiju sono una piaga proveniente da una dimensione parallela, che solo piloti a bordo di enormi robot, gli Jaeger, possono fermare. Perciò, Taylor e Hayley, due ragazzi australiani, sono in fuga dal loro continente. Infatti, un gruppo di Kaiju l’ha attaccato senza pietà. I loro genitori sono dispersi, ma per puro caso si imbattono in uno Jaeger dismesso, e riescono ad attivarlo. Da quel momento, quindi, la strada per porre fine alle ostilità è lunga; tuttavia sono intenzionati a percorrerla tutta, per diventare i migliori cacciatori di Kaiju della storia.

Netflix marzo 2021, tutte le serie tv esclusive

Di seguito, poi, tutte le serie tv in uscita a marzo su Netflix.

In esclusiva Netflix

8 marzo – BOMBAY BEGUMS, Stagione 1

10 marzo – IL LEADER, Stagione 1

12 marzo – LA COPPIA QUASI PERFETTA, Stagione 1

12 marzo – LOVA ALARM, Stagione 2

15 marzo – ZERO CHILL, Stagione 1

19 marzo – COUNTRY COMFORT, Stagione 1

19 marzo – SKY ROJO, Stagione 1

21 marzo – LOVE (FT. MARRIAGE & DIVORCE), Stagione 1

24 marzo – CHE FINE HA FATTO SARA?, Stagione 1

26 marzo – GLI IRREGOLARI DI BAKER STREET, Stagione 1

Serie animate

1 marzo – SHAUN, VITA DA PECORA: AVVENTURE A MOSSY BOTTOM, Stagione 1

2 marzo – PAROLE IN FESTA, Stagione 5

4 marzo – PACIFIC RIM – LA ZONA OSCURA, Stagione 1

5 marzo – FANTASMI IN CITTÀ, Stagione 1

9 marzo – STARBEAM, Stagione 3

12 marzo – PARADISE POLICE, Stagione 3

18 marzo – B: THE BEGINNING, Stagione 2

19 marzo – ALIEN TV, Stagione 2

25 marzo – DOTA: DRAGON’S BLOOD, Stagione 1

Infine, di seguito vi proponiamo le serie di stampo documentaristico in arrivo sulla piattaforma:

1 marzo – BIGGIE: I GOT A STORY TO TELL

1 marzo – CONNECTED

3 marzo – GYLLENE TIDER

5 marzo – NEVENKA: ROMPERE IL SILENZIO, Miniserie

5 marzo – OMICIDIO TRA I MORMONI, Miniserie

9 marzo – LA CASA GALLEGGIANTE, Miniserie

10 marzo – LAST CHANCE U: BASKETBALL, Stagione 1

15 marzo – IL MONDO SEGRETO DEI PIRATI, Stagione 1

17 marzo – I RETROSCENA DEL CASO WESPHAEL, Stagione 1

17 marzo – OPERAZIONE VARSITY BLUES: SCANDALO AL COLLEGE

19 marzo – FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE, Stagione 3

24 marzo – SEASPIRACY: ESISTE LA PESCA SOSTENIBILE?

Le serie non esclusive

Queste, quindi, sono le serie non in esclusiva: