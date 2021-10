Domenica In 31 ottobre: Mara Venier incontra l’Airc, Ballando, Muccino, Giallini e Ferzan Ozpetek

Condividi su







Domenica In 31 ottobre ospiti: siamo giunti alla settima puntata del contenitore del dì di festa condotto da Mara Venier su Rai 1, che subirà alcuni cambiamenti d’orario. Chiusura anticipata dunque per Mara Venier e i suoi ospiti per dare spazio ad uno speciale del Tg1.

Domenica In 31 ottobre ospiti: cambio orario fine puntata

In questi giorni l’Italia sta ospitando il G-20. I capi di Stato dei più importanti Paesi del mondo si sono riuniti a Roma per discutere delle principali problematiche del globo. Come di consueto la Rai racconterà i principali avvenimenti dell’incontro.

A tal fine l’orario d’inizio di Domenica In resta fissato per le ore 14, subito dopo l’edizione delle 13,30 del Tg1. A subire una variazione d’orario sarà invece la chiusura. Mara Venier saluterà i suoi ospiti ed il pubblico alle ore 16,20 circa per passare la linea ad uno Speciale del Tg1 dedicato al G20 e alla conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Dopo Ballando con le Stelle

Mara Venier incontrerà i protagonisti di Ballando con le Stelle. Si parlerà dei principali avvenimenti accaduti nel corso del terzo appuntamento con il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ospiti di questo spazio saranno il giornalista sportivo e giurato del programma Ivan Zazzaroni, i ‘ballerini concorrenti Fabio Galante e Memo Remigi, l’opinionista Alessandra Mussolini, il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi e Alba Parietti.

Memo Remigi, reduce dall’aver fatto una settimana di quarantena per tracciamento Covid, sarà anche protagonista di un’intervista sulla sua carriera e la sua vita privata.

Domenica In 31 ottobre ospiti Marco Giallini ricorda Gigi Proietti, Gabriele Muccino libro

Nonostante l’orario ridotto della settima puntata di Domenica In , non mancherà la pagina dedicata al mondo del cinema. Ospite di questo spazio sarà l’attore Marco Giallini.

Il 2 novembre dello scorso anno moriva Gigi Proietti. A due giorni dal primo anniversario, nel salotto televisivo di Rai 1 Marco Giallini presenta il film “Io sono Babbo Natale” con Proietti per l’ultima volta sul set. A Domenica in del 31 ottobre ci sarà anche il regista Gabriele Muccino, il cui ultimo lavoro è la nuova serie per Sky “A casa tutti bene, la serie”.

Il regista presenterà il suo libro autobiografico “La vita addosso”, dove narra le tappe più importanti della sua carriera cinematografica.

Domenica In 31 ottobre: si accende il contatore per la raccolta fondi Airc

Dal 31 ottobre iniziano i Giorni della ricerca 2021. La Rai e l’Airc proseguono l’alleanza per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. La maratona televisiva durerà fino al 7 novembre, coinvolgendo molti personaggi del mondo dello spettacolo e numerosi programmi tv e radiofonici.

Ambasciatore Airc sarà a Domenica in 31 ottobre il regista turco Ferzan Özpetek con cui si parlerà di due cortometraggi girati che trattano in modo delicato un tema tanto doloroso.

