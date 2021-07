Le storie di Quarto Grado 9 luglio 2021, le novità su Saman Abbas, le accuse alla ex-PM Maria Angioni

Condividi su







Domenica 4 luglio, in diretta dalle 21.25 su Rai 1, Mara Venier conduce Una voce per Padre Pio 2021.

L‘evento benefico promuove la raccolta fondi per sostenere delle iniziative solidali in Italia e nei paesi del terzo mondo.

Durante la manifestazione si alternano momenti di intrattenimento e testimonianze di coloro che seguono in prima persona i progetti della fondazione. Ospiti: Al Bano, Romina Power, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Giulia Stabile. Gli artisti sono accompagnati dall‘Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Una voce per Padre Pio 2021, la diretta 4 luglio

L’evento inizia con l’esibizione di Al Bano nel classico brano Mamma, accompagnato da un coro di ragazzi. Rimasto solo sul palco interpreta Tra cielo e terra, E’ la mia vita, Nel sole.

Assieme a Mara Venier ricorda ai telespettatori il numero solidale per donare. E’ il 45531. Al Bano racconta di essere molto legato alla figura di Padre Pio perché il Santo gli diede la Comunione quando aveva circa 11 anni.

Al Bano e la Venier vengono raggiunti da un frate che non è mai riuscito ad incontrare Padre Pio ma ha conosciuto la sua figura una volta diventato adulto. Racconta che Padre Pio aveva già avuto la vocazione all’età di 5 anni, mostrando i primi segni di vicinanza alla fede. Fra’ Modestino, frate scomparso, invece conobbe Padre Pio quando decise di prendere i voti e visse al suo fianco per circa 28 anni. E’ considerato il suo figlio spirituale.

La seconda ospite ad esibirsi è Romina Power che propone un brano in inglese. Canta poi con Al Bano Ci sarà.

Una voce per Padre Pio 2021, Gigi D’Alessio

Sale sul palco Gigi D’Alessio che propone al pubblico il suo ultimo singolo dal titolo Assaje. L’artista racconta che è molto devoto alla figura di Padre Pio, come i suoi genitori. Spiega che inoltre che non occorre pregare solo nel momento del bisogno, ma è necessario farlo spesso, anche per gli altri. Anche Gigi D’Alessio invita gli spettatori a donare da cellulare o da rete fissa.

Si avvicina successivamente al pianoforte, che suona da più di 40 anni. Il primo brano che imparò a suonare è la classica canzoncina del buon compleanno. Accenna poi la canzone che portò a Sanremo nel 2017, La prima stella. Non poteva mancare uno dei suoi brani più amati, Non dirgli mai. Canta anche Dove sei, Un nuovo bacio, Quanti amori. Interpreta qualche strofa del brano che piaceva molto alla madre di Mara Venier. Si intitola Indifferentemente.

Aggiungi un posto al tavola

Prima di andare via Gigi D’Alessio canta insieme ai ragazzi del coro Non mollare mai. Mara Venier accoglie ora Don Giovanni Russo, Don Fulvio e Don Modesto per presentare il progetto Aggiungi un posto a tavola. L‘iniziativa è nata durante la pandemia, in Campania, quanto molte persone si sono ritrovate senza lavoro o comunque senza entrate economiche. Per aiutare le famiglie bisognose la fondazione ha pensato di regalare loro beni di prima necessità e giocattoli per i più piccoli.

In un’altra iniziativa, le persone a Napoli possono fare la spesa in maniera gratuita in base al loro reale fabbisogno. Possono prendere i prodotti donati da cittadini, aziende e fondazioni attraverso la presentazione del codice fiscale.

Don Giovanni Russo, cappellano del carcere di Secondigliano, regala alla Venier un dipinto di Padre Pio realizzato da alcuni detenuti.

Una voce per Padre Pio 2021, la diretta 4 luglio, Orietta Berti

Mara Venier ospita sul palco di Una voce per Padre Pio 2021 Orietta Berti. L’artista racconta di essere venuta molte a volte a Pietrelcina e che ha avuto la fortuna di conoscere Fra Modestino che ricorda come un uomo dolce e disponibile con tutti.

Orietta Berti interpreta Quando ti sei innamorato, il brano che ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo. La Berti spiega che inizialmente non voleva partecipare alla kermesse perché aveva perso la voce a causa del Covid. Amadeus però l’ha convinta a salire sul Palco dell’Ariston dopo ben 29 anni dall’ultima volta come Big in gara. Regala al pubblico anche Quando l’amore diventa poesia, che cantò a Sanremo 1969 nella doppia versione con Massimo Ranieri.

Una voce per Padre Pio 2021, Katia Ricciarelli

Congedata Orietta Berti, la conduttrice è raggiunta da Katia Ricciarelli, che è molto devota a Padre Pio. La soprano interpreta Dolce Sentire, ispirata alle opere di San Francesco. Canta anche il brano Voce ‘e notte.

Mara Venier intervista poi Enzo Palumbo, Presidente dell’associazione, che ringrazia tutti coloro che hanno donato nel corso degli anni e che continuano a farlo. Grazie al loro contribuito sono riusciti a realizzare molti progetti importanti. Ha portato con sé il piccolo Nathan, sordomuto. Si è sottoposto ad un intervento che gli ha permesso di tornare a sentire e lentamente sta iniziando anche a parlare.

Una voce per Padre Pio 2021, Giulia Stabile, Sannino, Da Vinci, Ricciardi

Interviene anche la giovane vincitrice di Amici Giulia Stabile che si esibisce in un numero di danza sulle note della colonna sonora di Romeo e Giulietta.

Mara Venier poi presenta Guido Oppido, cardiochirurgo pediatrico al Monaldi di Napoli. Presenta il progetto Cuore Ribelle volto ad operare e curare i più piccoli in Costa D’Avorio. Ha portato con sé un bambino di quattro anni a cui ha salvato la vita.

Salgono sul palco Andrea Sannino, Sal Da vinci e Franco Ricciardi che cantano il brano Nanà.

La conduttrice intervista Concetta Stramacchia Preside di in un Istituto di Ponticelli, Rosa Seccia Preside invece di una scuola di Barra. Presentano il progetto Fratello Studio Sorella Scuola che aiuta i ragazzi nel loro percorso scolastico con molte attività del doposcuola. Operano in territori difficili, segnati anche dalla criminalità.

In chiusura i ragazzi del coro si esibiscono, nuovamente, in Non mollare mai.

Condividi su