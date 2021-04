Leonardo serie tv terza puntata, Machiavelli mette in guardia il genio da Vinci

Condividi su







Rai 4 propone oggi la serie tv dal titolo Miss Scarlet and The Duke. Si tratta di un prodotto in prima visione assoluta che si compone sei episodi nel corso della prima stagione.

La serie viene trasmessa a partire dalle 15:35 e in ogni puntata sono trasmessi due episodi. Gli appuntamenti sono il 4 aprile per proseguire sabato 10 e concludersi domenica 11 aprile. Ogni episodio ha la durata di circa un’ora.

Il genere è drammatico con incursioni nel giallo e nel poliziesco. La produzione è tra Regno Unito e Irlanda.

Miss Scarlet and The Duke serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Declan O’Dwyer. Personaggi principali sono Eliza Scarlett e William Wellington aka The Duke interpretati rispettivamente da Kate Phillips e Stuart Martin. Nel cast anche Ansu Kabia nel ruolo di Moses.

Le riprese si sono svolte in Irlanda, in particolare a Dublino in spettacolari location. Una seconda serie è stata già annunciata lo scorso 29 marzo 2021.

La produzione è della A+E Studios in collaborazione con Element 8 Entertainment. Il titolo originale è identico a quello con cui è stato venduto a livello internazionale.

Una curiosità: le riprese della seconda serie, originariamente previste per settembre 2020, sono state posticipate a causa delle restrizioni anti Covid-19.

Miss Scarlet and The Duke – trama della serie tv in onda su Rai 4

La trama della vicenda si svolge nella Londra vittoriana. In particolare siamo nel 1882. Eliza Scarlett rimane improvvisamente senza nessuna risorsa economica subito dopo la morte del padre. A quei tempi il matrimonio sembrerebbe l’unica via d’uscita economica per una donna. Eliza però è di tutt’altro avviso. Decide così di continuare l’attività del padre.

Intanto, non convinta del referto stilato dal medico legale, inizia una sua indagine personale per comprendere a fondo le cause che hanno portato alla morte del genitore. Il padre era un investigatore privato molto noto. Così lei prende il suo posto e decide di continuare l’attività del padre lavorando sotto il suo nome.

Lotta per costruirsi una reputazione in un mondo dominato dagli uomini per quanto riguarda i casi di cronaca nera da risolvere. Per essere più addentro al mestiere chiama il suo vecchio amico William Wellington, detto The Duke. Con questo soprannome infatti è conosciuto dalle forze di Polizia. E il riferimento è al noto Duca di Wellington, soldato inglese, una delle principali figure militari e politiche della Gran Bretagna.

Il finale della serie

Eliza si serve dell’aiuto di The Duke per aumentare i casi e le indagini che le saranno affidati. Ma la situazione è molto complicata.

Lei però riesce a farsi strada in un mondo dominato solo da uomini e nota con grande sorpresa che lo stesso Wellington comincia ad avere gradualmente rispetto per le sue capacità investigative. Non solo ma l’uomo si prende anche cura della giovane donna che ha perso da poco il padre. Infatti Eliza Scarlett è determinata, intelligente ed astuta e riuscirà in un’impresa molto complicata per una donna dell’Ottocento.

I titoli degli episodi sono:

Eredità La donna in rosso Fatti non parole Memento mori Cella 99 Il caso di Henry Scarlett

Miss Scarlet and The Duke – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Miss Scarlet and The Duke e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Kate Phillips ( Un ragazzo quasi perfetto ) – Eliza Scarlet

( ) – Eliza Scarlet Stuart Martin – William Wellington aka ‘ The Duke’

– William Wellington aka ‘ The Duke’ Danny Midwinter – Frank Jenkins

– Frank Jenkins Ansu Kabia – Moses

– Moses Andrew Gower – Rupert Parker

– Rupert Parker Matthew Malone – PC Honeychurch

– PC Honeychurch Cathy Belton – Ivy

– Ivy Kevin Doyle – Henry Scarlet

