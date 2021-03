Sanremo 2021 Simona Ventura positiva al Covid, assente sabato

Condivi su















Simona Ventura non parteciperà alla serata finale del Festival di Sanremo 2021, prevista su Rai 1 sabato 6 marzo. Lo ha confermato Amadeus nel corso della conferenza stampa del 5 marzo 2021. La conduttrice è risultata positiva al Covid.

Sanremo 2021 Simona Ventura, la conferenza stampa del 5 marzo

Le dichiarazioni di Amadeus non lasciano spazio a dubbi: Simona Ventura non potrà partecipare al Festival di Sanremo 2021.

Nel corso della conferenza stampa per la quarta serata del Festival, il direttore artistico ha affermato infatti:

“Ci tenevo ad averla con me, volevo rivivesse la magia di Sanremo dopo tanti anni. Ma in questi tempi dobbiamo combattere con questioni inimmaginabili. Lei, però, sta bene, spero torni presto a lavorare. Faremo altro insieme in futuro.”.

E ancora, a proposito dei programmi previsti, e ormai saltati, di domani, 6 marzo 2021, ha detto:

“Non l’ho ancora sentita. Ho saputo la notizia mentre venivo qui. Non c’era una scaletta precisa. per il suo intervento; volevo solo un’amica sul palco per condividerlo con me.”.

La partecipazione della Ventura al Festival sarebbe stata anche un segnale importante per il ritorno della conduttrice sulla rete ammiraglia Rai. In tal senso, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha dichiarato che: “Simona Ventura è quasi pronta al debutto per un nuovo programma su Rai 2. Intanto è importante che torni, poi in futuro potrebbe tornare anche su Rai 1.”. Il direttore, pertanto, non ha escluso che Simona Ventura possa avere un futuro professionale anche su Rai 1.

Amadeus, infine, ha rafforzato il concetto, e ha affermato quanto segue. “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona. In futuro mi piacerebbe che venisse con me a giocare per i Soliti Ignoti.”.

La partecipazione a Sanremo 2004

La Ventura era entusiasta dell’idea di partecipare con Amadeus a questa edizione. Dopo ben 17 anni dall’ultimo viaggio a Sanremo, la conduttrice aveva infatti dichiarato: “Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi”.

Il suo ultimo Festival, infatti, risale al 2004, sotto la direzione artistica di Tony Renis. Quell’anno il vincitore della sezione Big fu Marco Masini, con il brano L’uomo volante.

Non fu un’edizione particolarmente fortunata in termini di ascolti e organizzazione. Mancò, infatti, il supporto delle case discografiche, e la kermesse perse nella “gara degli ascolti” contro la quarta edizione del Grande Fratello. Non era mai accaduto, prima di allora, che il Festival di Sanremo cedesse alla concorrenza.

Anche l’edizione del 2021 è altrettanto travagliata, per ragioni molto diverse. Ma sarebbe stata l’occasione per riscattarsi. E per vedere il palco dell’Ariston con occhi diversi.

Simona Ventura, per adesso, deve arrendersi alle circostanze e sperare nel futuro.