L’Eredità: Federica nuova campionessa ma non vince

Condividi su







Federica è la nuova campionessa de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

Dopo aver sconfitto al Triello Roberta e Pierluigi non è riuscita a conquistare il montepremi della sua prima Ghigliottina. Federica prende il posto di Gaia.

L’eredità, il percorso di Federica

Nella puntata di lunedì 8 novembre Flavio Insinna presenta gli sfidanti della campionessa Gaia. Il primo è Leonardo, ha 22 anni, è studente magistrale di Ingegneria Meccanica a Bologna. Per lui come abbinamenti canzoni degli Anni 80 o del 2000.

La seconda concorrente è Valeria, viene dalla provincia di Bari. Ha una grande passione per la fotografia e spera che il suo sogno possa trasformarsi in un mestiere. Deve specificare a quale opera letteraria appartengono alcuni personaggi.

Pierluigi invece è uno sviluppatore di software. Il suo sogno nel cassetto è ammirare la terra dallo spazio. Ha una grande passione per i quiz. Per lui come abbinamenti vini o cocktail.

La quarta concorrente è Roberta, viene da Como, si occupa di organizzazione di eventi. Sogna di comprare un camper con il quale girare per l’Europa. Deve specificare se alcuni oggetti sono bianchi, rossi o verdi.

Federica viene da Francavilla al Mare, provincia di Chieti. Insegna presso la scuola dell’infanzia. Ha una laurea triennale in lingue, è sposata ed ha due figli. Deve riferire se alcuni luoghi o monumenti si trovano a Bologna o Bari.

Fabia è un’igienista dentale e ha preso lezioni di canto anche per migliorare le proprie esposizioni in pubblico. Per lei come abbinamenti se alcune caratteriste sono del lupo o dell’agnello.

Gaia manda alla sfida dei 60 secondi Valeria e Federica. Valeria è la prima concorrente eliminata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il secondo gioco de L’Eredità è Metti, Leva, Cambia. Ai concorrenti il compito di aggiungere, modificare o togliere delle lettere alle parole che compongono la potenziale risposta. Tutti i concorrenti compiono il primo errore.

A compiere però la doppietta è Leonardo che ha scelto di sfidare Pierluigi. Leonardo è costretto ad abbandonare il gioco.

Nella puntata dell’8 novembre L’Eredità ha scelto le seguenti date: 1941, 1969, 1980 e 2000. I quesiti, come di consueto, sono di cultura generale. Forniscono la risposta errata Pierluigi e Roberta. Pierluigi però compie il doppio errore Pierluigi che vuole confrontarsi con Fabia. La ragazza però viene eliminata.

Flavio Insinna introduce il prossimo gioco, i Paroloni. Il primo termine, indovinato da Federica, è Euripo. Si tratta di uno stretto di mare.

Il secondo parolone, Esomologesi, è invece individuato da Pierluigi. Nel linguaggio ecclesiastico è sinonimo di confessione.

Federica e Pierluigi vanno direttamente al Triello. Devono di conseguenza sfidarsi Roberta e Gaia. Roberta riesce a rimanere in gioco.

L’Eredità il Triello dell’8 novembre

Nella puntata dell’8 novembre arrivano al Triello Federica, Pierluigi e Roberta.

Inizia Roberta che conquista le categoria Musica (20.000 euro) e Italiano (30.000 euro).

Pierluigi invece risponde correttamente ai temi Spettacolo (1o.000 euro), Casa (10.000 euro), Curiosità (30.000 euro), Chi l’ha detto? (20.000 euro). Federica non riesce a rispondere ad alcun quesito.

Roberta compie il primo passo per poter accedere alla Ghigliottina. Prima però deve rispondere correttamente ad altri due argomenti: Segnali di pericolo e obblighi principeschi.

Dopo aver risposto correttamente al primo tema, Roberta lascia spazio a Federica che diventa la nuova campionessa.

L’Eredità, la Ghigliottina di Federica

Federica accede alla Ghigliottina con 150.000 euro. Deve scegliere tra i seguenti abbinamenti: bollire o brillare, salute o malattia, azioni o comunicazioni, rete o sete, scuola o scolastico. La campionessa dimezza tre volte. Il montepremi crolla così a 18.750 euro.

Le parole della Ghigliottina dell’8 novembre sono:

brillare

malattia

comunicazioni

rete

scuola

Federica ha scritto Sistema ma la parola esatta è Assenza.

Condividi su