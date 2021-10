Gf Vip 6 puntata 8 ottobre 2021, Alex Belli incontra il fratello

Condividi su







Grandi novità in arrivo su Italia 1: sta per prendere il via Back to school Ritorno a scuola, la nuova trasmissione in quota Mediaset, condotta da Nicola Savino. Nel format ci saranno dieci concorrenti, personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Back to School Ritorno a scuola: il nuovo format

Ufficializzata nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2021-2022, Back to school prima edizione sarà incentrato su un gruppo di adulti che torneranno sui banchi di scuola. I bambini presenti nel format avranno l’arduo compito di preparare gli adulti a studiare per superare gli esami di quinta elementare.

Il meccanismo del nuovo programma è già stato rivelato da Nicola Savino, conduttore della trasmissione, nel corso della recente partecipazione al Festival della tv e dei nuovi media tenutosi nei giorni scorsi a Dogliani.

Back to school Ritorno a scuola: i concorrenti vip

La trasmissione dovrebbe andare in onda al mercoledì in prima serata. Chi saranno i personaggi famosi che accetteranno di mettersi in gioco? Si attesta la possibile presenza dell’ex parlamentare italiana Vladimir Luxuria, sempre più spesso nei salotti televisivi come opinionista. In aggiunta a Back to school Ritorno a scuola ci saranno anche l’ex campione del mondo di calcio, Salvatore Schillaci, detto Totò, e la showgirl romana Flavia Vento.

Biagio D’Anelli nel cast

Nelle ultime ore, si è appreso che l’ex concorrente del Grande Fratello 11 e personaggio tv, Biagio D’Anelli farà parte del cast in qualità di tutor. Dispiaciuto di non essere più opinionista di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, l’influencer ha rivelato che sarà presto in video in un nuovo progetto.

Sarà infatti uno dei tutor di Back to school prima edizione di Nicola Savino, confidenze fatte a Nuovo Tv. Anche se per il momento non può dare ulteriori dettagli ed informazioni.

Salemi, Ruta, Caruso a Back to school Ritorno a scuola?

Tra i concorrenti della nuova trasmissione di Mediaset ci dovrebbero essere anche Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche per loro Savino ha pensato ad un ruolo di concorrenti.

Attualmente Giulia è impegnata con Gaia Zorzi nella conduzione del GF Vip Party, uno spin-off del celebre reality di Canale 5. La Salemi a Back to school sarà in buona compagnia. Con lei sui banchi di scuola dovrebbe tornare anche l’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso.

Sui concorrenti di Back to School Ritorno a scuola, Savino dice: “Ai nostri dieci Vip, nel corso dell’estate, è stato fatto un training. Gli autori hanno spiegato loro che devono prepararsi per questo, questo e quest’altro argomento”. Lezioni reali quindi con professori veri, a cui si aggiungerà la parte che sarà registrata in studio. I bambini diventeranno ‘maestrini’.

Condividi su