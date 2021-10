Le Iene Italia 1 – diretta della prima puntata di martedì 5 ottobre

Condividi su







Le Iene 2021 prima puntata prenderà il via martedì 5 ottobre in prima serata su Italia 1. Al fianco del conduttore Nicola Savino, ci saranno le voci irriverenti della Gialappa’s Band e la cantante Elodie, che sarà alla conduzione solo per una sera.

Le Iene 5 ottobre: Corti incontra Zlatan Ibrahimović

Nel corso della trasmissione si assisterà all’incontro di Stefano Corti con il campione Zlatan Ibrahimović. Il popolare calciatore svedese ed attaccante del Milan, domenica 3 ottobre ha compiuto 40 anni. Lo sportivo ha risposto alle domande dell’inviato, ricordando in chiave ironica le frasi cult che lo hanno portato ad una maggiore popolarità e notorietà.

E per l’occasione, Zlatan ne ha aggiunte anche delle altre. L’inviato de Le Iene ha poi lasciato al calciatore un simpatico presente: una T-shirt con il logo della trasmissione come augurio per una veloce ripresa per il suo incidente, nonché per l’esordio della nuova stagione calcistica.

Dayane Mello a La Fazenda: Le Iene volano in Brasile per ‘liberare’ la modella

Nel corso de Le Iene 2021 prima puntata, si torna a parlare del caso Mello. La modella, già protagonista del Grande Fratello Vip 5, è attualmente una concorrente del reality show brasiliano La Fazenda. Nei giorni scorsi però la sua partecipazione nel programma tv brasiliano è stata oggetto dell’attenzione mediatica internazionale a causa di presunte molestie di cui sarebbe stata vittima da parte di un altro concorrente.

L’inviata Roberta Rei volerà in Brasile per fare il punto della situazione e cercare di avere un contatto con la concorrente. A causa delle eccessive e pesanti attenzioni riservate dal cantante Nego Do Borel nei confronti di Dayane, il rapper è stato squalificato.

Stando però a quanto riferito dallo staff della brasiliana, la produzione del reality le avrebbe impedito di poter consultare i suoi legali, nonché le autorità locali. L’inviata de Le Iene cercherà quindi di intervenire a favore dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

Le Iene 5 ottobre: tamponi a pagamento ed il caso Gelardi

Filippo Roma tornerà su un tema di grande attualità che sta dividendo l’opinione pubblica, cioè quello dei tamponi a pagamento. In una recente conferenza il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che i test saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragione sanitarie.

Sarà proprio così? A Le Iene 2021 prima puntata si cercherà di dare risposte a tutti i dubbi in merito. E si cercherà altresì di scoprire se i parlamentari usufruiranno gratuitamente dei test per accedere nei palazzi del Parlamento. Mentre Roberto Fico afferma che il costo è pagato dall’assicurazione sanitaria degli onorevoli, diverso è invece per il parlamentare Luciano Nobili, che svelerà nuovi retroscena sull’argomento.

Nina Palmieri tratterà la storia di Carlo Gilardi, un ricco benefattore della provincia di Lecco che da circa un anno è ospite di una RSA, senza la sua volontà. Si cercherà di far luce su tutto il suo percorso e gli ultimi sviluppi giudiziari.

Le Iene 2021 prima puntata: Giulia De Lellis vittima dello scherzo

La celebre influencer da milioni di followers e conduttrice televisiva Giulia De Lellis sarà la vittima del consueto scherzo di Nicolò De Devitiis. Per mettere in difficoltà l’ex protagonista di Uomini e Donne si farà leva su un aspetto molto delicato, cioè quello del tradimento.

La De Lellis, che ha scritto il libro autobiografico ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io preferisco non averle‘, dovrà quindi fare i conti con il finto tradimento del suo fidanzato, Carlo Beretta. Protagonista dell’intervista singola sarà Dardust, al secolo Dario Faini, conosciuto per aver firmato numerosi grandi successi italiani.

