Game of games conferenza stampa con Simona Ventura

Oggi, 26 marzo 2021, alle 14.30 la Rai presenta in conferenza stampa il nuovo game show Game of games – Gioco loco, condotto dalla Simona Ventura. L’appuntamento con la showgirl piemontese, dopo la defezione causa Covid in occasione di Sanremo 2021, è a partire da mercoledì 31 marzo 2021 su Rai 2.

Il format del programma, già testato negli Stati Uniti, prevede che i concorrenti siano accompagnati ciascuno da un VIP del panorama televisivo italiano. Le coppie così assortite si affrontano in diverse prove a eliminazione diretta; alla fine resta in gioco un solo partecipante, che per portare a casa il montepremi accumulato deve superare un’ultima sfida in solitario. Sono già state registrate sei puntate, che andranno in onda ogni mercoledì in prima serata, dalle 21.20 su Rai 2.

Alla conferenza stampa di oggi partecipa la conduttrice del game show, Simona Ventura e il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo.

Game of games conferenza stampa, la diretta

Il primo a parlare è Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2. “Non voglio anticipare nulla riguardo questo nuovo format, che ha avuto grande successo nel mondo e in Europa. Dico solo che Rai 2 è sempre presente laddove c’è bisogno di distrazione e sollievo da un periodo storico difficile. Speriamo che da mercoledì Game of Games ottenga lo stesso successo che ha riscontrato negli altri paesi dove il programma è stato inventato, e poi esportato. Lascio la parola a Simona”.

Quindi, subito dopo, prima di Simona Ventura è Ilaria Dallatana di Blu Yazmine, la casa produttrice del programma in Italia, ad esprimersi in merito: “Il programma si tiene in un’atmosfera di grande ilarità, divertimento e complicità come una gita di scuola. I Vip faranno cose incredibili, vedrete. E’ stato difficile girare le puntate, ci siamo riusciti grazie al team tecnico portoghese che ci ha aiutato con i giganteschi macchinari di scena. Mi rendo conto che in un momento come questo, con i budget più difficili da gestire, la comunità audiovisiva europea si appoggia. Fra l’altro, ieri Ellen DeGeneres, la creatrice dello show originale, ci ha fatto una bellissima sorpresa.”

Poi, viene mostrato un filmato con alcune anticipazioni riguardo i giochi proposti, e i Vip che presenzieranno nel corso delle puntate.

Game of games conferenza stampa, le dichiarazioni di Simona Ventura

Tocca a Simona Ventura parlare, ma prima sono trasmessi i saluti di Ellen DeGeneres, la creatrice dello show negli USA, diretti personalmente alla nuova conduttrice italiana. “Ciao Bella, spaghetti, arrivederci” esclama simpaticamente la DeGeneres in conclusione del suo videomessaggio. “La Degeneres è sempre stata il mio mito. Sono contenta di aver ricevuto la sua benedizione e soprattutto la fiducia del direttore di Rai 2.” afferma la Ventura. “Ho potuto tornare ad essere la conduttrice che sono stata in passato proprio su Rai 2. Mi sono divertita tantissimo. Essere fuori dall’Italia, in portogallo, a lavorare è stato bellissimo, abbiamo vissuto l’esperienza come una vera gita di classe. Le cose che abbiamo fatto insieme un tempo erano normali, ora sono eccezionali.”

E continua: “Nella nostra versione dello show le persone comuni scelgono i VIP e li mettono al loro servizio per gareggiare nei giochi proposti. Si crea quasi una divertente lotta di classe. In questo programma, poi, la conduzione conta tantissimo, il che mi entusiasma ancora di più. Spero che Game of games diventi un mio progetto anche per anni a venire. Stavolta non mi sono messa in gioco in prima persona con i games, ma avrei voluto farlo. Non ho potuto perché avevamo pochissimo tempo.”.

Game of games conferenza stampa, le domande per Simona Ventura

Domanda 1: per la Ventura, tu hai girato molto su varie emittenti. Ci puoi fare un bilancio delle tue esperienze? Con quali sentimenti torni su Rai 2?

“I grandi amori non finiscono. Le esperienze che ho fatto quando sono andata via dalla Rai nel 2011 non le dimentico, le ho vissute con piacere. Con il senno di poi non tutto è stato positivo, ma di sicuro è servito ad alimentare la mia curiosità e a farmi fare esperienza. Oggi sono contenta di essere tornata con un nuovo format. E poi qui a Rai 2 mi sento a casa. Mi piace e mi ci trovo bene, anche con le maestranze e la mentalità generale.”

Domanda 2: a questo punto della tua carriera non avresti preferito un programma meno sperimentale? E poi, come è stata vivere in prima persona il Covid? Sei in pace con Bassetti?

