Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni finale di stagione e futuro dei personaggi

Colpo di scena a Il Paradiso delle Signore 5: è morto Arturo Bergamini, il padre di Cosimo. La causa è un malore improvviso. E le nozze tra il giovane imprenditore e la stilista Gabriella Rossi, sono in pericolo per rispettare il periodo di lutto. Ma ne approfitta Umberto Guarnieri per tendere una trappola al giovane Cosimo.

Il Paradiso delle Signore 5 morto Bergamini, padre di Cosimo

Le puntate con la morte del padre di Cosimo arrivano alla fine della settimana sul piccolo schermo di Rai 1 che propone la serie ogni giorno alle 15.50. Gabriella Rossi cerca di essere accanto al futuro sposo in un momento così drammatico della sua vita. Ma anche lei è in preda a sensi di colpa per aver dato un bacio d’amore al suo ex Salvatore Amato. Il giovane non smette di amare la stilista de Il Paradiso e sta sperando che qualcosa della vecchia passione possa di nuovo riaccendersi nel suo animo. Per adesso, però, Gabriella Rossi vuole dedicarsi al suo fidanzato.

Cosimo, infatti, adesso ha un compito molto importante: deve subentrare a suo padre nella gestione dell’attività cercando di non affossare quanto il genitore aveva costruito facendosi una posizione invidiabile nella Milano bene.

Adesso Cosimo deve portare a conclusione l’accordo con Umberto che Arturo non aveva fatto in tempo a firmare. Intanto Gabriella e Cosimo pensano sia meglio rinviare la data delle nozze. Almeno per il momento.

Il voltafaccia di Umberto Guarnieri

Ma c’è il primo pericolo che Cosimo deve affrontare nel suo nuovo ruolo essendo subentrato al posto del padre.

Umberto Guarnieri, infatti, cerca di approfittare della situazione. E ribalta le condizioni dell’accordo stabilite con Arturo poco prima che lui morisse. Questo improvviso voltafaccia del banchiere mette Cosimo in una situazione di grande empasse professionale. Sa che i termini imposti adesso da Guarnieri, sono insostenibili. E cerca aiuto.

E la prima persona a cui si rivolge è il responsabile de Il Paradiso delle Signore.

Infatti informa Vittorio del brutto colpo ricevuto da Guarnieri. Conti prova a intercedere con Umberto in favore del giovane Bergamini. Ma questa volta il suocero sembra irremovibile.

C’è un altro personaggio a cui Cosimo potrebbe chiedere aiuto. Si tratta di Federico Cattaneo che, come abbiamo visto, è il padre del giovane.

La reazione di Guarnieri sarà sorprendente. Infine Cosimo e Gabriella prendono la decisione definitiva sulle loro nozze.

