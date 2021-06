Isola dei Famosi 2021 diretta 7 giugno: la finale, vince Awed

Condividi su







Lunedì 7 giugno, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2021.

Ilary Blasi annuncia il nome del vincitore della quindicesima edizione del reality. I naufraghi rimasti in gioco sono Valentina Persia, Awed, Matteo Diamante, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Beatrice Marchetti.

I sei finalisti per la prima volta nella storia del programma sono rimasti in Honduras dove è stato allestito un palco sull’acqua. Non potevano essere presenti in studio perché una volta rientrati in Italia avrebbero dovuto affrontare la quarantena preventiva.

Sono pronte per loro numerose sorprese. Tra queste Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione che si trovano in Honduras per i loro rispettivi fidanzati.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 7 giugno, la finale

Nella diretta del 7 giugno, Ilary Blasi dopo i ringraziamenti di circostanza, manda in onda una clip che racconta le ultime ore sull’Isola dei naufraghi rimasti. Tutti i protagonisti raccolgono i propri effetti personali con un velo di malinconia.

Successivamente la conduttrice si collega con Playa Palapa. I naufraghi sono visibilmente tesi perché tutti sperano di vincere. Svela però subito il risultato del televoto tra Awed e Matteo Diamante.

E’ Matteo Diamante il primo eliminato della finale, che si classifica di conseguenza al sesto posto. In studio è presente suo padre, Giovanni, che lo ha sempre sostenuto in questa avventura.

I naufraghi hanno modo di rivedere alcuni momenti vissuti sull’Isola. Tra questi il rapporto di amicizia tra Valentina Persia e Andrea Cerioli che nell’ultime settimane si era deteriorato.

Isola dei Famosi 2021, Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione

Nel frattempo Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione stanno raggiungendo a nuoto la riva di Playa Palapa. Le due ragazze dovranno sfidarsi in un duello. La vincitrice potrà riabbracciare il proprio partner. L’altra invece sarà obbligata a tornare direttamente in Italia. La prova consiste nell’ormai celebre Girarrosto.

I loro rispettivi fidanzati rimangono in Papala a gustarsi la sfida. Dopo appena 10 secondi dall’inizio Arianna cade in acqua. Ignazio e Andrea non sanno ancora che in realtà entrambi avranno la possibilità di riabbracciarle.

Ilary Blasi sottopone poi i cinque naufraghi rimasti alla prima sfida della finale.

Devono allungarsi su una pedana di legno sorreggendosi ad un manubrio. Gradualmente le pedane si inclinano sempre più in avanti fino a quando non diventano perfettamente perpendicolari. Il primo a cadere è Ignazio Moser che andrà direttamente al televoto. Il suo sfidante è scelto dal vincitore della prova, Andrea Cerioli. Si tratta di Beatrice.

Di conseguenza la conduttrice apre il televoto flash tra Ignazio Moser e Beatrice Marchetti.

Isola dei Famosi 2021, la sorpresa a Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è attualmente a rischio eliminazione. Per tale ragione viene svelata la sorpresa che il reality ha preparato per lei. In studio è presente il suo fidanzato Mathieu che è un uomo molto riservato e che non ama particolarmente il mondo dello spettacolo. Ha scelto di apparire solo per renderla felice in quanto da tanto tempo la naufraga attendeva una sua sorpresa.

Nel frattempo Ignazio Moser ha raggiunto Cayo Paloma dove legge una lettera d’amore scritta da Cecilia, accompagnata da alcune loro foto insieme. Dopodiché Cecilia lo raggiunge sulla spiaggia. Sono entrambi molto emozionati, nel rivedersi dopo due mesi, ed è un susseguirsi di effusioni.

La conduttrice desidererebbe che Ignazio le facesse in diretta la proposta di matrimonio sulla spiaggia. Entrambi però si rifiutano in quanto preferiscono farlo privatamente.

