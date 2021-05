Condividi su







Ascolti Tv sabato 22 maggio 2021. Ascolti record per la finale dell’Eurovision Song Contest con la vittoria dell’Italia. La replica del programma di Canale 5 si ferma a 10.7% di share. Sapiens al 6.1%. Ecco nei dettagli i quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 22 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest ha raggiunto 4.512.000 spettatori con 25%

Su Rai 2 La serie FBI ha registrato 1.506.000 con 6.7%

Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta: 1.201.000 telespettatori con 6.1%

Su Canale 5 55 Passi nel Sole ha raggiunto 2.018.000 con 10.7%

Su Rete 4 Il film Viaggi di nozze ha registrato 871.000 telespettatori con 4.2%

Su Italia 1 I pinguini di Madagascar: 1.012.000 telespettatori con 4.6%

Su La 7 Il film I miserabili ha ottenuto 589.000 con 2.8%

Su Tv8 Elysium segna 367.000 con 1.7%

Su NOVE I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? è seguito da 393.000 con 1.8%

Ascolti Tv sabato 22 maggio 2021, la fascia preserale Blob sfiora il 6% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 2.407.000 con 18.6%. L’Eredità Weekend: 3.736.000 con 23.6% Su Rai 2 Europei di Nuoto hanno siglato 812.000 spettatori con 6.2% Su Rai 3 Blob sigla 1.097.000 spettatori con 5.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend: 1.917.000 con 15.4%. Avanti un Altro! Weekend: 2.691.000 con 17.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 706.000 con 4% Su Italia 1 C.S.I. raccoglie 462.000 con 2.6% Su La 7 Geronimo ha ottenuto 160.000 con 1.2% Su Tv8 4 Hotel interessa 181.000 spettatori con 1.2% Su NOVE Delitti a Circuito Chiuso: 137.000 con 0.9% Ascolti Tv sabato 22 maggio 2021, l’access prime time Striscia la notizia al 15.5% anche senza Soliti ignoti Su Rai 1 In onda L’Eurovision Song Contest Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.654.000 telespettatori con 7.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.362.000 spettatori con 15.5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.130.000 con 5.5% e 1.015.000 con 4.6% Su Italia 1 C.S.I. ottiene 993.000 con 4.7% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.053.000 con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 339.000 persone con 1.6% Su NOVE Fratelli di Crozza: 309.000 tele ascoltatori con 1.5%

Ascolti Tv sabato 22, daytime mattutino

Bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia: 1.478.000 con 22.6% e 1.206.00 con 19.7%

Su Rai 2 Domani è Domenica conquista 353.000 con 3.3%

Su Rai 3 Elisir del Sabato convince 269.000 con 4.4%

Su Canale 5 Forum in replica sigla 1.194.000 con 13.3%

Su Rete 4 Sempre Verde conquista 222.000 spettatori con 1.4%

Su Italia 1 è visto da 195.000 con 2.4% Riverdale è visto da 195.000 con 2.4%

Su La 7 Like – Tutto ciò che Piace: 91.000 spettatori con 0.6%.

Ascolti Tv sabato 22, day time pomeridiano

Bene Italia Si e il Giro d’Italia

Su Rai 1 Linea Blu: 1.899.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore: 1.613.000 con 11.2%. Italia Sì! 1.340.000 con 11.2% e 1.751.000 con 14.9%

Su Rai 2 Giro d’Italia: 2.300.000 spettatori con 16.2%

Su Rai 3 Tv Talk è seguito da 978.000 telespettatori con 7.1%

Su Canale 5 Verissimo: 2.076.000 con 15.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha convinto 702.000 con 4.6%

Su Italia 1 The Flash ha raccolto 292.000 con 1.9% e 182.000 con 2.2%

Su La 7 Tootsie è visto da 161.000 telespettatori con 1.1%

Su Tv8 Prove del GP di Monaco di Formula 1: 895.000 con 6.3%

Ascolti Tv sabato 22, seconda serata

Ottimi ascolti per Ciao Maschio

Su Rai 1 Ciao Maschio: 647.000 spettatori con 12.8%

Su Rai 2 Euro 2020 è scelto da 359.000 persone con 1.7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 452.000 persone con 3.9%

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 512.000 spettatori con 6.4%

Su Rete 4 John Q è stato scelto da 242.000 persone con 2.7%

Su Italia 1 I Simpson è visto da 440.000 con 2.6% e 426.000 con 2.9%

Su La 7 Lady Jane interessa 139.000 con 1.5%

Su Tv8 Mappe Criminali: 152.000 spettatori con 1.1%