“Ancora? Non ho mai litigato con Bassetti” Risponde ridendo la Ventura. “Non sono mai doma, mi piace rischiare, e sul sicuro mi spengo. Ho bisogno di essere sempre sollecitata dal rischio. Riguardo il programma, il fatto che esca in piena pandemia è una boccata di aria fresca. Non ha pretese di essere evocativo, è pura evasione. Avere il Covid è stata un’esperienza molto pesante, lo ha avuto tutta la famiglia. Mi ha insegnato a rimettere le situazioni in prospettiva, vivo e lascio vivere.”

Altre domande per Simona Ventura

Domanda 3: sempre per Simona Ventura quanto guardi indietro al tuo passato cosa provi?

“I social fanno continuamente tornare a galla video e tributi, sono contenta di rivedermi. E mi piace vedere che molti poi mi hanno omaggiato conducendo con il mio stile. Ho sempre scelto la strada più impervia, ma è quella che mi ha dato più soddisfazioni. Non rimpiango e non rinnego nulla.”

Domanda 4: dicendo che la conduzione conta in questo programma, hai voluto sottolineare che in passato hai condotto programmi dove invece era più marginale? Quale programma avresti voluto lasciare, come dicevi prima?

“No, dico che la conduzione conta perché mi son trovata una libertà e fiducia editoriale e creativa di cui sentivo il bisogno. La fiducia è il sentimento che mi fa lavorare meglio. E la fiducia che mi ha dato Rai 2 è stata totale. Probabilmente in questi anni la TV è andata verso una conduzione più a compartimenti stagni, dove non importa chi conduce. Ripeto che il mio passato mi è servito ad arrivare qui.”

Ludovico Di Meo aggiunge che “Rai 2 come rete pilota sta cercando di proporre numerosi Branded Content. E’ un modello usato molto di frequente. Abbiamo in cantiere altri progetti con Simona Ventura, ma è complicato fare progetti e portarli a termine in breve tempo.”

Domanda 5: Per Ludovico Di Meo, esiste un futuro per The Voice?

“Non lo so. E’ un programma costoso e particolare. Non lo escludo a priori, ma è davvero un progetto impegnativo. Nel mondo pre-covid era più facile.”

Ancora domande per la conduttrice

Domanda 6: per la Ventura, se e quanto ti senti Ellen DeGeneres? Ti sei ispirata a lei per la conduzione? Qualche Vip ha rifiutato la tua proposta a partecipare?

“Più di qualcuno mi ha detto di no. Riguardo Ellen, magari, avere anche solo un milionesimo del successo che porta a casa lei sarebbe fantastico. E’ un punto di riferimento, come Oprah Winfrey. Ma in questo programma ci ho comunque messo tantissimo di me stessa. Ed Ellen lo sa, siamo i primi a variare il programma inserendo i Vip nello show. Sono solo delle mezze figure ad aver detto di no, non persone importanti. Mi hanno detto che non volevano sporcarsi i capelli. Vuol dire che non avevano capito nulla dello show”.

Domanda 7: ho letto che alcuni dei concorrenti che hai scelto ora sono sull’isola dei famosi. E’ un caso? Hai visto la conduzione di Ilary Blasi di questa edizione dell’Isola dei Famosi?

“E’ stato un caso. Riguardo l’Isola dei Famosi, sono stati tutti molto bravi, ho solo parole di elogio per loro. Ma io non tornerei mai più a fare l’Isola.”

Domanda 8: cosa scatta nella mente di un conduttore quando per tanto tempo il telefono non squilla dopo un grande successo?

“Io scusami, ma non ho mai avuto momenti simili, ho sempre lavorato. L’ho fatto in altri ambiti, ho lavorato in Sky, su altre piattaforme e su Mediaset. Se l’avessi avuta io mi trovo sempre un piano B. Quindi non mi sarei preoccupata: avrei aperto un locale o un ristorante ad esempio. Adesso il mio piano B è il mondo Digital.”.

Le ultime domande dei giornalisti

Domanda 9: ancora per la Ventura, come genitore di tre figli, come li gestisci in questo periodo difficile? Puoi dirci qualcosa del nuovo programma della domenica su Rai 2?

“Riguardo la difficoltà della DAD non ho molto da dire, i miei figli si gestiscono bene, sono fortunata da quel punto di vista. Mia sorella che ha una bambina più piccola si trova peggio, per i bambini è più difficile. Sarebbe il momento di farli uscire in sicurezza se possibile.”.

Domanda 10: ti hanno affidato un programma che mi ricorda Ciao Darwin. Ti sei ispirata a Paolo Bonolis e alla sua conduzione?

“Paolo è il re delle persone comuni, io non riesco ad essere me stessa e cattiva con loro, una iena, come fa Paolo. In Game of games riesco ad esserlo maggiormente perché ho a che fare con dei VIP. Farei volentieri gli stessi ascolti di Ciao Darwin, andrebbe bene anche ottenerne la metà, accenderei un cero a nostro Signore“ risponde scherzosamente la Ventura.

