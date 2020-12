Pubblicità Tezenis Xmas: Giulia De Lellis lancia una nuova Tik Tok challenge

Giulia De Lellis è la nuova testimonial della pubblicità Tezenis Xmas con un nuovo spot dedicato. La nuova campagna del brand di biancheria intima è diffusa su tutte le tv dallo scorso 6 dicembre.

Pubblicità Tezenis Xmas – racconto dello spot

La nuova collezione del brand underwear è pensata ed adattata alle festività natalizie. Non mancano quindi completi che vanno da pigiami e camicie da notte, fino al più classico intimo con i colori schiettamente natalizi.

Il tutto viene raccontato in una maniera ironica e giovanile che si rivolge soprattutto al pubblico di riferimento dei millennials. In particolare ai giovanissimi utenti di Tik Tok, social network alle cui atmosfere la pubblicità è chiaramente ispirata.

Nello spot che dura poco meno di un minuto si vedono giovanissimi protagonisti indossare una pigiameria ed un abbigliamento homewear con un design ironico, ma ispirato nello stesso tempo alla tradizione natalizia più classica. Insomma un mix che ha come trait d’union un approccio ironico e di tendenza.

Protagonisti sono soprattutto adolescenti che ripercorrono in atmosfere particolari una riedizione del notissimo canto natalizio Jingle Bells riadattato ai tempi moderni. All’ironia viene così unito un intrattenimento leggero che ispira anche ottimismo. Tematica che non guasta visti i tempi che viviamo.

Lo spot ha avuto due fruizioni differenti, da una parte sul web, dall’altra parte in tv. Ed è già diventato molto seguita sui social in quanto Tezenis ha pensato proprio a tutta la famiglia. Infatti la biancheria da casa e da notte è dedicata sia al pubblico femminile che maschile, sia ai più piccoli. Per questo nello spot c’è un alternarsi di pacchi di varie misure e larghezze, nei quali sono contenuti proprio i regali che la Tezenis ha messo a disposizione per il Natale 2020.

Analisi dello spot

A rendere ancora più accattivante secondo la Tezenis i prodotti reclamizzati, si inseriscono i personaggi dei principali cartoni animati tanto amati dal pubblico, under 10 e under 15. Parliamo ad esempio di Mickey Mouse, della Carica dei 101 a cui sono ispirati anche alcuni design della biancheria sia da casa che underwear. Ma naturalmente un pizzico di frivolezza e di sensualità ingenua, ma anche maliziosa è presente nell’intimo in rosso. Proprio quell’intimo in rosso che indossa la testimonial della pubblicità, ovvero Giulia De Lellis.

La De Lellis si è ritagliata uno spazio particolare soprattutto nella parte finale dello spot. Qui infatti appare seduta in un lettone mentre cambia parecchi outfit, che vanno dall’intimo rosso fino ad altri non meno preziosi ed eleganti abbigliamenti per la casa per la notte.

È proprio Giulia De Lellis con i suoi lunghi capelli neri e con le mosse caratteristiche dei balletti di Tik Tok a dare ai telespettatori l’immagine di un Natale che potrebbe addirittura sembrare normale.

Tutto infatti nello spot fa pensare solo ed esclusivamente alla festività ed al modo migliore di viverlo insieme agli affetti più cari.

Sicuramente è la fotografia ritmata, scattante e veloce, insieme ai balletti di tendenza e da challenge, a colorare di rosa shocking una festività vissuta in maniera diversa dal passato.

Il ruolo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis non è nuova come testimonial per il brand Tezenis. Infatti già durante l’estate ne aveva pubblicizzato gli outfit più caratteristici adatti alla stagione. La casa di produzione ha voluto affidarsi ad un volto giovane, molto amato da una fascia di età trasversale ed estremamente seguita sui social. Ricordiamo infatti che le sue seguaci sui social hanno la definizione ben precisa: le bimbe di Giulia. Ed è proprio su questo tipo di consumatrici che la Tezenis per la propria campagna pubblicitaria natalizia.

Giulia De Lellis su Tik Tok ha un seguito di 650k follower, mentre su Instagram il numero si innalza vertiginosamente fino a raggiungere quasi 5 milioni.