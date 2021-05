Game of games: lo show di Simona Ventura torna su Rai 2

Condividi su







Mercoledì 26 maggio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata de L’Eredità condotta da Flavio Insinna.

Irina è diventata la nuova campionessa dopo aver sconfitto al Triello Paolo e Massimiliano. Non è però riuscita a conquistare il montepremi della sua prima Ghigliottina. Irina prende il posto del campione Massimiliano, laureato in Scienze Agrarie.

L’Eredità, la diretta del 26 maggio

Flavio Insinna, dopo i saluti di circostanza, presenta gli sfidanti del campione Massimiliano. La prima è Irina, che viene da Genova e lavora in una profumeria. Deve specificare se un paese è bagnato dall’Oceano Atlantico o Indiano.

Paolo vive in Trentino ed è un ricercatore in Interazioni uomo-macchina, specializzato in creazione e gestione di app. Il concorrente deve abbinare la ricorrenza al mese in cui si celebra.

Rita invece viene dalla provincia di Frosinone. E’ diplomata al Conservatorio in clarinetto ed è insegnante di musica. E’ anche amante dello sport. Lei deve specificare se i film elencati dal conduttore sono dei musical.

Il quarto concorrente è Mattia che vive in provincia di Bergamo. Lavora in un’azienda che opera nel settore dell’erba sintetica. Il suo sogno però è diventare autore, compositore ed avere un proprio studio di registrazione. Per lui come abbinamenti la pasta con o senza buca.

Ritroviamo Isabella che sta seguendo un master in veterinaria finalizzato alla Pet Therapy. Per il gioco degli abbinamenti deve concludere delle frasi famose.

Stefano invece vive a Rieti ed è un gran tifoso della Roma. Lui deve riferire se alcuni animali hanno i peli o le squame.

Massimiliano decide di mandare in sfida, nel gioco dei 60 secondi, Paolo e Stefano. Il primo concorrente eliminato della puntata è Stefano.

L’Eredità, il gioco L’una o l’altra

Flavio Insinna introduce il gioco successivo L’una o l’altra. Per ogni domanda fornisce solo due possibili risposte. Al primo turno non rispondono correttamente Irina, Rita, Mattia.

E’ Irina a compiere il doppio errore e decide di puntare il dito contro Rita. Quest’ultima deve abbandonare lo studio.

Nella puntata del 26 maggio L’Eredità ha scelto le seguenti quattro date: 1934, 1947, 1961 e il 1989. I quesiti, come di consueto, sono di cultura generale.

Al termine del primo giro di domande non abbinano correttamente gli eventi alla data corretta sono Irina e Mattia. Il giovane compie il doppio errore e sceglie di sfidare proprio Irina. Il terzo concorrente eliminato è Mattia.

L’Eredità 26 maggio, i Paroloni

Flavio Insinna introduce ora i Paroloni. I concorrenti devono trovare il significato di alcuni termini in disuso. Il primo termine è Simpulo, individuato da Irina. E’ un antico vaso romano.

Il secondo parolone è invece Alfana, indovinato dal Paolo. Si tratta di un cavallo arabo robusto e massiccio utilizzato, in passato, in battaglia e nei tornei.

Isabella e Massimiliano di conseguenza affrontano il gioco dei 60 secondi. Il campione riesce a rimanere in gioco.

Il Triello

Nella puntata del 26 maggio si sfidano al Triello Irina, Paolo e Massimiliano.

Inizia Paolo che risponde correttamente ai temi Scienza (30.000 euro), Italiano (10.000 euro), Musica (20.000 euro), Curiosità (30.000 euro).

Irina invece conquista la categoria Chi l’ha detto? (20.000 euro).

Massimiliano infine si aggiudica la categoria Casa (20.000 euro) e Spettacolo (10.000 euro)

Paolo ha il montepremi più alto e deve rispondere alle ultime domande per poter accedere alla fase finale de L’Eredità. I temi sono vita da formiche e regole tassative.

Risponde correttamente ad entrambe le categorie Irina che diventa la nuova campionessa.

L’Eredità, la Ghigliottina di Irina

Irina arriva alla Ghigliottina con ben 160.000 euro Deve scegliere tra i seguenti abbinamenti: cultura o figura, blu o tv, ballare o cantare, giacca o faccia, messaggero o ambasciatore. La neocampionessa dimezza 3 volte. Il montepremi scende così a 20.000 euro.

Le parole della Ghigliottina del 26 maggio sono:

figura

blu

cantare

faccia

messaggero

Irina aveva pensato alcune parole come brutta o Scozia ma alla fine ha scelto di scrivere doppia. La parola corretta della Ghigliottina è invece angelo.

Condividi su