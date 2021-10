Fratelli di Crozza 29 ottobre diretta: monologhi e parodie

Condividi su







Martedì 26 ottobre, alle 21.25 su Italia 1, è andata in onda Le Iene Show. Nella quarta puntata Nicola Savino è affiancato da Paola Egonu, campionessa di pallavolo, alla sua prima esperienza come conduttrice televisiva.

Tra i servizi proposti questa sera l’intervista a Valentino Rossi che il 24 ottobre scorso ha disputato la sua ultima gara di MotoGp a Misano. Vladimir Luxuria invece, iena d’eccezione, ha seguito il Gay Pride che si è svolto a Budapest lo scorso luglio.

La vittima dello scherzo è invece il rapper Blind, concorrente di X Factor 2020.

Le Iene Show, la diretta del 26 ottobre, scherzo Blind

Nella diretta del 26 ottobre Nicola Savino accoglie in studio Paola Egonu che lo affianca nella quarta puntata. La invita ironicamente a non indossare i tacchi in quanto è una donna molto alta.

Si inizia con lo scherzo che Le Iene hanno realizzato a Blind. In principio era stato proprio il rapper a contattare la redazione per fare uno scherzo alla fidanzata Greta, sua amichetta delle elementari. Vuole farle una particolare proposta di matrimonio.

Greta lo chiama insistentemente al telefono ma lui non risponde perché Blind è in compagnia di una bella ragazza nello stesso hotel dove spesso la porta per trascorrere dei weekend romantici. Greta che ne è venuta a conoscenza tramite i social raggiunge immediatamente l’albergo per discutere animatamente con la rivale in amore. Ma accade qualcosa di inaspettato. Le Iene le svelano subito che si tratta di uno scherzo e la convincono a farlo anche a Blind.

Le Iene fingono che tra Greta e la ragazza ci sia stato uno scontro finito in tragedia. La ragazza è stata colpita alla testa da Greta finendo in una pozza di sangue. Blind è in lacrime per l’accaduto e anche perché Greta sta andando in questura. Quando Blind scopre che si tratta di uno scherzo ha bisogno di alcuni minuti per riprendersi. Dopodiché fa la proposta di matrimonio a Greta che ovviamente accetta di sposarlo.

Le Iene Show, Laura Colucci

Le Iene Show mandano in onda un’intervista a Laura Colucci, ex volto di Non è la Rai. Tempo fa in aveva dichiarato che in trasmissione le ragazze erano obbligate ad accettare dei compromessi.

Alle Iene ha spiegato che “Boncompagni accettava delle ragazze che dovevano avere dei requisiti per rimanere nel mondo dello spettacolo”. “Boncompagni ci invitava spesso a casa sua ma io non mi divertivo a casa di uno di sessant’anni. Non c’è mai stato sesso. Era tutto un po’ sottinteso. Lui aveva questo rapporto morboso, ci arrivava che non era una cosa normale, penso…” Sono alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a Le Iene.

La trasmissione inoltre riceve la mail di Daniela, che ha affittato alla Colucci una villetta. La signora però denuncia il fatto che la Colucci non ha mai pagato ed ha un debito di circa 20.000 euro. Per tale questione la signora Daniela è ricorsa alle vie legali.

Laura Colucci inoltre nel corso dell’intervista a Le Iene ha raccontato di lavorare in una compagnia di assicurazioni e di aver realizzato una linea di borse. Daniela invece spiega che la Colucci invece percepisce il reddito di cittadinanza. Le Iene decidono di farle incontrare. Dopo un acceso litigio Laura Colucci fugge a bordo della sua macchina.

Le Iene Show 26 ottobre, Green Pass

Giulio Golia ha partecipato alla manifestazione organizzata al Circo Massimo a Roma, capitanata da Enrico Montesano. Alcuni presenti sostengono teorie complottistiche. Molti sono No Vax mentre altri raccontano di essere stati costretti a vaccinarsi per poter andare a lavorare.

