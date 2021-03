Game of games gioco loco 31 marzo: il nuovo show di Simona Ventura su Rai 2

Condividi su







Questa sera, 30 marzo 2021, Real Time trasmette la dodicesima puntata di Primo Appuntamento 5, condotto da Flavio Montrucchio.

Tra le coppie di questa sera una sembra più particolare del solito; Tommaso, 23 anni, cena infatti con Enrica, 20 anni. Ma mentre lui è un appassionato di epoca vichinga, pronto a trasferirsi in Norvegia alla prima occasione, lei si descrive come puntigliosa, precisa e maniacale. “La coperta deve essere in un certo modo, le ciabatte dritte, sennò mi da fastidio. Il mio ragazzo ideale deve incuriosirmi, prendermi, travolgermi. Me lo immagino intelligente, acculturato, ambizioso… un principe. La Bella e la Bestia è il mio cartone preferito“ afferma Enrica. Come si troverà, dunque, con il nordico Tommaso?

Matteo, modaiolo dall’età di 15 anni, incontra Riccardo, trentaquattrenne che, prima di tornare in Italia, ha vissuto a lungo in Australia. La serata prosegue con l’appuntamento di Davide e Federica. Lui è un medico, ma a dispetto di tutto si sente immaturo e libero. “A tratti bambino, a tratti cerco di fare l’adulto, ma sono abbastanza fanciullesco. Il primo piercing l’ho fatto a 8 anni“ racconta. Federica, infermiera, afferma invece che le piacciono i medici.

Infine, Susanna, 44 anni, incontra Massimo, che non dichiara la sua età in quanto “cambia tutti i giorni”.

Primo Appuntamento 30 marzo, la diretta

Il primo ad arrivare al ristorante è Tommaso, “ma i miei amici mi chiamano Varg, che vuol dire lupo ed è il mio nome da Vichingo. Mi piacerebbe trasferirmi in Norvegia, è la mia seconda patria.”. Inoltre, si dichiara anche pagano, poligamo e poliamoroso. Enrica, il suo appuntamento, ha apparentemente una personalità del tutto diversa dalla sua. “Cerco un ragazzo intelligente, acculturato, ambizioso: un principe. La Bella e la Bestia è il mio cartone preferito.” continua.

Poco dopo, entrano al ristorante Geco di Roma Matteo e Riccardo, pronti per il secondo appuntamento della serata. “Nel 2020 fare coming out dovrebbe essere naturale, bisogna essere sè stessi” afferma Matteo.

Tommaso, intanto, racconta a Enrica una delle sue più peculiari particolarità: si occupa, infatti, di arte macabra. Ovvero, realizza opere d’arte utilizzando anche animali deceduti, pelli e ossa come materiali. Enrica la prende bene, e ascolta con interesse il racconto di Tommaso. Che sia stata rapita dal suo fascino vichingo?

Quindi, è la volta di Davide, chirurgo “punk”, che si sente “eternamente bambino”. Vorrebbe formare una famiglia, e mettere la testa a posto una volta per tutte. Federica è un’infermiera, e stasera cena con Davide. “Ho moltissimi amici maschi, sono socievolissima. Spesso salto il gradino del rapporto romantico, e divento direttamente amica.” racconta.

Primo Appuntamento 30 marzo, la prima conclusione

Matteo e Riccardo si aprono e raccontano le proprie esperienze passate. Riccardo scopre così che anche Matteo parla lo spagnolo. Intanto, Tommaso continua a sorprendere Enrica, e le confessa di essere poliamoroso e poligamo. Anche in questo caso, Enrica ascolta con attenzione Tommaso. Sembra esserci sintonia tra i due. Federica e Davide, intanto, stanno rompendo il ghiaccio, ma le loro personalità sembrano davvero agli antipodi. Federica ama viaggiare, mentre Davide non ama molto “fare baracca, come si dice dalle mie parti al posto di far festa” racconta.

Susanna e Massimo sono l’ultima coppia a incontrarsi questa sera. Lei ha un’esperienza traumatica alle spalle: è rimasta vedova a 37 anni. Nonostante tutto, ha tenuto duro per il bene dei suoi tre figli, e oggi è pronta a rimettersi in gioco. Anche Massimo ha una storia drammatica da raccontare. Sua sorella è gravemente malata, e lui si è deve occupare di sua nipote come se fosse una figlia.

Al tavolo di Matteo e Riccardo si ride e si scherza. Anche quando Matteo racconta la storia di come ha scoperto di essere stato adottato, l’entusiasmo non si spegne, e la sintonia tra i commensali non si interrompe.

La prima cena della serata si sta per concludere, quella tra Enrica e Tommaso. “Questo appuntamento ha funzionato, non so perchè. Lui mi ha sorpreso. Due persone così diverse, in fondo possono essere uguali.” racconta Enrica. Alla fine, sono entrambi, incredibilmente, concordi: vogliono rivedersi e conoscersi.

Primo Appuntamento 30 marzo, le cene proseguono

Davide racconta a Federica della sua ultima storia seria. Ancora oggi fa fatica a superarla, principalmente perchè è stata una sua responsabilità se è finita. Ha tradito la sua precedente fidanzata dopo una lunghissima relazione, e lei non l’ha superata.

Intanto, al tavolo di Riccardo e Matteo arriva l’ultima portata, il dessert. Matteo è rimasto rapito dagli occhi di Riccardo. “Mi ha messo a mio agio il fatto che mi guardasse e ascoltasse sempre, a volte imbarazzandosi. Mi ha coinvolto.” racconta Matteo. Anche Riccardo è incuriosito da Matteo. “Mi ha infastidito il fatto che non abbia fatto nessuno sforzo nell’accettare che gli offrissi la cena” continua. Nonostante questo, decidono di rivedersi, ma solo come amici, continua Riccardo. “Poi chissà, non si sa mai” aggiunge.

La cena tra Davide e Federica giunge al termine. Lei, però, non è rimasta troppo colpita da Davide, che ha recepito come poco spontaneo e rispondente alle sue aspettative. “Sarebbe stato meglio incontrare un’altra persona” continua. Davide vorrebbe rivederla, ma lei risponde con un secco no. “Al massimo possiamo essere amici” termina.

Susanna e Massimo si confrontano, e si aprono raccontandosi le loro reciproche esperienze traumatiche in famiglia. Massimo non ha mai voluto avere una famiglia, ma ora è curioso di scoprire cosa si provi a far parte di una coppia affiatata. Anche la loro cena, infine, termina. “E’ stata una serata piacevole, mi son sentita più femminuccia” racconta Susanna. Massimo sul termine della cena fa una piccola gaffe: si è dimenticato il nome di Susanna. Nonostante tutto si sono trovati entrambi bene, e vogliono approfondire la reciproca conoscenza.

Tutte le conclusioni degli appuntamenti

Susanna e Massimo si sono sentiti per un breve periodo, ma non è scattata la scintilla.

Riccardo e Matteo si sentono spesso e sono diventati buoni amici.

Federica e Davide si sono sentiti, ma non si sono più rivisti.

Enrica e Tommaso sono tornati ciascuno ai reciproci interessi, e hanno instaurato una relazione aperta.

