Il Castello delle Cerimonie 10 settembre: Il matrimonio di Maria e Pasquale

Giovedì 9 settembre, in diretta alle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima serata dei Seat Music Awards 2021. Nella splendida cornice dell’Arena di Verona la conduzione è affidata ancora una volta a Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Come accade ogni anno salgono sul palco numerosi artisti per ricevere il premio. Tra questi Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Marracash, Random, Sangiovanni, Zucchero e tanti altri.

Ospiti della prima serata: Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Amadeus, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo, Maria De Filippi, Paola Cortellesi, Jerry Calà, Marco Giallini.

L’evento è seguito in contemporanea da Rai Radio 2 con Nek e Carolina Di Domenico.

Seat Music Awards 2021, la diretta del 9 settembre

I conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada salutano la platea presente all’Arena di Verona e il pubblico a casa. Carlo Conti spiega che entrambe le serate sono dedicate a Raffaella Carrà, scomparsa la scorso 5 luglio. Successivamente danno il via alla kermesse.

Il primo artista ad esibirsi è Gigi D’Alessio che canta Como suena el corazon con Clementino. Interpreta anche Guagliune e Buongiorno con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay. D’Alessio viene premiato per il disco d’oro ottenuto con Buongiorno.

Sale successivamente sul palco Madame che propone, accompagnata dal chitarrista Luca Faraone, una versione particolare di Marea e Voce. Il pubblico la accompagna battendo le mani a tempo. Madame riceve due premi, uno per l’album Madame, l’altro per il singolo Voce.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada consegnano il premio anche a Marracash per Persona, l’album più venduto in assoluto nel 2020.

Seat Music Awards 2021, Il Volo, Sangiovanni

Il Volo invece rende omaggio al maestro Ennio Morricone con Your Love, tratto dal film C’era una volta il West. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno già dedicato una serata evento a Morricone, trasmessa su Rai 1. Il 5 novembre uscirà anche il loro album tributo che conterrà le colonne sonore più amate.

A Marco Giallini e Giorgio Panariello, che vuole apparire più abbronzato di Conti con un fondotinta molto scuro, il compito di premiare i ragazzi. La coppia a partire dal 23 settembre è al timone della seconda edizione di Lui è peggio di me su Rai 3.

E’ il turno di Sangiovanni che canta Malibù. Il giovane artista, ex concorrente di Amici, riceve 4 premi. Il primo per Malibù in quanto singolo più venduto nel 2021. Gli altri sono per Lady, per il brano Per tutta la notte e per l’album Sangiovanni.

Sul palco Maria De Filippi, Ligabue, Amoroso

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono felici di accogliere sul palco Maria De Filippi. Conti in particolare ha diviso con lei il Festival di Sanremo. La Incontrada si diverte ad esporre loro delle domande per comprendere se si conoscono davvero.

Dai quesiti emerge che Maria De Filippi è una donna molto sportiva e che anche in onda mangia spesso delle caramelle. Carlo Conti invece non ama praticare sport, ad eccezione della pesca, ma riesce a rimanere in forma. Conti ruberebbe alla De Filippi Amici. Maria invece prenderebbe lo Zecchino D’Oro.

Maria De Filippi riceve il Premio Speciale per il suo supporto a cantanti e ballerini. Per merito del suo lavoro ventennale con Amici ha contribuito, anche se indirettamente, a dare un importante contributo alla discografia italiana.

Si torna con la musica con Ligabue che regala al pubblico Piccola stella senza cielo in versione acustica. Per lui il premio per la raccolta che si intitola 77+7.

Alessandra Amoroso interpreta Immobile e Sorriso Grande. Prima di andare via canta anche Tutte le volte. A lei il riconoscimento per il singolo Karaoke.

Tutti gli artisti spiegano di essere fieri di tornare ad esibirsi dopo un anno e mezzo di stop. Finalmente la musica sta ripartendo, sempre nel pieno rispetto delle regole anti Covid.

Seat Music Awards 2021, diretta 9 settembre Baglioni

Sale sul palco Claudio Baglioni che interpreta Mal D’amore accompagnandosi al pianoforte. E’ il brano tratto dal suo ultimo album In questa storia che è la mia. Il Sindaco di Verona Federico Sboarina gli consegna anche il Premio Diva.

