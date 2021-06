Love Island Italia discovery+, il primo dating show interattivo di Giulia De Lellis

Condividi su







Ecco i nuovi programmi di Rai 2 per l’estate 2021 a partire dal 5 giugno. Sono concentrati soprattutto nel daytime del sabato, ma è interessata anche la seconda serata.

Rai 2 i nuovi programmi dell’estate in day time

Il primo appuntamento con cui si apre la mattinata è alle 10.45 con Andiamo a 110. Carolina Rey fa il punto sul Superbonus. E incontra, in giro per l’Italia, quei cittadini che hanno sfruttato quest’opportunità, proiettando la propria casa verso il futuro. Infatti si parla anche di lavori di ristrutturazione. Lavori costosi che, in questo caso, sono gratuiti, per tutti. E si può abbattere lo spreco energetico, giusto per fare un esempio.

Alle 11.15 Pascal Vicedomini conduce la seconda edizione di “Felicità la stagione della rinascita”. Al suo fianco il coreografo Simone Di Pasquale, la giovane attrice Francesca Tizzano e la modella e stilista Maylin Aguirre che seguiranno diverse rubriche dello show.

Tanti protagonisti dello spettacolo e del costume, nazionali e internazionali. Ma anche persone comuni. La prima puntata propone Ezio Greggio: con lui il regista Pupi Avati, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, gli attori Enzo Iacchetti, Jerry Calà e Anna Falchi, che con Greggio hanno condiviso tante esperienze professionali.

Fatto da mamma e Bellissima Italia

Subito dopo, alle 12.15 Flora Canto conduce Fatto da mamma. La compagna di Enrico Brignano è in compagnia ogni settimana, di una mamma Vip. E’ l’occasione per conoscerle più da vicino soprattutto nei momenti in cui preparano, dinanzi alle telecamere, la ricetta preferita dei propri figli. Si parlerà anche di alimentazione dei più piccoli con gli ospiti fissi Gianluca Mech e la nutrizionista Emma Balsimelli. Inoltre si punta l’attenzione sulla merenda, il pasto più amato dai piccoli. E la Canto ha al suo fianco la pastry chef Francesca Minnella. La mamma ospite della prima puntata sarà Maria Grazia Cucinotta.

Nel pomeriggio, alle 17.10 Fabrizio Rocca propone “Bellissima Italia”. Un viaggio per raccontare il fascino unico dell’Italia e le eccellenze del suo territorio, un patrimonio da difendere e da promuovere, oggi come non mai, con la partecipazione delle inviate Monica Rubele e Karina Marino. La prima puntata ci porterà a visitare Trieste in particolare al castello Miramare, gioiello della cittadina.

Rai 2 estate 2021, in seconda serata

Le novità continuano anche oltre il sabato sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. A partire dal 4 giugno, ha già esordito “O anche no. Estate”, la versione estiva del programma dedicato alla disabilità e all’inclusione con Paola Severini Melograni affiancata da due new entry: Mario Acampa e Riccardo Cresci, già volti di Rai Ragazzi.

Il 7 giugno, invece, sempre in seconda serata, c’è il ritorno in tv di Sabina Stilo: con “Belle Così”, un racconto dell’Italia al femminile, in tre puntate, attraverso le voci e le storie di nove donne italiane. Nove protagoniste di oggi, che si sono distinte ciascuna nel proprio settore, dallo sport alla politica, dall’arte alla cultura all’imprenditoria.

Rappresentano l’Italia in cui viviamo ed hanno superato, con coraggio e determinazione, numerose sfide. Come raccontano al pubblico di Rai 2.

Inoltre dal 12 giugno sempre in seconda serata arriva Detectives casi risolti e irrisolti con Pino Rinaldi.

Condividi su