Ignazio Moser è poi obbligato a tornare su Playa Palapa per scoprire il risultato del televoto flash. Beatrice Marchetti è la seconda eliminata della finale.

Viene mandato poi in onda un filmato che racchiude tutti gli ex naufraghi.

Isola dei Famosi 2021, la seconda sfida della diretta 7 giugno

Valentina Persia, Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli devono affrontare la prova denominata Il filo di Arianna. I naufraghi devono seguire la corda a cui sono legati fino al traguardo. Il tragitto però è ricco di insidie e di ostacoli. Cede per primo Ignazio Moser che è ancora emozionato per la sorpresa che ha ricevuto. Va direttamente al televoto con Valentina Persia. E’ stata scelta dal vincitore della prova, Awed.

Anche per Valentina Persia c’è una sorpresa. In collegamento ci sono la madre Maria Antonietta ed il fratello Vincenzo.

La notte dei Rosoloni

In occasione della finale, il reality ha inventato La notte dei Rosoloni. Si tratta di un riconoscimento simbolico, diviso per categorie, che ricorda i David di Donatello. Ubaldo Lanzo è il vincitore del Rosolone d’Oro.

Ecco le altre premiazioni:

trucco ed effetti speciali: Fariba Tehrani

film in lingua originale: Paul Gaiscogne e Isolde Kostner

migliori costumi: Beatrice Marchetti

migliori scene d’amore: Awed

migliore attore drammatico non protagonista: Andrea Cerioli

stuntman del secolo: Ubaldo Lanzo.

Ilary Blasi svela poi il risultato del televoto flash. E’ salva Valentina Persia mentre Ignazio Moser è il quarto classificato di questa edizione. Sono rimasti in gioco Valentina Persia, Awed e Andrea Cerioli.

La conduttrice si collega con Roberto Ciufoli, Miryea Stabile e Isolde Kostner, che non sono presenti in studio per via della quarantena.

Isola dei Famosi 2021, l’ultima prova, la Martani in Honduras

Andrea Cerioli, Valentina Persia e Awed devono sottoporsi alla loro ultima sfida sull’Isola. Si tratta della Prova del fuoco.

Cerioli ha totalizzato 1 minuto e 14 secondi. Valentina Persia 1 minuto e 29 secondi. Awed si ferma a 1 minuti e 26 secondi.

Andrea Cerioli e Awed vanno al televoto flash in quanto Valentina è la vincitrice.

La sorpresa di Awed è suo fratello Daniele che gli ha registrato un videomessaggio. Ma Awed non sa che in realtà il ragazzo è su Playa Palapa e che tra poco gli servirà, vestito da chef, una parmigiana. Awed però riconosce subito Daniele anche se indossa la mascherina, gli occhiali da sole ed un cappello da chef. I suoi genitori e la sorella sono invece presenti in studio.

Andrea Cerioli viene convocato sulla spiaggia dove sperava di rivedere la fidanzata Arianna. Ad aspettarlo invece c’è Daniela Martani, con la quale ha avuto numerosi diverbi. I due si tendono la mano in segno di pace. A sorpresa però dietro di lui compare Arianna.

Ilary Blasi comunica il risultato del penultimo televoto flash. Il pubblico ha deciso di salvare Awed. Andrea Cerioli, di conseguenza, è il terzo classificato.

Isola dei Famosi 2021, Valentina e Awed super finalisti

Sono rimasti sull’Isola Valentina Persia e Awed che si contendono il titolo di vincitore. La conduttrice apre l’ultimo televoto flash.

Nell’attesa di scoprire il verdetto finale vengono mandate in onda delle clip che raccolgono i momenti più belli che Valentina e Awed hanno vissuto sull’Isola. Successivamente Ilary Blasi si collega con Massimiliano Rosolino che dà il via alla consueta cerimonia di spegnimento.

Valentina Persia e Awed infine raggiungono il palco sull’acqua che è stato allestito per la finale. Accanto a loro c’è Massimiliano Rosolino.

Awed è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021.

