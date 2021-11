Bake Off Italia 9, diretta della decima puntata di venerdì 5 novembre

Condividi su







Questa sera, venerdì 5 novembre, va in onda la decima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Nella scorsa puntata nessun concorrente è stato eliminato. Peperita, al contrario, è riuscita a guadagnarsi il grembiule blu, per cui scopriremo questa sera quali vantaggi le riserverà.

Il tema di questa puntata, invece, pare essere l’amore in tutte le sue forme. A raggiungere i pasticceri sotto il tendone di Bake Off Italia, saranno tre concorrenti delle scorse edizioni: Enrica, Giustina e Antonino.

Bake Off Italia 9 puntata 5 novembre – Diretta

Benedetta Parodi dà il via alla decima puntata di Bake Off Italia 9. Dopo aver annunciato quale sarà il tema di questa sera, l’amore per l’appunto, dà il benvenuto ai tre ex concorrenti delle scorse edizioni di Bake Off Italia. Per la prima prova i concorrenti dovranno preparare della pasta ripiena: un raviolo dolce e uno salato. Il tempo a disposizione è di 80 minuti.

Il primo a presentare i propri piatti ai giudici è Enrico, i cui ravioli sia dolci che salati contengono la ricotta e non deludono i giudici. Segue Roberto, con dei ravioli dolci “dal gusto formidabile”, mentre Damiano reputa non giudicabili i suoi ravioli salati. Daniela porta i gyoza, che entusiasmano i giudici. I ravioli di Gerardo, sono vuoti ma buoni. Natascia, nonostante le origini romagnole, presenta dei ravioli grossolani con poco condimento. I ravioli salati di Simone sono troppo vuoti. Lola, colpisce i giudici con la tradizione ucraina. I ravioli di Peperita sono, a detta di Knam e Damiano, “buonissimi”, mentre quelli di Patrizia, presentano alcuni difetti. Il raviolo salato di Gloria è il migliore della prova.

La seconda prova – Ospite, Gianfranca Dettori

Ospite di questa decima puntata è Gianfranca Dettori, creatrice dei Coricheddos, ovvero dei particolari dolcetti sardi a forma di cuore. I concorrenti dovranno ricreare la ricetta della pasticciera sarda, affrontando il passaggio misterioso che questa volta pare più semplice delle altre: un tratto della ricetta è scritto in sardo e i pasticceri dovranno cercare di capire cosa c’è scritto.

Peperita, che ha il grembiule blu, può usufruire della dimostrazione di Gianfranca circa la decorazione dei coricheddos, che prevede un determinato lavoro di decorazione a mo’ di merletto.

I giudici dopo l’assaggio stilano la classifica dal peggiore al migliore. Al decimo posto c’è Patrizia, al nono Natascia, ottavo Gerardo, settimo Gloria e sesto Daniela. Il quinto posto è di Lola, il quarto di Peperita, il terzo di Enrico, il secondo di Simone e infine il primo posto è di Roberto.

La terza prova di Clelia

I dieci pasticceri in gara dovranno preparare una Love Cake, in cui potranno metterci tutto ciò che vorranno, ma soprattutto un messaggio speciale all’interno, esattamente come hanno fatto Knam e Damiano per Clelia. A rendere la puntata decisamente emozionante è l’ingresso dei familiari dei concorrenti nel tendone. I pasticceri potranno dedicare il loro dolce ai propri cari.

I momenti di questa puntata diventano sempre più ricchi di amore e di tanto affetto. In particolare quello tra Peperita e sua madre, che risulta essere un esempio per tutte le mamme del mondo per quanto riguarda l’accettazione totale dei propri figli. Francesca è una mamma tutta arcobaleno. Clelia si emoziona, poi, osservando il grande amore che c’è tra Lola e sua sorella.

Arrivano gli assaggi, e Simone guadagna per la seconda volta il grembiule blu.

Intanto Gloria, Gerardo e Patrizia sono i peggiori della prova.

L’eliminata della decima puntata di Bake Off Italia 9 è Patrizia.

