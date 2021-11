Bake Off Italia 9, diretta dell’undicesima puntata di venerdì 12 novembre

Condividi su







Questa sera, venerdì 12 novembre, va in onda l’undicesima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Nella scorsa puntata Patrizia è stata eliminata, mentre Simone, il 19enne di Bollate, ha vinto per la seconda volta il grembiule blu. Tra i peggiori, oltre Patrizia, sono finiti anche Gerardo e Gloria P. Il tema della puntata è stato l’amore in ogni sua forma. Per l’occasione, Gianfranca Dettori, creatrice dei Coricheddos, tipici dolcetti sardi a forma di cuore, ha raggiunto i pasticceri sotto il tendone di Bake Off Italia 9, mettendoli alla prova durante la prova tecnica.

Il tema di oggi, 12 novembre, è “L’apparenza inganna“e i concorrenti dovranno preparare dei dolci dall’aspetto ingannevole. Clelia invita il cake designer Renato Ardovino per la prova a sorpresa, secondo cui i pasticceri dovranno cimentarsi in una Tsunami Cake.

Per questa puntata è prevista una doppia eliminazione.

Bake Off Italia 9 puntata 12 novembre – Diretta

Benedetta Parodi dà il via all’undicesima puntata di Bake Off Italia 9 e informa subito i concorrenti della doppia eliminazione.

Il tema è “L’apparenza inganna” e, infatti, i concorrenti dovranno preparare dei pasticcini ingannevoli salati: dovranno essere 20 in totale, divisi in 4 tipologie diverse, per cui ogni tipologia prevede 5 pasticcini. Simone, che ha il grembiule blu, scopre subito il suo vantaggio: può richiedere l’aiuto di Knam per 10 minuti.

