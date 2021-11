Stasera in tv lunedì 8 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 15 novembre 2021. Su Raitre l’attualità con Report condotto da Sigfrido Ranucci. Su Real Time il docu-reality Too large.

Stasera in tv lunedì 15 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Qualificazione Mondiale: Irlanda del Nord-Italia. Tornano in campo gli Azzurri per una nuova gara valida per la fase di qualificazione al Mondiale del 2022. Al Windsor Park Stadium di Belfast i campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini affrontano i nordirlandesi, già sconfitti a Parma il 25 marzo scorso per 2-0 con gol di Berardi e Immobile.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Una recente inchiesta sulla terza dose di vaccino anti Covid-19, trasmessa lo scorso 1° novembre nel programma condotto da Sigfrido Ranucci ha suscitato molte polemiche. Il servizio “Non c’è due senza tre” è firmato da Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale e si può rivedere su RaiPlay.

Su Rai 5, alle 21.15, il talk show Nessun dorma. Massimo Bernardini propone un dialogo tra il ritmo del bassista Saturnino e le voci dei fratelli Mancuso, alfieri della musica popolare siciliana. In apertura, un’improvvisazione di Saturnino si mixa con le armonizzazioni dei Mancuso.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro non ha che l’imbarazzo della scelta al momento di pescare nell’attualità gli argomenti da discutere in studio: dalle polemiche sempre incessanti sull’obbligo del Green Pass alla situazione economica, senza dimenticare le indiscrezioni sui possibili candidati al Quirinale.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Diciannovesimo appuntamento in prima serata con la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, che dovrebbe proseguire almeno fino ai primi mesi del 2022. Anche stasera scopriremo il nome del concorrente che dovrà lasciare la Casa. Chi sarà questa volta la “vittima” del televoto?

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Tornano gli speciali degli inviati di Davide Parenti. Stasera si torna a parlare della morte di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce (Fr), scomparsa il 1° giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo. Secondo le indagini, la ragazza sarebbe deceduta all’interno della caserma dei carabinieri del suo paese.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Il ristoratore romano Francesco Panella gira per l’Europa alla ricerca degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione di oggi è dimostrare che si può mangiare bene italiano in Belgio, precisamente a Bruxelles.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Too Large. Meghan si è sottoposta all’intervento e, dopo un decorso post-operatorio molto difficile, lavora sodo per aiutare la sua amica Vanessa. Fa di tutto per far sì che l’amica rispetti la sua dieta sana e vinca la sua paura di fallire.

I film di questa sera lunedì 15 novembre 2021

Su Raidue, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Christy Beam, Miracoli dal cielo, con Jennifer Garner. I coniugi Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam conducono una vita serena con le loro due figlie. Ma un giorno alla secondogenita Annabel viene diagnosticata una malattia rara che provoca dolori insopportabili. Mentre Christy cerca di trovare una cura, accade un evento inspiegabile dalla scienza.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di T. Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante di Will Traynor, un giovane costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Stephane Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Susanne Bier, Una folle passione, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. 1929: George, socio di una ditta di legname, sposa la giovane e ambiziosa Serena. Quando gli affari del marito vanno in crisi, lei lo persuade a spingersi oltre i limiti della legalità.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di J. Lee Hancock, The Blind Side, con Quinton Aaron, Sandra Bullock. Michael è un adolescente afroamericano abbandonato dai genitori. La famiglia benestante di Leigh Anne lo adotta e lo aiuta a sviluppare il suo talento per il football. Da una storia vera.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità, con Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero. Benedetto viene convocato dalla trasmissione tv “C’è posta per te”. Per lui c’è un messaggio di Luna, una modella brasiliana che afferma di essere sua sorellastra.

Stasera in tv lunedì 15 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2020, di Stefano Mordini, Lasciami andare, con Stefano Accorsi, Maya Sansa. Marco e la sua compagna aspettano un bambino. Per lui è una grande gioia, soprattutto dopo la tragedia vissuta con la prima moglie: la prematura morte del loro bambino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1995, di Wayne Wang, Smoke, con Harvey Keitel, William Hurt. Lo scrittore Paul Benjamin è colpito da un blocco creativo dopo la morte della moglie. La conoscenza con il giovane Thomas Jefferson Cole cambierà la sua vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di G. Capotondi, La tela dell’inganno, con Claes Bang. Italia. Il critico d’arte James e la bella Berenice vengono invitati nella villa del collezionista d’arte Joseph Cassidy. Questi chiede a James di rubare un dipinto di un controverso artista.