Golia ha incontrato delle difficoltà ad avere un confronto costruttivo con i manifestanti. Molti si dimostrano aggressivi e scontrosi, altri invece non hanno una posizione chiara sul Green Pass. Vanno infatti fuori tema occupandosi di argomenti che non c’entrano nulla con la questione Green Pass.

La storia di Anna, la canzone dei campioni italiani

Le Iene raccontano la storia di Anna. Accusa l’ex compagno, ginecologo, di aver ucciso il loro bambino. Le avrebbe somministrato un farmaco che induce l’aborto.

Anna spiega che quando si sono conosciuti, lui era molto generoso e galante. Il partner è separato ed ha due figlie e per tale motivo non voleva avere altri bambini.

Anna però soffrendo di endometriosi e sottoponendosi ad una terapia ha difficoltà a rimanere incinta. Quando ha poi scoperto di aspettare un bambino le sembrava quasi un miracolo. L’ex inizialmente era contrario alla gravidanza ma successivamente sembrava aver cambiato idea.

Dopo una visita medica durante la quale l’ex le ha inserito nell’utero un farmaco, Anna ha avuto un’emorragia e ha perso il bambino. Nonostante tutto lei ha deciso di tornare con lui ma poco tempo dopo lo ha lasciato e lo ha denunciato.

Viene poi mandato in servizio nel quale vengono elogiate le vittorie italiane in vari campi. Dal trionfo dei Maneskin a Sanremo con Zitti e Buoni, alla vittoria dell’Italia agli Europei, alle numerose medaglie conquistate alle Olimpiadi. Per tale occasione le Iene hanno scritto una canzone che viene cantata da alcuni protagonisti dello sport.

Le Iene Show, Elio Amico

Le Iene tornano sulla vicenda dell’imprenditore Elio Amico di cui si erano occupati la scorsa settimana. Intervistano Giuseppe Venutelli, perito della valutazione delle ville di Amico. Le avrebbe valutate 300.000 euro quando il valore reale degli immobili è di 1 milione di euro. Venutelli però preferisce non rispondere.

Le villette sono state vendute all’asta sulle stime del perito. Amico non ha potuto inoltre concludere l’affare con l’imprenditore Andrea Bulgarella che era realmente intenzionato a comprale.

Amico infine sostiene che le aste sono state truccate. Un agente immobiliare intervistato dalle Iene spiega che non solo le aste sono state pubblicate in un’altra città, quindi una persona comune non poteva venirne a conoscenza. Ma ha notato anche delle anomalie sulle tempistiche.

Le Iene Show, il rigore nella partita Inter-Juventus

Le Iene si occupano di quanto è accaduto nel corso della partita Inter-Juventus. All’ottantaseiesimo minuto l’arbitro Maurizio Mariani ha assegnato un rigore alla Juve per un contrasto avvenuto tra Dumfries e Alex Sandro in seguito all’intervento del Var. L’episodio ha scatenato un’accesa polemica.

Le Iene volevano intervistare l’arbitro Mariani ma non hanno ottenuto, almeno per ora, l’autorizzazione dal Presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) Alfredo Trentalange. Anche Paolo Valeri, Daniele Orsato e Nicola Rizzoli preferiscono non rispondere.

Vladimir Luxuria al Gay Pride di Budapest

Le Iena d’eccezione Vladimir Luxuria ha partecipato al Gay Pride che si è tenuto la scorsa estate a Budapest. Una manifestazione particolarmente sentita in Ungheria in quanto il Primo Ministro di estrema destra Viktor Orbán ha varato una legge Anti LGBT. In essa, tra gli altri, non viene riconosciuto legalmente il cambio di sesso.

I presenti al Gay Pride manifestano per la libertà e per il riconoscimento dei diritti civili ed umani. Hanno partecipato anche il sindaco di Budapest e Alessandro Zan, padre della legge Zan.

