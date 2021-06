Palinsesti Rai 2021/2022 conferenza stampa, presentazione nuovi programmi e fiction

Condividi su







Martedì 22 giugno 2021, dalle 12.00 si tiene la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021/2022.

Nel corso della conferenza è rivelata la nuova offerta dei canali del servizio pubblico: comprensiva di programmi, tv movie, fiction e serie TV in onda sulle reti Rai. Ma, anche, in streaming sul sito dedicato RaiPlay, che di anno in anno si diversifica e si arricchisce di prodotti propri.

Potrebbero anche essere citati i due grandi eventi previsti per il 2022: Sanremo, la settantaduesima edizione, e l’Eurovision Song Contest. Che, in seguito alla vittoria dei Maneskin nel corso dell’ultima edizione, si terrà in Italia. Ascolteremo le eventuali dichiarazioni a proposito.

Alla conferenza stampa partecipano tutti i direttori delle reti pubbliche, generaliste e digitali.

Palinsesti Rai 2021/2022 conferenza stampa, la diretta

Inizia la conferenza, in diretta dalla Sala degli Arazzi Rai. Il primo a parlare è il presidente Rai Marcello Foa. “Mi auguro si possa tornare alla normalità nel nuovo anno. I telespettatori e i giornalisti faranno la differenza, ma voglio sottolineare che la Rai ha fatto uno sforzo enorme per svolgere il loro compito con passione e dedizione nel corso dei mesi passati. E sono certo daranno il massimo quando i programmi andranno in onda da settembre. Non solo in TV, ma anche in Radio e Visual Radio, con un’offerta sempre più importante. La Rai del futuro dovrà aderire alle aspettative e alle differenti modalità di fruizione di oggi.”

Quindi, inizia la presentazione dei programmi del nuovo palinsesto. A partire dalle Fiction. Segue la trasmissione di un promo con una selezione di estratti dalle fiction in onda nella stagione 2021/2022. Poi si esprime la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. “Siamo un ecosistema aperto, interconnesso e libero; contemporaneo. Noi guardiamo al vero, alla realtà. I set non hanno mai chiuso.”

Palinsesti Rai 2021/2022 conferenza stampa, le nuove fiction

Poi, la Ammirati elenca alcuni delle nuove Fitcion: “Si inizia con Un professore, una storia di formazione corale. Poi Cuori, una storia meravigliosa anche di evoluzione femminile, sita alle Molinette, Torino. E ancora fiction come, Bastardi, Non mi lasciare, in cui vedremo una Venezia inedita, poichè vuota. Alcune grande sorprese sono le biopic; ad esempio, quella di Carla Fracci. Quando abbiamo girato a Milano, Carla Fracci è stata con noi sul set. Poi altri TV movie come Bonatti.”

“Su Rai 2, torna L’ispettore Coliandro, e Mare Fuori. Infine il lavoro sul digitale, che per noi è sperimentazione. Ad esempio, presentiamo Bangla, che parte dal cinema. E la comedy con Neri Marcorè Le più belle frasi di Osho”.

E ancora: “Ci muoviamo bene anche nel mercato internazionale, con Doc, fra gli altri. Italia Francia e Germania si stanno muovendo coese con nuove produzioni. Come Sopravvissuti, che arriverà in primavera. Avremo quindi anche L’amica geniale 3, Don Matteo 13, aspettatissimo anche per i nuovi avvicendamenti sul set. E poi Blanca, Macari, Mina Settembre.

La conferenza prosegue con un nuovo promo, stavolta dedicato al servizio di informazione Rai.

Le parole di Franco di Mare

Si esprime Franco di Mare, direttore di Rai 3. “La vocazione Rai per l’approfondimento e le notizie è parte del nostro paese. E comunque, Rai 3 si distingue, perché la nostra squadra ruota proprio intorno all’informazione. Circa 1 milione e duecentomila di telespettatori in più ha seguito il servizio pubblico. Di questi, il 70% era su Rai 3. I nostri asset fondamentali Chi l’ha visto?, Report, Che tempo che fa hanno portato la nostra rete dalla quinta posizione su sette, alla terza, per tutti e dodici i mesi di questa terribile stagione.”

Il direttore parla poi delle nuove produzioni di Rai 3: “Agorà guadagnerà mezz’ora di trasmissione in più. Inoltre, proporremo Agorà anche nel week end, con Giusi Sansone. Mi manda Rai 3 diventerà un altro programma del fine settimana, Con Federico Ruffo. Lidia Galeazzo condurrà un altro programma dedicato al terzo settore produttivo. Confermiamo Mezz’ora in più, e aggiungiamo che Lucia Annunziata condurrà una guida alla lettura alla nomina del prossimo presidente della Repubblica, insieme a Paolo Mieli. Corrado Augias condurrà alcuni speciali; tra cui Cronache, le vicende della settimana. Confermiamo anche Che succede e Via dei matti numero zero.”

Pierluigi Colantoni, direttore sviluppo nuovi formati

Tocca poi a Pierluigi Colantoni, direttore allo sviluppo dei nuovi formati. “Siamo in un Big Beng ideativo, un periodo di cambiamento. Però è difficile, perchè ci sono tanti creators in questo paese. Le tante idee che ci sono devono essere viste, selezionate. Non basta un’ottima idea per ottenere un prodotto audiovisivo di qualità. Ci vuole prospettiva, una missione e una direzione. Stiamo lavorando a idee nel campo della digitalizzazione, ad esempio.”

“Sogno azzurro proseguirà. Inoltre, stiamo lavorando al road movie della nazionale, per un contenuto che potrà vivere trasversalmente sulle diversa piattaforme. Il nostro terzo progetto si chiama Record, oltre l’impossibile. Attraverso la realtà aumentata vogliamo raccontare i più grandi record delle Olimpiadi. Sarà condotto dalla giovanissima Nadia Bala, campionessa di Sitting Volley, con la voce di Mauro Ruggeri e l’esperienza di Andrea Fusco. E ancora, ci sarà un docu-show dedicato allo spazio.”.

L’offerta culturale

Condividi su