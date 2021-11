Domenica In 14 novembre anticipazioni: Mara Venier ricorda Giampiero Galeazzi

Condividi su







Domenica In 14 novembre: Mara Venier torna con un nuovo appuntamento nel giorno festivo su Rai 1 con nuovi ospiti, interviste, racconti. Le emozioni si alternano a momenti di riflessione, informazione e divertimento: questo il fine dell’appuntamento.

Domenica In, ospiti puntata del 14 novembre: Mara Venier ricorda Giampiero Galeazzi

Nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In del 14 novembre ci sarà uno spazio dedicato al ricordo del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Lo storico cronista sportivo, accanto alla Venier, è stato anche uno dei volti di passate edizioni del contenitore domenicale di Rai 1.

La notizia della morte di Galeazzi si è divulgata nella mattinata di venerdì 12 novembre. Il giornalista era ricoverato da qualche settimana in ospedale a causa di una patologia con cui combatteva da tempo. La sua dipartita ha lasciato un vuoto immenso in tanti.

Le interviste ad Arisa e Valeria Fabrizi

Il pomeriggio di Rai 1 prosegue con i protagonisti del dance show Ballando con le Stelle. A Domenica In del 14 novembre si commenterà insieme ad alcuni ospiti la puntata di sabato 13 novembre del dance show di Rai 1, capitanata da Milly Carlucci.

Mara Venier stavolta intervisterà la cantante Arisa e l’attrice Valeria Fabrizi.

L’artista reduce dal successo di Psyco, è stata già diverse volte ospite della Venier, dove si è raccontata senza filtri. Anche in questa occasione, a Domenica In non mancheranno i racconti personali, ma ci sarà anche una carrellata sulla sua carriera artistica, e la interpretazione di alcuni dei suoi maggiori successi.

A Ballando con le Stelle la cantante ha dato dimostrazione di essere un talento anche nel ballo. Una predisposizione naturale, si, ma che è amplificata dal suo maestro, Vito Coppola. Un campione del ballo pluripremiato, che ha capito, forse più di tutti, chi è la vera Arisa.

Nel salotto di Mara Venier a Domenica In del 14 novembre ci sarà anche il ritorno di Valeria Fabrizi. Per lei non è la prima intervista nel format di Rai1. Conosciuta ai più anche per aver interpretato il ruolo di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, l’attrice ha sorpreso ed emozionato tutti con le sue performance in pista.

Domenica In 14 novembre: anticipazioni

Da Tale e Quale Show, torna a Domenica In del 14 novembre Pierpaolo Pretelli. Nella scorsa puntata l’ex Velino di Striscia la notizia si è esibito sulle note di Happy Days. Questa volta invece interpreta John Travolta ne La febbre del sabato sera e condurrà insieme a Mara Venier il nuovo gioco telefonico, coinvolgendo il pubblico da casa.

Covid a Domenica In 14 novembre: si torna a parlare di pandemia e Coronavirus

A Domenica In del 14 novembre, nel salotto televisivo di Rai 1, si torna a parlare di Covid-19. Tra gli esperti con cui si commenteranno gli ultimi dati e la situazione odierna in Italia, ci saranno il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la virologa Ilaria Capua, il giornalista Alessandro Sallusti e il professore Francesco Le Foche.

