Tu Si Que Vales diretta 2 ottobre: tutte le esibizioni della terza puntata

Venerdì 1 ottobre, alle 21.25, va in onda su Rai 1 la terza puntata di Tale e quale show con Carlo Conti.

I vip che gareggiano nell’undicesima edizione sono I Gemelli di Guidonia, Stefania Orlando, Alba Parietti, Biagio lzzo e Simone Montedoro. E ancora Deborah Johnson, Francesca Alotta, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello, Federica Nargi e Dennis Fantina.

Commentano le esibizioni Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa.

La scorsa settimana avevano vinto per la seconda volta I Gemelli di Guidonia. Dopo il trio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro avevano imitato i Bee Gees.

Tale e Quale Show, la diretta del 1 ottobre

Nella diretta del 1 ottobre Carlo Conti saluta la giuria dove il quarto giudice è Mario Giordano, imitato da Ubaldo Pantani. Loretta Goggi riceve dei fiori perché il 29 settembre è stato il suo compleanno. Li riceve anche Panariello che li ha invece festeggiati nella giornata di ieri.

Il conduttore poi ricorda la classifica della scorsa settimana. Agli ultimi posti Federica Nargi, Biagio Izzo e Alba Parietti. Sul podio invece Simone Montedoro, Francesca Alotta e I Gemelli di Guidonia.

La prima ad esibirsi è Deborah Johnson che deve imitare Amii Stewart. Canta il brano Knock on wood. La Johnson riceve la prima standing ovation della puntata. I giudici si complimentano per lei per la voce ben impostata. Secondo Malgioglio, che ha comunque gradito l’esibizione, si aspettava solo qualcosa in più nelle movenze.

Simone Montedoro interpreta Adriano Celentano in Una carezza in un pugno. Nonostante il tentativo di riprodurre il timbro dell’originale ci sono state alcune imperfezioni. Cristiano Malgioglio infatti ammette di aver colto delle stonature. I giudici hanno apprezzato il fatto che non abbia voluto mettere eccessivamente in risalto la sua caratteristica gestualità.

Pierpaolo Petrelli è invece Achille Lauro. Il brano scelto è Me ne frego presentato al Festival di Sanremo 2020. La voce riesce in alcuni punti a somigliare all’originale. Non hanno però il medesimo fisico. Per i giudici l’esibizione è stata piacevole. Secondo Malgioglio Petrelli può diventare un bravo showman.

Tale e Quale Show, le altre esibizioni

Quarta concorrente a salire sul palco è Federica Nargi che deve imitare Jennifer Lopez in Pa ti. I giudici hanno notato molte imperfezioni. Cristiano Malgioglio che è un gran ammirato di Jennifer Lopez, alla quale ha dedicato anche un tatuaggio, boccia la performance.

Biagio Izzo invece deve interpretare i Righeira. Ha portato con sé Francesco Paolantoni per comporre il duo musicale. Propongono L’estate sta finendo e Vamos a la playa. I giudici si divertono a fare i complimenti a Paolantoni anziché ad Izzo. Non esprimono giudizi tecnici ma nel complesso hanno apprezzato l’esibizione per l’ironia dei protagonisti.

Ad Alba Parietti è affidato il compito di imitare Patty Pravo. Interpreta Il Paradiso di cui però dimentica alcune parole. Loretta Goggi si complimenta per il lavoro svolto nonostante alcune imprecisioni. Cristiano Maglioglio boccia completamente l’esibizione. Bacchetta infatti la Parietti spiegandole ironicamente che se fosse la Pravo “la denuncerebbe”.

E’ il turno di Francesca Alotta che interpreta Gianna Nannini in Fenomenale. I giudici si complimentano con lei perché è riuscita ad immedesimarsi bene nel personaggio, non solo nella gestualità ma anche nella voce. Cristiano Malgioglio voleva solo sentire maggiormente il “graffiato” della Nannini.

Le ultime esibizioni della terza puntata

Stefania Orlando questa settimana deve interpretare Mina. Canta L’importante è finire, brano scritto da Cristiano Malgioglio. Standing ovation per la Orlando. Tutta la platea si alza in piedi per applaudirla. Malgioglio che si complimenta con lei racconta che all’epoca, nel 1975, il brano fu censurato. Ma ancora oggi rimane un grande successo.

I Gemelli di Guidonia imitano Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Cantano Si può dare di più, brano che vinse il Festival di Sanremo nel 1987. Secondo i giudici sono stati un po’ penalizzati nel trucco ma non hanno nulla da dire sulla vocalità che definiscono perfetta.

Dennis Fantina invece è Michele Zarrillo. Interpreta il brano Una rosa blu. I giudici si complimentano con Fantina per l’interpretazione magistrale in quanto è stato eccezionale. Anche il pubblico in studio si è alzato in piedi per applaudirlo. Incredibile somiglianza sia nel trucco che nella voce.

Ultimo ad esibirsi è Ciro Priello che deve interpretare Freddie Mercury in I Want to break free. I giudici, tranne Cristiano Malgioglio, si sono molto divertiti. Il trucco è somigliante ma la voce è troppo distante dall’originale.

Tale e Quale Show, la classifica del 1 ottobre

Come di consueto prima di svelare la classifica finale Carlo Conti annuncia i personaggi che i concorrenti devono interpretare la prossima settimana:

Deborah Johnson: Diana Ross

Simone Montedoro: Peppino Di Capri

Pierpaolo Petrelli: Clementino

Federica Nargi: Daniela Goggi

Biagio Izzo: Carmen Miranda

Alba Parietti: Guesch Patti

Francesca Alotta: Adele

Stefania Orlando: Anna Oxa

Gemelli di Guidonia: I Ricchi e Poveri

Dennis Fantina: Fausto Leali

Ciro Priello: Marco Mengoni

Dopo le preferenze espresse dei giudici e l’assegnazione dei 5 punti, i voti vengono sommati anche a quelli dei telespettatori via social.

Ecco come si compone la classifica finale:

1) Dennis Fantina con 64 punti

2) Stefania Orlando con 60 punti

3) Deborah Johnson con 56 punti

4) Simone Montedoro con 54 punti

5) Pierpaolo Petrelli con 52 punti

6) Francesca Alotta con 49 punti

7) Alba Parietti con 41 punti

8) Gemelli di Guidonia con 39 punti

9) Ciro Priello con 36 punti

10) Federica Nargi con 31 punti

11) Biagio Izzo con 22 punti

Dennis Fantina con il suo Michele Zarrillo è il vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show.

