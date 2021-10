Mystery Land diretta della seconda puntata di lunedì 11 ottobre

Condividi su







In onda oggi lunedì 11 ottobre in via del tutto eccezionale la quarta puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Segui con noi la diretta su Canale 5 dalle ore 14.00.

Amici 21 puntata 11 ottobre – Anticipazioni

Amici 21, oggi, sostituisce il consueto appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5, questo per via della finale di Nations League tra Italia e Belgio che si è tenuta ieri, domenica 10 ottobre.

Vediamo brevemente cosa è successo nella scorsa terza puntata: Mirko Masia e Kendy sono stati eliminati, Giacomo è entrato contro Kendy, mentre Dario contro Mirko.

Quest’oggi, invece, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sospenderanno la maglia a due giovani cantanti. Mentre Luigi, LDA, Mattia e Christian andranno in sfida.

Ospite della puntata sarà Gaia, che presenta il nuovo singolo “Nuvole di zanzare” del suo secondo disco “Alma”, in uscita venerdì 29 ottobre.

Amici 21 puntata 11 ottobre – Diretta

Durante la settimana la produzione decide di mandare in sfida quattro allievi, così i ragazzi chiedono alla regia se possono decidere loro stessi in maniera anonima attraverso dei bigliettini. Gli allievi che dovranno sfidarsi sono Christian e Mattia per il ballo, poi Luigi e LDA per il canto. Il primo a iniziare è Mattia, che sfiderà la sfidante Claudia.

Prima di decretare chi è il vincitore della sfida, Maria si complimenta con Claudia, dicendole anche che non è solita dire queste cose ai ragazzi.

Mattia vince la sfida e Claudia non ottiene il banco all’interno della scuola.

Gaia, ospite della quarta puntata, presenta il suo nuovo singolo “Nuvole di zanzare”

La giovane artista Gaia, vincitrice dell’edizione del 2020, si ritrova di nuovo sul palco di Amici per presentare il brano “Nuvole di Zanzare”, e dunque anticipare l’uscita del suo secondo disco “Alma”.

Il primo allievo a esibirsi è Inder, allievo della maestra Anna Pettinelli, che porta il suo brano “Ho la gola secca“. Il brano, nonostante infastidisca con il suo ritornello il docente Rudy, in realtà è decisamente particolare. Inder, infatti, aldilà di un ritornello a tratti privo di senso artistico, in realtà gioco con le sue origini indiane per arricchire di orientalismo il resto del testo.

La Pettinelli riconferma la felpa di Inder che, però, viene subito bloccato da Maria per mostrargli alcuni filmati.

Inder è stato ripreso per un uso eccessivo del cellulare soprattutto durante gli orari delle lezioni da parte di Inder, nonostante una serie di avvertimenti e provvedimenti da parte della produzione e della sua docente stessa. Dopo il filmato, Anna Pettinelli sarà l’unica a decidere se riconfermare la felpa a Inder oppure nuova. La docente chiede di prendersi il suo tempo per riflettere, intanto Inder deve momentaneamente lasciare lo studio.

Provvedimenti anche per Flaza dopo la sua esibizione del brano “Ti scatterò una foto”

Flaza, allieva di Lorella Cuccarini, porta una cover del brano Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Lorella dopo una sua interpretazione effettivamente toccante, decide di riconfermarle la felpa. Peccato, però, che anche per lei ci sono dei filmati da mostrare. Filmati che la ritraggono adottare degli atteggiamenti perfino peggiori di quelli per cui Inder è stato ripreso.

Queste le infrazioni di Flaza:

Lorella, delusa e mortificata, nonostante durante la settimana avesse intrapreso un discorso d’avvertimento con Flaza, decide di sospenderle momentaneamente la felpa.

Maria spende parole per Flaza così come per tutti gli allievi. Invita loro a prendere sul serio il programma ricordando che, a differenza di tutti gli altri format televisivi sul ballo, Amici è prima di tutto una scuola con dovute regole da rispettare. Disciplina durante le lezioni, sveglie mattutine, ritmi serrati e allenamenti compongono le norme basilari della scuola di Amici. Chi non vuole sottostare a ciò, può lasciare il programma, altrimenti resta rispettando ciò che si chiede.

Al termine del discorso Maria dice a Flaza di poter rientrare solo quando avrà capito come ci si comporta.

L’esibizione di Mattia e del suo docente Raimondo Todaro

Mattia si esibisce in un ballo di samba e Maria invita Raimondo a ballare per mostrare la danza.

Il docente, dopo un discorso di incoraggiamento, decide di riconfermare la felpa a Mattia.

È il turno di Nicol che porta una sua interpretazione del brano Amare de La Rappresentate di Lista.

La ragazza riceve diversi complimenti dal suo docente Rudy e, soprattutto, da Lorella Cuccarini che la reputa molto potente specialmente in quest’ultima esibizione. Nicol chiede anche il parere della maestra Anna Pettinelli, che dice di preferirla quando canta suoi pezzi.

Lo sfogo di Flaza e l’intervento della produzione

Arrivata in casa, Flaza si sfoga con Inder e poi con i ragazzi per il filmato mostrato dalla produzione. L’allieva sostiene che non è giusto ciò che hanno mostrato durante la puntata e che ritiene di non aver infranto quasi nulla.

La produzione a questo punto decide di radunare tutti gli allievi e di mostrare tutti i filmati interi in cui si vedono chiaramente le infrazioni di Flaza.

Alla fine del filmato, la produzione manda anche una registrazione vocale della fisioterapista della scuola in cui dichiara di non aver mai negato la possibilità a Flaza di non allenarsi in palestra, come, al contrario, l’allieva dichiara per giustificare l’inottemperanza agli allenamenti.

I ragazzi, al termine della visione dei filmati, provano a far capire a Flaza che in effetti la produzione non ha tutti i torti e che dovrebbe affrontare la cosa con più silenzio, non con orgoglio e spirito di contraddizione.

In un primo momento Flaza non la prende a bene. Successivamente la ragazza sembra rinsavire, chiede un abbraccio ad Albe e riconosce di dover iniziare ad essere più matura.

La quarta puntata di Amici 21 termina qui. Il daily time è disponibile dal lunedì al venerdì alle 16.10

