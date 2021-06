Bentornato presidente: trama, cast, finale del film in onda su Canale 5

Condividi su







Real Time trasmette questa sera, 1 giugno 2021, la terza puntata del reality Primo Appuntamento crociera. Flavio Montrucchio conduce lo spin-off della trasmissione dedicata agli appuntamenti al buio tra completi sconosciuti.

Nuovi single salgono quindi sulla “love boat” di Primo Appuntamento crociera; insieme ad alcuni partecipanti della prima e seconda puntata ancora insoddisfatti.

Così, partecipano questa sera Mario e Manuela (fratello e sorella); poi Samantha, Mario, Francesco e Monica. Riuscirà Silvia, alla sua quarta partecipazione con il format Primo Appuntamento, a coronare il suo sogno e trovare l’anima gemella?

Le puntate della prima edizione di Primo appuntamento crociera sono visibili anche tramite il servizio in streaming Discovery+.

Primo appuntamento crociera 1 giugno, la diretta

Salgono sulla nave i primi nuovi partecipanti: Mario e Manuela. “E’ dieci anni che sono single.” racconta Mario. “Eh lui è un latin lover, troppo esigente. Abbina il cinturino dell’orologio al calzino” scherza Manuela.

Quindi, arriva un secondo Mario, che si occupa di commercio e distribuzione di sementi. “Non so perchè sono ancora single. Non è per scelta, l’amore è un attimo. Se incontri qualcuno che ti piace non è che ti neghi. Chi dice diversamente mente.” afferma sicuro Mario. Che, poi, ammette di essere un po’ logorroico.

Tocca poi a Monica, 48 anni, funzionario giudiziario. “Io nascondo un lato oscuro, dark. Vivo molti momenti intimi e di introspezione. Credo nella reincarnazione, non ho alcun dubbio” racconta Monica. “Per esempio, sto rivivendo le esperienze di mie vite passate. Sono stata una ballerina nel 1800. Con un secondo lavoro… allegro” continua.

Sale anche Samantha, 33 anni. “Ho moltissimi corteggiatori, gli uomini li metto in riga. Mi piacciono i completini sexy.” confessa.

Infine, si parla di Fabrizio e Annalisa, protagonisti della prima puntata dello spin off. Dopo un inizio bollente, la relazione tra i due si era conclusa con un nulla di fatto. Oggi si incontrano nuovamente in piscina. Ma una volta arrivato in vasca, Fabrizio si accorge che Annalisa sta flirtando con un altro ragazzo. “Mi sono sentita a disagio” confessa Annalisa.

Primo appuntamento crociera 1 giugno, iniziano gli appuntamenti

Il primo ad arrivare nel ristorante di Primo appuntamento crociera è Francesco, un altro nuovo crocierista. Francesco è un DJ molto spirituale e positivo. Anche lui crede fermamente, come Monica, nella reincarnazione. E infatti, per cenare con lui arriva proprio lei, Monica. “Vorrei qualcuno che non ha avuto a che fare con le mie vite precedenti: con quelle ho chiuso” dice Monica.

Al loro tavolo la conversazione procede spedita. Immediatamente i due condividono momenti di intimità, e si raccontano a vicenda le storie della loro relazioni passate. “Sono una persona passionale” dice Monica.

La disinibita Samantha, invece, è pronta a cenare con Mario, il fratello di Manuela. La complicità tra i due è, almeno all’apparenza, evidente.

Quindi, arriva anche il secondo Mario, il produttore di sementi. Cena con lui Manuela, la sorella dell’altro Mario. “Mi piacerebbe una persona pura, un ragazzo moro con occhi scuri. Mi piacciono molto le attenzioni, essere trattata come una principessa.”. Nè Manuela, nè i due Mario sanno del rapporto di amicizia che nel frattempo è nato, prima della cena, fra Mario e Mario. “Un macello. Siamo in alto Mario” scherza il conduttore Montrucchio.

