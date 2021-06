Notte Azzurra 1 giugno: Amadeus festeggia la Nazionale di Calcio

Condividi su







Tv8 propone oggi il film dal titolo Con tutto il mio cuore Il matrimonio. Si tratta del sequel del film Con tutto il mio cuore datato 2017.

La pellicola è di genere romantico sentimentale, è datata 2018. La produzione è canadese e la durata è di un’ora e 30 minuti. La visione è aperta ad un pubblico trasversale con la presenza di minori.

Con tutto il mio cuore Il matrimonio film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Terry Ingram protagonisti principali sono Jenny Fintley e Brian Howell interpretati rispettivamente da Lacey Chabert e Brennan Elliott. Nel cast anche Daniel Cudmore nel ruolo di Tommy.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della Columbia Britannica.

La produzione è della Hallmark Channel che ha trasmesso il film per la prima volta negli Stati Uniti il 29 settembre 2018. Il titolo originale è All of My Heart: The Wedding.

Con tutto il mio cuore Il matrimonio – trama del film in onda su Tv8

La trama racconta una vicenda che si può considerare il sequel del primo film Con tutto il mio cuore. Gli attori Lacey Chabert e Brennan Elliott riprendono i loro ruoli precedenti di Jenny Fintley e Brian Howell. Ancora una volta hai due si trovano dinanzi questioni economiche non indifferenti da risolvere.

La giovane coppia di innamorati infatti sta per inaugurare il loro nuovo bed and breakfast Emily’s Country. Ed è proprio qui che Jenny e Brian stanno organizzando il loro matrimonio romantico.

Per dedicarsi completamente all’apertura di questa guest house i due decidono di lasciare i rispettivi lavori. Tuttavia quando finalmente il bed and breakfast è pronto per l’inaugurazione, una violenta tempesta si abbatte sulla zona circostante e distrugge buona parte del lavoro realizzato per la ristrutturazione.

A questo punto c’è da prendere una decisione importantissima. I due hanno bisogno di raccogliere soldi per poter rimediare ai danni subiti dalla guest house. Devono anche far fronte ad una lontana parente che ne richiede il possesso. In questo modo Brian considera persino di tornare a Wall Street e di riprendere il suo antico lavoro di broker finanziario.

Jenny invece rimanere sul posto per cercare di rimediare ai danni subiti e fare in modo che l’inaugurazione della locanda, così tanto desiderata, possa avvenire nei tempi prestabiliti.

Spoiler finale

Tutti gli amici che circondano i due protagonisti sono preoccupati per la coppia e cercano di capire come aiutarli.

Intanto si avvicina sempre di più il giorno del matrimonio e Jenny e Brian fanno di tutto affinché le loro nozze possono avvenire nella maniera romantica che si erano prefissati.

Con tutto il mio cuore Il matrimonio – il cast completo

Di seguito il cast del film Con tutto il mio cuore Il matrimonio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lacey Chabert ( Un dolce Natale ) – Jenny Fintley

( ) – Jenny Fintley Brennan Elliott – Brian Howell

– Brian Howell Pauline Egan – Meg Riley

– Meg Riley Heather Doerksen – Casey

– Casey Daniel Cudmore – Tommy

– Tommy Edward Asner – Vern

– Vern Patrick Sabongui – Harry

– Harry Barbara Pollard – Alice

