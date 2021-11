Cuori episodi Miracoli e La scelta di Mosca – trama, cast, anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la seconda puntata della serie tv Cuori con gli episodi dai titoli i rispettivamente Miracoli e La scelta di Mosca. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Subito dopo la messa in onda ogni episodio è disponibile su Raiplay nei 7 giorni seguenti.

Cuori Miracoli e La scelta di Mosca – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Riccardo Donna. Protagonisti principali sono Alberto Ferraris, Cesare Corvara e Delia Brunello interpretati rispettivamente da Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Nel cast anche Neva Leoni nel ruolo di Serenella Rinaldi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino e zone limitrofe.

La produzione è della Aurora Tv di Giannandrea Pecorelli per Rai Fiction. La serie ha avuto il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente Alberto Ferraris si trovava in un locale insieme a Karen. Improvvisamente tra la folla un uomo ha un malore. L’uomo viene ricoverato e quando arriva in ospedale le altre pazienti rivelano un certo entusiasmo e fanno a gara per potersi procurare un autografo.

Intanto il dottor Mosca approfitta dell’assenza di Cesare Corvara per dare fondo a tutte le sue mire ambiziose. Il dottor Mosca comincia ad avere dei seri dubbi sulle motivazioni del viaggio all’estero di Cesare Corvara.

Delia Brunello intanto sparisce nel nulla. Tutti riferiscono di non sapere dove si trovi e nessuno l’ha vista recentemente né in ospedale, né a casa.

Cuori Miracoli – trama

Nell’episodio numero 11 dal titolo Miracoli, Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta.

Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare. Cerca di contrattaccare, alludendo alle sue scoperte sulla salute cagionevole di Corvara, ma il primario non è disposto ad arrendersi e l’arma per combattere quella battaglia l’ha portata con sé direttamente dall’America: una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa una volta per tutte.

La scelta di Mosca – trama

In ospedale c’è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai, in seguito ad una discussione con il marito ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston di cui si assume la responsabilità nel caso di un eventuale fallimento. La decisione della cardiologa va ad accrescere la tensione in un reparto già segnato dalla guerra fra primario e capo-chirurgo.

Umiliato da Cesare, Mosca si trova anche a dover fare i conti con quello che, ai suoi occhi, è un tradimento da parte di Agata. Ha perso ogni speranza ed è per questo che, quando vede il signor Bottai intrufolarsi di notte in reparto, decide di dare ascolto alla parte più ambiziosa e oscura del suo cuore.

Cuori – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Cuori e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Cesare Corvara – Daniele Pecci

Alberto Ferraris – Matteo Martari

Delia Brunello – Pilar Fogliati

Enrico Mosca – Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo – Marco Bonini

Serenella Rinaldi – Neva Leoni

Virginia Corvara – Bianca Panconi

Suor Fiorenza – Carola Stagnaro

Fausto Alfieri – Carmine Buschini

Eva Pellegrini – Laura Adriani

Luisa Ferraris – Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo – Chiara Degani

Elvira De Bellis Mosca – Simona Nasi

Bino – Davide Paganini

Agata Vezzani – Gaia Messerklinger

Rosa Paluan – Claudia Nicolazzo

Karen – Romina Colbasso

Carlo Dattilo – Paolo Romano

Riccardo Tosi – Piero Cardano