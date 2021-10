Bake Off Italia 9 diretta della sesta puntata di venerdì 8 ottobre

Condividi su







Giovedì 7 ottobre Francesca è diventata la nuova campionessa de L’Eredità, il game show di Rai 1. Ha sconfitto al Triello Daniele e Marcello. E’ riuscita inoltre a vincere nella sua prima Ghigliottina.

L’Eredità, 7 ottobre, il percorso di Francesca

Nella puntata del 7 ottobre Flavio Insinna presenta gli sfidanti di Paolo Massa. La prima avversaria è Francesca. E’ nata a Taranto ma vive da oltre vent’anni a Bologna. Lavora come responsabile della linea acquisti di un’azienda multi utility. E’ laureata in giurisprudenza, è sposata con Sergio ed ha una bambina di 10 anni di nome Lucrezia. Per lei come abbinamenti concludere dei titoli di programmi televisivi.

Nicol è di Villafranca di Verona. E’ madre a tempo pieno ed è sposata con Thomas. Sogna di organizzare il viaggio di nozze che non è ancora riuscita a fare con il marito. Deve indovinare se alcuni personaggi dei cartoni animati sono bravi o cattivi.

Maria Teresa ha 20 anni, è nata a Potenza ma vive a Roma. Studia Giurisprudenza e spera di entrare in Polizia. Adora cantare, suonare la chitarra e giocare ai videogames. Deve individuare se dei comuni appartengono all’Emilia Romagna o al Friuli Venezia Giulia.

Daniele invece viene da Roma. E’ docente di italiano in una scuola media di Albano Laziale. Ha conseguito la laurea magistrale in Filologia Moderna ed è fidanzato con Sofia. Per lui ci sono le tabelline.

L’Eredità, Maria, Marcello, Paolo Massa

Maria ha origini russe ma vive in provincia di Alessandria da 25 anni. Lavora come progettista 3D. Ha un figlio di nome Edoardo. E’ appassionata di antropologia, medicina, fisica, chimica e psicologia. Ha anche pubblicato un libro. Lei deve specificare se alcune parti del corpo sono muscoli o ossa.

Marcello ha una laurea magistrale in Giurisprudenza. E’ sposato con Anna ed ha un figlio di nome Salvatore. Fa teatro ed anche lui sta per pubblicare un libro, di favole per adulti. Deve indovinare se alcuni brani musicali sono di Patty Pravo o Mia Martini.

Paolo Massa manda nella sfida dei 60 secondi Maria e Francesca. Maria è la prima concorrente eliminata.

L’Eredità Francesca, Metti, leva, cambia

Flavio Insinna introduce ora il nuovo gioco Metti, Leva, Cambia. I concorrenti possono modificare, mettere o cambiare delle lettere contenute nella risposta ipotetica. Compiono un errore Nicol, Maria Teresa, Daniele.

Maria Teresa fa il doppio errore e sceglie di sfidare Nicol. Quest’ultima è obbligata a lasciare il gioco.

Nella puntata del 7 ottobre il game show ha scelto le seguenti date: 1924, 1953, 1978 e il 1990. Al termine del primo giro di domande non forniscono la risposta corretta Maria Teresa, Marcello, Paolo.

Marcello compie il doppio errore. Ha scelto come sfidante Maria Teresa. La ragazza è la concorrente eliminata.

E’ il turno dei Paroloni. E’ il gioco nel quale bisogna indovinare il significato di alcune parola in disuso. Il primo termine, indovinato da Daniele, è Gutturada. E’ una collana con corallo di origine sarda.

Il secondo termine è Ozimo, indovinato invece da Francesca. E’ un sinonimo di basilico. Di conseguenza si sfidano ai 60 secondi Marcello e Paolo. Marcello riesce a sconfiggere Paolo.

L’Eredità, Triello del 7 ottobre

Nella puntata del 7 ottobre prendono parte al Triello Francesca, Daniele e Marcello. Inizia Daniele che risponde correttamente alla categoria Fantasia (20.000 euro).

Marcello indovina le domande appartenenti a Italiano (30.000 euro) Religione (10.000 euro), Spettacolo (40.000 euro) e Scienza (20.000 euro).Francesca infine conquista gli argomenti Storia (10.000 euro), Curiosità (30.ooo euro).

Marcello ha il montepremi più alto e può accedere alla Ghigliottina. Deve prima rispondere in maniera corretta ai temi Attività ecologiche e Addii.

Alla prima sbaglia e ne approfitta Daniele. Francesca però riesce a fornire la risposta esatta al secondo quesito diventando campionessa.

L’Eredità, la Ghigliottina di Francesca

Francesca arriva alla Ghigliottina con 230.000 euro. Deve scegliere tra i seguenti abbinamenti: angelo o demonio, secolo o miracolo, pura o paura, manuale o industriale, ruota o pilota. La campionessa dimezza due volte. Il montepremi scende a 57.500 euro.

Le parole della Ghigliottina del 7 ottobre sono:

demonio

secolo

pura

industriale

ruota

Francesca vince 57.500 euro con la parola invenzione.

