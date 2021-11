Cuori episodi Suzanne e Cortocircuito – trama, cast, anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la seconda puntata della serie tv Cuori con gli episodi dai titoli i rispettivamente Suzanne e Cortocircuito. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Tutte le puntate vanno in onda settimanalmente ogni domenica e durano un’ora e 50 minuti. Subito dopo la messa in onda ogni episodio è disponibile su Raiplay nei 7 giorni seguenti.

Cuori Suzanne e Cortocircuito – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Riccardo Donna. Protagonisti principali sono Alberto Ferraris, Cesare Corvara e Delia Brunello interpretati rispettivamente da Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Nel cast anche Neva Leoni nel ruolo di Serenella Rinaldi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino e zone limitrofe.

La produzione è della Aurora Tv di Giannandrea Pecorelli per Rai Fiction. La serie ha avuto il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno assistito al riavvicinamento tra Alberto Ferraris e Delia Brunello. Inoltre era arrivata nell’ospedale una paziente in stato cianotico. Alberto e Delia erano intervenuti per evitare il peggio.

Mosca, il rivale del professor Corvara, approfitta di questo caso per rivalersi su Alberto Ferraris. E lo sospende da tutte le attività della sala operatoria. Alberto naturalmente si oppone. Ma per dimostrare la sua innocenza ha bisogno del sostegno di Delia.

Cuori Suzanne – trama

Nell’episodio numero 9 dal titolo Suzanne, Alberto Ferraris si trova in un locale insieme a Karen. Improvvisamente tra la folla un uomo ha un malore. Si tratta di Gianni Sciortino, un playboy abbastanza noto nella zona.

L’uomo viene ricoverato e quando arriva in ospedale le altre pazienti rivelano un certo entusiasmo e fanno a gara per potersi procurare un autografo.

Nonostante il suo atteggiamento duro, Gianni Sciortino è un attento osservatore. E subito si accorge dei sentimenti particolari che ci sono tra Delia e Alberto. Non solo ma scopre anche che Virginia è gelosa di Rosa e Fausto.

Intanto il dottor Mosca approfitta dell’assenza di Cesare Corvara per dare fondo a tutte le sue mire ambiziose.

Cortocircuito – trama

Nel decimo episodio dal titolo Cortocircuito, il dottor Mosca comincia ad avere dei seri dubbi sulle motivazioni del viaggio all’estero di Cesare Corvara.

Il medico inizia ad intuire parte della verità. Ci sono comunque anche altri episodi che apparentemente non hanno una spiegazione logica. Ad esempio un paziente all’ultimo minuto decide di non farsi più operare e non dà alcuna motivazione valida della sua scelta.

Delia Brunello intanto sparisce nel nulla. Tutti riferiscono di non sapere dove si trovi e nessuno l’ha vista recentemente né in ospedale, né a casa.

A questo punto c’è un emergenza: un corto circuito improvviso fa fermare i macchinari che tengono in vita un paziente sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica. Si cerca in tutti i modi di ritrovare Delia Brunello, l’unica in grado di poter portare a termine l’intervento chirurgico.

Cuori – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Cuori e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Cesare Corvara – Daniele Pecci

Alberto Ferraris – Matteo Martari

Delia Brunello – Pilar Fogliati

Enrico Mosca – Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo – Marco Bonini

Serenella Rinaldi – Neva Leoni

Virginia Corvara – Bianca Panconi

Suor Fiorenza – Carola Stagnaro

Fausto Alfieri – Carmine Buschini

Eva Pellegrini – Laura Adriani

Luisa Ferraris – Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo – Chiara Degani

Elvira De Bellis Mosca – Simona Nasi

Bino – Davide Paganini

Agata Vezzani – Gaia Messerklinger

Rosa Paluan – Claudia Nicolazzo

Karen – Romina Colbasso

Carlo Dattilo – Paolo Romano

Riccardo Tosi – Piero Cardano