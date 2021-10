GF Vip 6 diretta 11 ottobre: l’incontro tra Amedeo Goria e la fidanzata Vera

Condividi su







Real Time propone oggi una puntata di Vite al Limite con protagonista Irene Walker. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 sul canale 31 del digitale terrestre.

Vite al Limite 9: il percorso di Irene Walker

Irene Walker è una giovane donna di 39 anni in overdose da cibo. È residente a Houston in Texas. Mentre dovrebbe vivere il periodo migliore della sua vita, è in lotta invece ogni giorno per cercare di perdere peso.

Irene Walker vive in un appartamento con suo figlio, sua nuora e suo nipote. Infatti è talmente grassa che non ha più la libertà di fare alcuni gesti primari, come ad esempio fare una doccia.

L’episodio che i telespettatori vedranno questa sera è andato in onda oltreoceano sul canale TLC il 10 marzo del 2021. La stessa Irene Walker ha sottolineato che per lei è difficile fare anche il minimo gesto e quindi fa affidamento sulla sua famiglia e sui suoi amici.

I motivi per cui la giovane donna di Houston è rimasta preda del cibo sono da ricercarsi nei suoi traumi infantili. Lei ha sempre detto che il cibo è una fonte di enorme conforto. Ha iniziato ad utilizzare questa forma di protesta per far fronte alla separazione della madre è del padre che si era rivelato un uomo violento.

Poi la dipendenza dal cibo è diventata sempre più intensa. A 17 anni ha iniziato una relazione che l’ha portata a diventare una madre single in età ancora adolescenziale.

Sfortunatamente le tragedie per lei non sono finite. Poco dopo Irene infatti ha perso il padre, la madre. la sorella maggiore e la zia nel giro di soli due anni. Si è trovata così senza un posto dove rivolgersi ed ha dovuto lasciare anche una casa famiglia per donne e bambini perché era incinta.

Come sta oggi Irene Walker

Quando Irene si rivolge al dottor Nowzaradan pesa oltre 600 libbre, ovvero 270 kg. L’obiettivo che il medico le aveva predefinito era di arrivare a 540 libbre.

Alla fine di un anno e due mesi dall’inizio del suo percorso per la perdita di peso, Irene ce l’ha fatta ed è arrivata a pesare 535 libbre, ovvero 242 kg circa. Ma era ancora troppo poco per poter realizzare l’intervento chirurgico di bypass gastrico. D’altra parte all’epoca in cui sono accaduti i fatti il dottor Now non era in grado di programmare immediatamente l’intervento a causa della pandemia da Covid-19.

Per ora non ci sono ancora notizie ben precise sul decorso post operatorio di Irene Walker. La giovane però è molto attiva sui social dove, adesso, fa capire ai suoi follower di essere finalmente riuscita ad amare se stessa.

