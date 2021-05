Notte Azzurra il 1 giugno su Rai 1 con Amadeus, ospiti e anticipazioni

Condividi su







Domenica In torna in onda il 23 maggio, con molti ospiti in studio ed in collegamento. La trentasettesima puntata, condotta da Mara Venier, è in onda alle ore 14:00 su Rai 1. Il contenitore festivo viene trasmesso dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Nel corso della diretta Mara Venier dedica spazio al ricordo di Giovanni Falcone, ucciso nell’attentato del 23 maggio 1992.

Domenica In ospiti 23 maggio, Favino e Maria Falcone

Nella puntata del 23 maggio Mara Venier ospita in studio Pierfrancesco Favino, protagonista de Il traditore. Il film va in onda domani sera su Rai 1 in occasione del 29° anniversario della Strage di Capaci. Nell’attentato persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo ed alcuni agenti della scorta. La pellicola, diretta da Marco Bellocchio, ha vinto il David di Donatello 2020 come Miglior Film.

Interviene, in collegamento da Palermo, anche Maria Falcone, sorella del giudice. Presenta al pubblico alcune delle iniziative che si svolgono in tutta Italia per ricordare Giovanni Falcone e tutte le vittime di Mafia. Anche la Rai nella giornata di oggi ricorda gli anniversari delle stragi di Capaci e Via D’Amelio attraverso una maratona televisiva che ha per titolo Di cosa siamo Capaci.

Tra gli ospiti anche Alberto Angela

Nella puntata di oggi è prevista anche la presenza di Alberto Angela. Il noto divulgatore presenta due puntate speciali di Ulisse che andranno in onda il 27 maggio e il 3 giugno. Gli appuntamenti sono dedicati rispettivamente a San Francesco e al cambiamento climatico. Il conduttore viene affiancato dal padre Piero Angela.

L’ospite farà sicuramente anche chiarezza sulle voci che sono circolate sul web sulla presunta chiusura di Ulisse. In realtà le registrazioni hanno solo subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria.

Domenica In, Giuliano Sangiorgi, Al Bano e Jasmine Carrisi

Nel consueto spazio dedicato all’intrattenimento musicale Mara Venier accoglie in studio Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro propone alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico. Ma presenta anche il suo secondo romanzo che si intitola Il tempo di un lento. E’ arrivato nelle librerie martedì 11 maggio.

Torna a Domenica In anche Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi. La giovane interpreta dal vivo il suo brano d’esordio Calamite. Jasmine ha anche debuttato in televisione nella prima edizione di The Voice Senior. E’ stata infatti una dei coach, assieme a sua padre, dello show dedicato agli over 60. Per il momento non sappiamo se verranno confermati anche nella seconda stagione, in onda il prossimo autunno.

Domenica In 23 maggio, la campagna vaccinale anti Covid

Come accade ogni domenica, Mara Venier dedica la prima parte della trasmissione alla campagna vaccinale anti Covid. E’ presente ancora una volta in studio il Prof Fabrizio Pregliasco che illustra gli ultimi dati dei contagi. Interviene nuovamente anche il Ministro Mariastella Gelmini.

La somministrazione dei vaccini negli ultimi tempi sta procedendo con maggiore rapidità e secondo le previsioni entro l’estate potranno vaccinarsi anche gli adolescenti. Al dibattito sanitario prendono parte, inoltre, Alessandro Sallusti, in collegamento, ed Enzo Miccio che invece si sofferma anche sulla lenta ripresa del settore wedding.

