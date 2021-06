Estate in Diretta 28 giugno, la prima parte della puntata d’esordio per il 2021

Condividi su







Lunedì 28 giugno 2021, torna su Rai 1 il talk pomeridiano Estate in Diretta. Come di consueto, il programma è diviso in due parti, che vanno rispettivamente in onda dalle 15.30 alle 16.30, e poi dalle 16.45 alle 18.40. La conduzione è affidata alla coppia composta da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Vi proponiamo i contenuti, aggiornati in diretta, della prima parte della puntata d’esordio.

Tradizionalmente, la trasmissione propone un mix di momenti talk, interviste, informazione, rotocalco e rubriche tematiche. Inoltre, gli inviati di Estate in Diretta si collegano con lo studio da diverse località italiane, per raccontare gli avvenimenti dell’estate in tempo reale dalle più disparate località.

Non mancano spazi dedicati a tutorial di cucina, e consigli utili per vivere un’estate all’insegna della salute e del relax.

Vi ricordiamo che potete seguire Estate in Diretta anche in streaming, tramite il sito dedicato Rai Play.

Estate in Diretta 28 giugno, la diretta

Inizia la puntata. Il primo servizio della puntata è in diretta da Venezia. “Sono mesi che giro con la mascherina. Permettetemi di togliermela in diretta, posso tornare a sorridere alle persone che ci guardano!” esclama l’inviata. Poi, i due conduttori definiscono quella che, secondo loro, può essere eletta a “canzone della ripartenza“. E’ Chi fermerà la musica, dei Pooh. In particolare, per via della strofa che recita “ora si respira”. Roby Facchinetti, subito dopo, si collega con lo studio del programma.

“Sono molto felice perché si riparte a luglio. Però sto prendendo molto seriamente questa brutta bestia (il Covid). E per ora preferisco continuare a usare la mascherina.” afferma Facchinetti. “Noi bergamaschi siamo stati fra i più colpiti, questa paura resterà per un bel po’”–

Entrano nuovi ospiti, Gloria Guida e Corrado Tedeschi. E poi si collega con lo studio anche il Professor Raffaele Morelli, per commentare il nuovo regolamento inerente l’uso della mascherina in pubblico. “Le abitudini diventano psichiche. La mascherina serve anche a nascondere il proprio volto. Bisogna fronteggiare i nostri timori adesso.” afferma Morelli. “L’ansia ti insegna ad accettarti per come sei, è normale” continua Morelli.

Il matrimonio live di Mariarca e Salvatore

Un ulteriore servizio è girato in occasione di una festa di matrimonio. Anche i matrimoni, infatti, tornano a poter essere celebrati e festeggiati regolarmente. I due sposi si chiamano Mariarca e Salvatore.

Tra gli argomenti trattati con gli sposi, e con gli ospiti in studio, c’è il periodo del lockdown. Le dinamiche familiari intervenute, come hanno vissuto il momento, e se ci siano state o meno tensioni.

Poi, sono trasmessi i filmati girati nel corso della celebrazione del matrimonio.

“Il matrimonio si basa sulla distanza. Le coppie che non litigano si lasciano. Litigare vuol dire staccarsi, proiettarsi fuori dalla relazione.” dichiara poi il Professor Morelli.

In ultimo, si torna dall’inviata della trasmissione a Venezia. “Le persone hanno paura delle varianti e degli assembramenti. Si tende a tenere la mascherina, forse anche perché è divenuta un’abitudine.” afferma. Due turisti, intervistati, dichiarano di aver scelto di non tenerla all’aria aperta, ma di non voler sottovalutare la situazione.

E poi, è intervistata anche una sarta veneziana di nome Margherita. Durante il lockdown, ha aperto un nuovo business realizzando mascherine personalizzate.

Il tempo di Greta

Infine è inaugurata una nuova rubrica, redatta ogni lunedì e venerdì da Greta Mauro. “Questo spazio si chiama il tempo di Greta. Io son Greta e vi racconterò l’Italia che riparte viaggiando per il paese alla ricerca di nuove manifestazioni culturali, concerti e quant’altro. Insieme a me c’è il meteorologo dell’aeronautica Militare Guido Guidi. Perchè prima di partire è sempre bene controllare il meteo…” afferma la Mauro.

Nel corso della rubrica, è trasmesso un videomessaggio di Francesco Gabbani, che annuncia le date del suo prossimo concerto a Verona, il 4 luglio 2021.

Condividi su