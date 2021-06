Mamma + Mamma: trama, cast, finale del film in onda su Rai 5

Condividi su







Oggi Rai 5, in seconda serata, trasmette il film Mamma + Mamma. La pellicola italiana, di genere drammatico, è arrivata nelle sale il 14 febbraio 2019. La durata è un’ora e 21 minuti. La storia è tratta dall’autobiografia della regista.

Mamma + Mamma: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Karole Di Tommaso, che si è occupata anche della sceneggiatura assieme a Chiara Ridolfi. I protagonisti del film sono Linda Caridi che interpreta Karole e Maria Roveran nel ruolo di Ali. Andrea Tagliaferri e Silvia Gallerano, invece, sono rispettivamente Andrea e Olga.

Le riprese del film si sono svolte in Italia e all’estero. Le scene infatti sono state girate in Molise, in Puglia, tra Bari e Polignano a Mare, ma anche in Spagna.

Le musiche sono di Giulia Anania. Sara Purgatorio ha curato la fotografia mentre Maria Rita Barbera si è occupata dei costumi. Il montaggio è di Martina Caggianelli.

Il film è prodotto da BiBi Film con Rai Cinema. Ed è distribuito da BiBi Film in collaborazione con Altri Sguardi. Il film è anche conosciuto con il titolo inglese Mom+Mom.

Premi e riconoscimenti: Linda Caridi ha vinto il premio come miglior interprete femminile al Festival Iris Prize 2019. Il film è stato anche presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma 2018 nella sezione Alice nella città.

La pellicola è stata infine acquistata da alcune società di distribuzione straniere per essere poi proiettata in alcuni festival cinematografici LGBT internazionali.

Mamma + Mamma: trama del film in onda su Rai 5

Il film ruota attorno alle vicende di Karole e Ali, due giovani donne che si amano. Vivono insieme in un piccolo appartamento in Puglia che hanno trasformato in un Bed and Breakfast per accogliere i turisti. Assieme a loro però vive anche Andrea, l’ex fidanzato di Ali, che cerca spesso di intromettersi nelle loro problematiche di coppia.

Karole e Ali desiderano infatti avere un bambino ma non hanno le risorse economiche necessarie per intraprendere un percorso di fecondazione assistita in Spagna.

Con il passare del tempo però, attraverso molti sacrifici e rinunce, riescono a mettere da parte un po’ di denaro e decidono così di partire per la penisola iberica. Devono infatti raggiungere una clinica in cui è consentito anche le coppie omosessuali ricorrere all’inseminazione artificiale.

Il finale del film

Le protagoniste, di comune accordo, decidono che sarà Ali a portare in grembo il bambino. Il percorso sanitario però si rivela più complicato del previsto perché Ali non riesce a rimanere incinta. Per tale ragione Karole e Ali sono costrette a tornare più volte in Spagna per effettuare vari tentativi.

Nel frattempo Karole decide di tornare in Molise, la sua terra d’origine, per condividere con i genitori e il fratello il loro desiderio di avere un figlio. Ma non tutti i familiari accolgono positivamente la notizia perché sono consapevoli di vivere in una società ancora colma di pregiudizi.

Nonostante la paura, i fallimenti e la sofferenza, Ali continua a riprovarci e dopo l’ennesimo tentativo scopre finalmente di aspettare un bambino. Nel finale Karole non solo le starà vicino per tutto il periodo della gravidanza ma sarà presente in ospedale il giorno del parto.

Mamma + Mamma: Il cast completo del film

Ecco il cast del film Mamma + Mamma