I conduttori vengono raggiunti da Alessandro Cattelan che presenta lo show Da Grande, in onda il 19 e il 26 settembre. Annuncia che sarà ricco di sorprese e di ospiti, tra i quali proprio Carlo Conti.

Marco Mengoni canta L’Essenziale passeggiando tra gli spettatori dell’Arena che si trovano in platea. Regala al pubblico Ti ho voluto bene veramente, Hola. Per lui un riconoscimento speciale, 58 dischi di platino in 12 anni di carriera. Prima di andare via canta Ma Stasera con Purple Disco Machine.

I prossimi artisti ad esibirsi sono Mahmood ed Elisa che duettano in Rubini. Mahmood riceve il premio per Dorado.

Amadeus raggiunge i conduttori sul palco. Presenta il suo nuovo show Arena 60 70 80 che condurrà, appunto, dall’Arena di Verona. Oltre a tornare al timone de I Soliti Ignoti- Il ritorno, presenterà per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo. Achille Lauro gli consegna il Premio Diva per il coraggio delle scelte musicali innovative per Sanremo e per il difficile lavoro svolto per realizzare la kermesse ai tempi della pandemia.

Seat Music Awards, Zucchero, Achille Lauro

Zucchero interpreta Per colpa di chi e Spirito nel Buio. Il cantautore si esibisce con la propria band e le proprie coriste da Piazza Bra, adiacente all’Arena. L’atmosfera è travolgente. A Zucchero il premio per il disco Doc.

I conduttori accolgono sul palco Antonella Clerici da lunedì al timone di E’ Sempre Mezzogiorno. A novembre condurrà anche la nuova edizione di The Voice Senior. Confermati come giudici Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. New entry è Orietta Berti che la raggiunge. La Clerici la premia per il singolo Mille.

Pio & Amedeo ironizzano su Fedez, rivolgendo a quanto accaduto al Concerto del Primo Maggio e su tutti i volti Mediaset presenti oggi su Rai 1 per i Seat Music Awards. Ricevono il Premio Speciale per aver rinnovato il linguaggio televisivo. Lo dedicano alla libertà d’opinione e a Lino Banfi a cui è stato censurato lo spot.

Torna sul palco Achille Lauro per cantare la sua hit Latte+. Riceve tre premi rispettivamente per Mille, Bam Bam Twist e 1990.

Fiorella Mannoia, Bocelli, l’omaggio alla Carrà

Sale sul palco anche Fiorella Mannoia che ricorda Gino Strada, scomparso il 13 agosto 2021. A lui dedica il suo brano Il peso del coraggio.

Paola Cortellesi invece presenta il film Come un gatto in tangenziale- Ritorno a coccia di morto, che ha caratterizzato la riapertura delle sale cinematografiche.

Andrea Bocelli invita gli spettatori a contribuire alla raccolta fondi per la sua fondazione al fine di costruire una scuola a San Ginesio, nelle Marche. Regala poi al pubblico Nessun dorma. A Bocelli il Premio Diva per l’impegno sociale.

Vanessa Incontrada rende omaggio a Raffaella Carrà mandando in onda una clip che raccoglie alcuni dei suoi grandi successi. Tra questi Rumore, Tanti Auguri, Forte Forte Forte e Io non vivo senza te.

I conduttori consegnano il Premio Diva anche a Jerry Calà, che ha festeggiato i suoi 70 anni e 50 anni di carriera proprio all’Arena di Verona. Canta Che Sarà, Bandiera gialla, La canzone del sole.

Torna Purple Disco Machine che propone Fireworks feat. Moss Kena & The Knocks. Arriva sul palco di Seat Music Awards anche Aka7even che canta Mi manchi e Loca. Riceve due riconoscimenti per i rispettivi brani.

Random invece interpreta Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa. A lui il premio per l’album Montagne Russe. Massimo Pericolo canta Stupido. Riceve il riconoscimento per il disco Solo tutto.

Premiato anche Mecna, per il disco Mentre nessuno guarda, che si esibisce in Mille Cose.

In chiusura i Psicologi che cantano Spensieratezza, premiati per l’album Millenium Bag.

