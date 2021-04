Primo Appuntamento 5 Real Time: le coppie di martedì 6 aprile 2021

Condividi su







Questa sera, 6 aprile 2021, Real Time trasmette la tredicesima puntata di Primo Appuntamento 5, il reality condotto da Flavio Montrucchio.

Ylenia e Asia, due sorelle di 21 anni, questa sera si presentano insieme al ristorante Geco di Roma per due appuntamenti al buio. Per loro sono in attesa Marco, barman romano di 26 anni, e Alessandro, ventinovenne molto sicuro di sé. “Credo in me stesso, ho i miei difetti ma li so solo io.” afferma.

Quindi, le altre coppie della puntata: Teresa e Laura; le due donne, di 35 e 30 anni rispettivamente, si dichiarano entrambe molto esigenti nella ricerca del partner ideale. E poi, Lavinia, venditrice di essenze e profumi, cena con Giovanni, cameriere. “Sono banalmente un essere umano così, come lo vedi. Non ho strutture, o ti piace o non ti piace. Sono single da 10 anni ormai perchè non mi interessava avere una relazione. Sto bene con me stessa“ dichiara Lavinia. “Non ho aspettative sulla persona che incontrerò, spero di trovarne una che mi colpisca subito al cuore“ afferma invece Giovanni.

Tutte le puntate della quinta edizione sono già visibili agli abbonati al servizio Discovery+. Inoltre è possibile vedere in replica le puntate già andate in onda nel day time pomeridiano di Real Time.

Primo Appuntamento 6 aprile, la diretta

Lavinia è la prima ad entrare nel locale questa sera. Afferma che uno dei più grandi problemi che ha avuto in passato è il suo carattere forte e autoritario. Cena con Giovanni, di professione cameriere e subito entusiasta di conoscere Lavinia. E’ un po’ timido, e Lavinia lo prende immediatamente in contropiede. I temi si fanno personali, e il ghiaccio si scioglie velocemente.

Poco dopo, è la volta di Ylenia e Asia, due sorelle di 21 anni. Si presentano come gemelle, ma poi affermano di essere diversissime tra loro. Tanto caratterialmente, quanto in fatto di preferenze sugli uomini. “Cerchiamo l’una la versione al maschile dell’altra” dicono. Per loro arrivano prima Marco, barman di Roma, e quindi Alessandro. Subito si genera una simpatica incomprensione, dal momento che Marco entra per primo nel locale. Con chi cenerà, Ylenia o Asia?

Estroverso e sicuro di se, alla fine, arriva anche Alessandro, e il nodo si scioglie. Ylenia è l’appuntamento di Alessandro, mentre Marco cena con Asia. Anche loro, come Lavinia e Giovanni iniziano a rompere il ghiaccio parlando delle loro passate frequentazioni. Ylenia racconta di non aver avuto relazioni per molto tempo. Mentre Alessandro ha vissuto negli ultimi anni alcune brevi relazioni. “Non sono mai stata innamorata” risponde Ylenia.

L’ultimo appuntamento della serata sta per iniziare: quello tra Teresa e Laura. “Sono pignola e rompiscatole, in futuro vorrei diventare meno inflessibile. Ma le persone sono difficili, vorrei qualcuno che mi accetta per come sono.” afferma Teresa. Laura, trent’anni, è anche lei severa e inflessibile, dichiara, ma con sé stessa.

