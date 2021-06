Con tutto il mio cuore Il matrimonio film Tv8 – trama, cast, finale

Condividi su







Carolina Rey arriva su Rai 2, con il nuovo programma Andiamo a 110. L’appuntamento è sabato 5 giugno alle 10:35. Sono sei le puntate previste.

La trasmissione è realizzata in collaborazione con RaiCom e Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri.

Andiamo a 110 su Rai 2 con Carolina Rey

Nel programma Andiamo a 110 Carolina Rey cerca di illustrare ai telespettatori i vantaggi del Superbonus 110%. Si tratta dell’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio. Consente di migliorare, senza spese, la sicurezza e l’efficienza energetica delle nostre abitazioni.

In ogni appuntamento infatti si occupa di due casi di ristrutturazione. Nel primo i lavori sono già terminati mentre nell’altro sono ancora in corso d’opera. Quest’ultimo serve per suggerire al pubblico come poter risolvere problemi economici e burocratici in un progetto già in svolgimento.

In studio sono presenti anche degli esperti e degli addetti ai lavori che spiegano, in maniera esemplificativa, come affrontare gli ostacoli normativi. Cercano inoltre di approfondire le motivazioni per le quali l’agevolazione è ancora poco utilizzata dai cittadini.

Nel corso delle puntate si soffermano anche sulle modalità per poter usufruire del Superbonus 110%. Si parte dalla compilazione le domande al funzionamento della cessione del credito. Essa è disposta in favore dei fornitori di beni e servizi per la realizzazioni degli interventi. Ma anche di persone fisiche, imprese, intermediari finanziari ed istituti di credito.

Forniscono preziosi consigli anche sulla scelta del professionista a cui affidare i lavori. Il suo compito è occuparsi della progettazione degli interventi antisismici ma anche di efficienza energetica.

Carolina Rey infine dedica spazio anche all’ambiente occupandosi di alcuni temi. Tra questi gli impianti fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Entrambi permettono di ottenere numerosi benefici ambientali ed economici.

L’intento del programma è infatti di orientare le strutture abitative verso un futuro più green. Ma anche di far ripartire l’economia italiana, che ha subito gravi perdite a causa della pandemia.

Le storie e gli ospiti di Andiamo a 110

In ogni appuntamento Carolina Rey è affiancata da due ingegneri. Si tratta di Angelo Valsecchi e Claudia Colosimo. Il loro ruolo è di rendere più chiare le procedure legate al Superbonus 110%.

La conduttrice però vuole anche raccontare le storie di persone comuni. I protagonisti, provenienti da tutta Italia, sono dei giovani sposi o famiglie con figli. E ancora studenti fuori sede, single e pensionati. Viene data voce anche ai proprietari e agli affittuari.

Raccontano il percorso intrapreso per le ristrutturazioni, dal progetto iniziale al completamento dei lavori. Con le loro testimonianze il programma cerca di dimostrare quanto sia semplice ammodernare le proprie abitazioni con il Superbonus 110%.

Dopo la messa in onda tutte le puntate e i singoli approfondimenti saranno disponibili su RaiPlay.

Andiamo a 110 è prodotto da Dream On. E’ un programma di David Abatecola, Walter di Legge, Dario e Gian Marco di Gennaro. La scenografia è di Paola Sessa. La regia è invece affidata a Tommaso Lusena de Sarmiento.