La situazione delicata tra Fabrizio e Annalisa

Per Fabrizio e Annalisa le cose non sembrano andare per il meglio. Fabrizio confessa al conduttore Montrucchio che “Annalisa sta iniziando a flirtare con un altro ragazzo. Non sono possessivo, ma geloso sì” afferma. “Ho intenzioni serie, vorrei continuare il rapporto tra noi due. Ma è difficile” continua. Alla fine, Montrucchio gli consiglia di non demordere, e dare il massimo.

Invece, Monica e Francesco parlano delle loro vite passate, e di quella attuale. Monica racconta con commozione del suo momento peggiore: l’operazione subita per guarire da un cancro al seno. Oggi ha superato l’evento, che l’ha però segnata nel profondo.

Le cene, intanto, proseguono. Mario e Samantha procedono spediti; meno rapidamente, ma comunque bene, sta andando per Mario e Manuela. Però, quando Mario scopre del legame di parentela con il fratello di Manuela, l’altro Mario, la conversazione diventa monodimensionale.

La cena tra Samantha e Mario, intanto, finisce. Questa sera è il compleanno di Manuela, la sorella di Mario; una volta usciti dal locale, Samantha e Mario entrano nella cabina di Mario per prepararsi a fare una sorpresa a Manuela. Mentre attendono, però, consolidano ulteriormente un rapporto già iniziato nel locale con i migliori auguri. “Ha trovato la donna della sua vita” afferma Samantha a Mario. Alla fine, i due si baciano teneramente.

La festa a sorpresa di Manuela

La cena tra Manuela e Mario è conclusa. “Potrebbe esserci stata una scintilla” dice Manuela. Mario, però, non è d’accordo. “Non vorrei nemmeno continuare una conoscenza. Non è scattato nulla” dice alle telecamere.

Ciononostante, Mario (l’appuntamento di Manuela) ancora non ha trovato occasione di dirlo nè a Manuela nè all’altro Mario. Così, alla fine, Manuela, Samantha, Mario e… Mario (il fratello di Manuela, che per comodità da ora chiameremo Mario 2) si trovano in una cabina per festeggiare Manuela. E Mario è in grandissima difficoltà.

Mario chiama Mario 2 in separata sede, per confessarle che sta per dire a Manuela che “non è scattato niente”. Mario 2 chiede a Mario di essere sincero con Manuela. E Mario, in virtù dell’amicizia che è nata, gli dice che sarà onesto con la sorella. Alla fine, non senza difficoltà mantiene la promessa. E “scarica” con gentilezza Manuela.

Anche la cena tra Monica e Fabrizio è giunta al termine. Entrambi sono d’accordo: avrebbero piacere di approfondire la reciproca conoscenza.

Nel frattempo, la veterana Silvia attende ancora il suo turno per partecipare a un appuntamento.

La conclusione degli appuntamenti

Continuano le difficoltà tra Fabrizio e Annalisa. Fabrizio è convinto che possa esserci qualcosa di più tra loro, ma Annalisa raffredda il suo entusiasmo. “Fai battute fuori luogo, tra noi non c’è nulla; se doveva esserci qualcosa ci sarebbe già stato”. I due si congedano definitivamente. “Credo sia il momento di passare ad altre persone” conclude Annalisa.

Fabrizio la prende apparentemente bene: “Mi ha dato libertà di agire con le altre ragazze. Ho già lanciato qualche pietrolina” conclude Fabrizio.

Monica e Francesco, invece, legano sempre di più. “Tu fai parte della mia rinascita. Ho chiuso con il passato, e ora vorrei ricominciare con te” dice Monica commossa. La loro crociera continua.

Anche Mario 2 e Samantha si stanno conoscendo meglio.

Mario e Manuela, invece, non si sono chiariti. Manuela attribuisce a suo fratello Mario parte della colpa dell’appuntamento fallito.

