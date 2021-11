Fratelli di Crozza 12 novembre diretta: monologhi e parodie

Condividi su







Fratelli di Crozza torna venerdì 12 novembre con l’ottava puntata del 2021. Il nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e le sue esilaranti e dissacranti parodie è in prima serata su NOVE. Dopo aver visto Carlo Calenda, Red Ronnie, Luca Zaia e tanti altri, prenderanno vita altri personaggi e monologhi.

Fratelli di Crozza 12 novembre diretta: Renato Brunetta e gli imprenditori

Si inizia la diretta puntuali alle 21,30. Cosa avrà preparato Maurizio Crozza per i telespettatori di Nove? Si torna a parlare di Brunetta e delle procedure per i controlli nella PA. Crozza-Brunetta: “Cari amici imprenditori, basta con lo Stato stupratore, che vi entra in casa e vi porta via tutto“.

Sempre agli imprenditori “Civiltà. gentilezza e cortesia: lo Stato vi telefonerà, posso venire a controllare i libri contabili tra dieci giorni?” ed ancora: “lo Stato è amico e fà distruggere i libri contabili agli imprenditori“. Ed ancora sui controlli: “Arrivano le teste di cuoio, magari stavate distruggendo i documenti“.

Si prosegue con la canzone di Crozza sulle irregolarità e le ispezioni sui luoghi di lavoro. Reddito di cittadinanza non si può demonizzare, altrimenti si dovrebbero demonizzare anche l’86% delle aziende dove sono presenti delle irregolarità.

“Provate a pagare di più chi lavora e magari uno non si scoraggia” dice Crozza. Si parla della Germania, dove si lavora di meno e si viene pagati di più. In Italia stiamo licenziando pure i navigator. “I lavoratori chi li aiuta?” domanda Crozza.

La nostra politica sempre più egoriferita, dove si vanta di se stesso cercando di smontare l’altro.

Condividi su