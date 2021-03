MTV Cribs Italia dal 17 marzo ecco le case dei Vip made in Italy

Condividi su







Il salone delle meraviglie 4 si conclude questa sera, 16 marzo, con le due ultime puntate inedite in onda su Real Time. Si intitolano, in ordine di messa in onda, Gracias a la vida e Beauty bus.

La prima puntata di questa sera, Gracias a la vida, è incentrata sui primi test delle attrezzature del Beauty Bus. Ma non solo: una grande amica di Federico Fashion Style, Gessica Notaro, aspetta il coiffeur per rifarsi l’acconciatura e il look. Infine, ad Anzio Marco e Weida stanno architettando un piano misterioso.

E poi, finalmente, nel corso della seconda puntata facciamo un giro nel Beauty Bus di Federico, pronto per viaggiare coast to coast lungo lo Stivale.

Vi ricordiamo che potete recuperare gli appuntamenti andati in onda sul sito in streaming gratuito Discovery+.

Il salone delle meraviglie 4 puntata 16 marzo, la prima puntata

In apertura di puntata Federico va dal suo fornitore Luca per esaminare alcune delle attrezzature che saranno presenti sul suo Fashion Bus. Intanto, Marco ricorda a sua moglie Weida che in giornata ha programmato una lezione di danza del ventre. Lei, purtroppo, se lo è dimenticata, e Marco le propone di sostituirla alla reception mentre lei tiene la lezione nella palestra. Sfortunatamente, una cliente difficile lo mette a dura prova, chiedendogli numerose informazioni tecniche che lui proprio non conosce. A complicare la situazione, ci si mette sua figlia, che ha bisogno di aiuto con i compiti.

Intanto Federico incontra una sua collega di nome Federica. Lei aspetta da molto tempo di ottenere un appuntamento con Federico; che in tutta risposta le propone di sistemarle i capelli direttamente nel negozio di attrezzature di Luca. Il risultato finale soddisfa pienamente Federica.

Nel locale alla Rinascente di Roma, nel frattempo, arriva una cliente speciale per Federico: la sua amica Gessica Notaro. Cantante, modella e ballerina, Gessica Notaro ha cominciato giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, sale agli onori della cronaca quando l’ex compagno Edson Tavares la aggredisce con l’acido nella notte del 10 gennaio 2017. “Per me è un secondo compleanno, oggi sono rinata.” afferma.

Solo arrivati a fine serata Federico scopre dello scambio tra Marco e Weida.

La seconda puntata

La puntata inizia, e Federico si trova nella sua vasca da bagno intento a rilassarsi. “Non ce la faccio più e il fornitore, e le clienti, vogliono tutti qualcosa da me” racconta Federico. Intanto, le clienti storiche del coiffeur fanno acquisti, in cerca del vestito perfetto per l’inaugurazione del Fashion Bus di Federico Fashion Style. Weida, intanto, non ha fatto in tempo a cambiarsi dopo uno spettacolo, e si presenta vestita con il suo succinto abito di scena. Per “punizione”, Federico la costringe a lavorare indossandolo per tutto il giorno.

Arrivano le prime clienti della giornata: Fabiola e Katerina. Fabiola ha un ragazzo brasiliano di cui è innamoratissima, e non perde occasione di parlare di lui con Federico. Katerina, invece, è stata accompagnata proprio dal suo compagno, un ragazzo con due lunghi baffi attorcigliati; è un falegname. Il sogno di Katerina è diventare una scrittrice.

Sistemate tutte le capigliature, anche le più ribelli, e soddisfatte le clienti della giornata, giunge, infine, l’attesissimo momento della rivelazione del Fashion Bus. Tutte le clienti vogliono salire per vedere gli interni, ma Federico, stoico, si rifiuta. “Io devo fa un giro ri prova, me lo fate finire sì o no?” afferma. Ma loro, ancora più testarde, lo inseguono in strada.

“Donne, arrivo da voi! Ho sempre sognato un parrucchiere in tutta Italia!” Conclude Federico.

Condividi su