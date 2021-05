Stasera in tv 26 maggio – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 26 maggio 2021. Serata dedicata allo sport su TV8, con la diretta di Villarreal Vs Manchester United, valida per l’Europa League. Rai 3 propone poi la consueta puntata del mercoledì di Chi l’ha visto? Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 26 maggio – Programmazione Rai

Su Rai 1, va in onda la replica de Il commissario Montalbano, intitolata L’età del dubbio (stagione 2011), alle 21.25. Il film-tv è tratto dal quattordicesimo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista Salvo Montalbano. Il commissario è ormai ossessionato dalla paura di morire. In seguito a un sogno tragi-comico nel quale assiste al suo stesso funerale, Montalbano deve tornare a lavoro, per indagare su un omicidio avvenuto a bordo di uno Yatch.

Rai 2 propone alle 21.20 il film Dove eravamo rimasti (titolo originale Ricki and the Flash). Linda è una rock star un tempo nota, oggi semi-dimenticata. Per seguire la sua passione musicale, ha abbandonato la famiglia, e si è isolata dagli amici. Quando sua figlia Julie è lasciata dal marito e cade in depressione, deve tornare a Los Angeles per aiutarla. Incontra così tutti i membri della sua famiglia, che non hanno, però, una buona considerazione di lei.

Rai 3 trasmette una nuova puntata di Chi l’ha visto?, dalle 21.20. Il caso di Denise Pipitone è tornato di pubblico interesse da qualche settimana, in seguito alle nuove testimonianze e prove rinvenute riguardo la scomparsa della piccola nel 2004. La conduttrice Federica Sciarelli si occupa così nuovamente del caso, condividendone gli ultimi sviluppi.

Stasera in tv 26 maggio – Programmazione Mediaset

Rete 4 manda in onda Zona bianca alle 21.25. Il talk di genere attualità, politica e rotocalco è condotto da Giuseppe Brindisi. Ogni sera, sono quindi proposti nuovi ospiti in studio o in collegamento per discutere di argomenti di stringente attualità. Questa sera, focus sulla nuova questione fiscale che sta dividendo la maggioranza di Governo. Interviene Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Poi, è previsto un dibattito sul ddl Zan contro l’omotransfobia.

Invece, Canale 5 trasmette il film cult Il gladiatore (titolo originale Gladiator) dalle 21.46. La pellicola di genere storico-drammatico diretta da Ridley Scott è passata alla storia anche grazie all’interpretazione di Russel Crowe, nel ruolo del generale romano Massimo, tradito dall’imperatore Commodo e divenuto un gladiatore in lotta per la libertà.

Il film Alice attraverso lo specchio (titolo originale Alice Through the Looking Glass), è poi in onda su Italia 1 dalle 21.26. Sequel del film diretto da Tim Burton Alice in Wonderland del 2010, Alice attraverso lo specchio è un film di genere action liberamente tratto dal romanzo di Lewis Carrol Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La7 propone poi una nuova puntata del documentario Atlantide – Storie di uomini e di mondi, 21.15. Ogni mercoledì su La7 il conduttore Andrea Purgatori ripercorre eventi che hanno segnato la storia nazionale. Sono perciò proposti filmati di stampo documentaristico, e le testimonianze di esperti storici e altri ospiti.

TV8 dedica la serata allo sport, con la trasmissione live della UEFA Europa League – Villarreal Vs Manchester United, a partire dalle 21.00.

Infine, su NOVE, va in onda Accordi & disaccordi alle 21.25. Luca Sommi, Andrea Scanzi e il giornalista Marco Travaglio propongono ogni mercoledì interviste e approfondimenti in diretta ai personaggi politici protagonisti di vicende di stretta attualità.

Stasera in tv 26 maggio – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema canale 305 propone il film di fantascienza Men in Black International, a partire dalle 21.00. Il film è uno spin-off della serie di film Men in Black, ed è liberamente ispirato agli omonimi fumetti Marvel. Molly (Tessa Thompson), rimane orfana. Anni dopo, riesce ad essere assunta in prova come “agente M” nell’organizzazione segretissima Men in Black, e assegnata in prova all’agente High T (Chris Hemsworth).

Invece, Sky Cinema canale 316 trasmette la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo Tu la conosci Claudia?, alle 21.15. Claudia non è più innamorata di suo marito. Si convince così di poter riaccendere il fuoco della passione frequentando un altro uomo. Non sa che suo marito e l’uomo che sceglie di frequentare, Giovanni e Giacomo, si conoscono, e sono grandi amici. Nel ruolo dell’ambitissima Claudia recita Paola Cortellesi.

