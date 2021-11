Gf vip 6, 5 novembre 2021, Delia entra nella casa per parlare con Alex e Soleil

Condividi su







Questa sera, 5 novembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6 diretta 5 novembre 2021, Delia entra nella casa per parlare con Alex e Soleil

Inizia il programma. Si parla dell’accesa discussione avvenuta tra Alex Belli ed Aldo Montano. Dopo alcuni confessionali di fuoco di Belli, Montano si è infuriato ed i due ex amici si sono affrontati a muso duro.

Aldo si scusa con i telespettatori e con la sua famiglia, per il cattivo esempio che ritiene di aver dato. Alex vorrebbe delle scuse anche per sé, ma Montano dice di pretenderle a sua volta. Entrambi rimangono fermi sulle loro posizioni e si accusano a vicenda.

“Mi dispiace, ho il cuore spezzato” – afferma Alex. Aldo non gli crede. “Ma chi sei? A chi vuoi far paura? Ho combattuto avversari ben più grossi di te” – continua Montano.

Miriana ritiene che entrambi i coinquilini siano stati aggressivi ed abbiano sbagliato. Manila pensa che Alex sia stato aizzato da Soleil.

“Conosco Aldo da 15 anni e così non lo avevo mai visto. Alex da quando sono entrata qui è sempre stato di estrema gentilezza” – spiega Katia, che è legata ad entrambi.

Soleil e Sophie ritengono che sia stato Gianmaria a mettere Alex contro Aldo, facendogli pensare che Montano lo avesse definito “falso ed ipocrita”.

Nella pausa pubblicitaria Aldo ed Alex continuano a discutere ed a provocarsi. Belli si appella al fairplay e chiede una stretta di mano. “Non saremo più amici, ma diamoci la mano e mettiamoci una pietra sopra” – dice Alex. “Il fairplay è per gli avversari che si sfidano lealmente” – sottolinea Aldo.

Gf vip 6, Giucas pazzo di Iva

Giucas Casella rivela di essere sempre stato attratto da Iva Zanicchi. La sua passione è rimasta sempre platonica, ma ancora oggi prova grande ammirazione nei confronti della cantante e la sogna di notte.

Katia si ingelosisce: “Giucas sei una sola”. Francesca, definita da Giucas “la mia sorellona”, accompagna Casella nel confessionale, dove riceve un dolce messaggio dalla Zanicchi. “Una marea di pensieri mi assalgono e mi confondono. Le tue parole mi lusingano. In questi anni guardandoti qualche brividino è venuto anche a me. Finora non è successo niente, ma mai dire mai” – gli dice Iva.

Francesca svela che Giucas prova attrazione anche per Orietta Berti, con la quale in gioventù si sarebbe scambiato un bacio.

Gf vip 6, Delia vs Soleil

Alex e Soleil parlano della loro intesa sempre più forte. “Se non fossimo impegnati saremmo due anime gemelle…chissà” – ha rivelato Soleil in confessionale. “Non ti nascondo ci sia attrazione, lo sai che sono sincero” – commenta Alex. Nonostante ci sia attrazione, entrambi sono molto sicuri nel definirla “semplice amicizia”. C’è però chi non la pensa così: Delia, che stasera ha deciso di affrontare Soleil.

“Il vostro comportamento mi ha tanto ferito. Dovresti vergognarti a comportarti così con un uomo sposato. Io sono fuori e guardo, vedo, ascolto” – spiega Delia alla Sorge.

“Qui dentro è tutto esponenziale. Ci siamo trovati a condividere tanto umanamente in amicizia, ma da parte mia non c’è mai stata alcuna intenzione di ferirti. Le cose vengono fatte in due e lui non ti ha mai mancato di rispetto” – risponde Soleil, che chiede scusa a Delia se è rimasta ferita dalla sua vicinanza con Alex.

Delia definisce la Sorge “gatta morta” e la accusa di essere la causa del comportamento di Alex. “Lo stai provocando” – dice. “La persona che ami deve avere un confronto con te. E’ lui tuo marito, non io. Il vostro amore è molto più di questo” – ribatte Soleil.

La Sorge rientra in casa e racconta tutto ad Alex, che è ignaro di quanto accaduto.

Gf vip 6, Miriana e Nicola

Nicola e Miriana si confrontano sul loro rapporto. La sintonia tra i due sembra essersi dissolta, soprattutto dopo l’intervento della madre di lui, Patrizia Mirigliani. Miriana spiega di non averlo mai voluto ferire, di volergli bene e di aver provato attrazione per lui, ma di non ritenere che ci sia un futuro per loro.

Momento televoto: Jo Squillo deve abbandonare la casa per volere del televoto.

Gf vip 6, 5 novembre 2021, duro confronto tra Alex e Delia

Alex è pronto a confrontarsi con sua moglie. “Se fa stare male Delia sono pronto a rinunciare alla mia amicizia con Soleil” – dichiara.

“Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, ma ricordati che ogni parola ha un peso e tu mi hai mancato di rispetto. Hai promesso di passare con me tutta la vita e di costruire una famiglia, allora dimmi, cosa sta succedendo?” – gli dice Delia.

Alex si dice pronto ad abbandonare la casa per amore della moglie e le conferma il suo sentimento. Lei dice di avere bisogno di tempo per pensare. “Non posso continuare questo percorso se ti vedo così” – risponde Belli. Delia esce dalla casa ed Alex è confuso e non sa se andarsene a sua volta.

Gf vip 6, 5 novembre 2021, nomination

Momento nomination. Immuni della settimana: principesse, Giucas, Katia, Manuel, Manila e Aldo. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli salvano Miriana.

Nomination:

Sophie nomina Gianmaria.

Nicola nomina Davide.

Francesca nomina Gianmaria.

Gianmaria nomina Alex.

Carmen nomina Alex.

Soleil nomina Gianmaria.

Alex nomina Gianmaria.

Davide nomina Gianmaria.

Manuel nomina Carmen.

Katia nomina Gianmaria.

Principesse nominano Alex.

Miriana nomina Soleil.

Manila nomina Alex.

Giucas nomina Gianmaria.

Vanno in nomination Gianmaria, Alex, Carmen, Davide e Soleil.