Nel corso della manifestazione Luxuria sale sul palco per raccontare la propria storia. E’ infatti la prima transgender ad essere stata eletta in Parlamento in Europa.

Le Iene Show, il piccolo Alessandro

Le Iene tornano ad occuparsi del piccolo Alessandro, morto la sera del 15 marzo 2010. La madre Katerina Mathas, tossicodipendente, aveva conosciuto Antonio Rasero. I due avevano raggiunto il monolocale di lui a Genova dove hanno consumato insieme della cocaina. La Mathas aveva portato con sé anche Alessandro, che aveva pochi mesi.

Solo la mattina dopo si sono resi conto che il bambino era morto e che il suo cranio era tumefatto. Riportava anche un morso ad un piede.

Katerina Mathas è stata assolta mentre Antonio Rasero è stato condannato per infanticidio. Bruno Indovino, il fidanzato dell’epoca della Mathas, racconta che il bambino alle due di notte era ancora vivo perché lo aveva sentito piangere al telefono.

Le Iene si interrogano, se alla luce delle bugie della Mathas e delle ricostruzioni, se Rasero sia stato incastrato. Si aggiunge anche l‘autore di una lettera anonima arrivata in carcere ed indirizzata a Rasero. Nina Palmieri è riuscita a rintracciare il mittente della missiva. E’ un’amica della Mathas che sostiene che la responsabile dell’omicidio sia la madre.

La Mathas che non è più processabile preferisce mantenere il silenzio.

Le Iene Show 26 ottobre, Julian Assange, Bova, Zaytsev

La trasmissione si occupa di Julian Assange, che rischia 175 anni di carcere da scontare nel penitenziario più estremo degli Stati Uniti. Il fondatore di WikiLeaks ha reso pubbliche migliaia di informazioni riservatissime.

Un personaggio emblematico da molti odiato, da altri elogiato. Oltre alle accuse legate al suo mestiere, si è dovuto anche difendere dall’accusa di aver avuto rapporti intimi senza precauzioni con due ammiratrici dalla quale è stato poi assolto. Alle Iene interviene la sua compagna Stella Moris, che lo difende e spera che nella sentenza di domani la condanna non venga confermata.

Viene poi rimandato in onda lo scherzo realizzato a Raoul Bova lo scorso anno nel quale il figlio gli confessa di voler sposare una donna che lavora in un night club, la pornostar Priscilla Salerno. Si ritrova inoltre nonno di un bambino di un mese.

Rivediamo anche lo scherzo al pallavolista Ivan Zaytsev. Si infuria quando scopre che un procuratore ha stipulato un finto contratto sul suo primogenito Sasha.

Le Iene trasmettono in replica anche il servizio su Giulia Schiff. La ragazza ha avuto sempre una passione per il volo e per tale motivo aveva preso il brevetto da pilota. Durante i festeggiamenti è stata picchiata selvaggiamente dai suoi compagni di corso. Dopo aver denunciato l’accaduto è stata espulsa dall’Accademia ed è stata costretta ad abbandonare il suo sogno. Nel processo sono coinvolti 8 sergenti per lesioni personali e ingiurie.

Le Iene Show Rkomi

Le Iene hanno intervistato Rkomi. Racconta di aver svolto di molti lavori come il lavapiatti e il barista. Ha la terza media perché ha lasciato la scuola all’ultimo anno dell’istituto Alberghiero e non ha mai conosciuto il padre.

Ha rubato in passato un motorino. Gli è capitato di avere dei rapporti con delle fan. E’ stato con qualche collega famosa. E’ favorevole alla legalizzazione della prostituzione, delle droghe leggere. In passato ha provato anche delle droghe.

In chiusura viene mandato in onda un servizio di Alessandro Di Sarno del 2019. Si tratta del caso del centro messaggi a luci rosse che si trova al piano di sotto dove c’è una sede dei Nas.

