Zelig 18 novembre diretta: i comici, gli sketch, le novità

Zelig 18 novembre diretta. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano alla conduzione dello show televisivo dedicato alla comicità e al divertimento. L’appuntamento è per le 21.20 su Canale 5 con i alcuni dei volti storici e talenti provenienti da ZeligTime.

Zelig 18 novembre: anticipazioni, cast

Il 2021 è un anno particolare per Zelig. In occasione dei 25 anni del popolare show, Mediaset ha deciso di riunire una delle coppie di conduttori più amati dai telespettatori, ovvero Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

I due tornano al timone del programma che hanno condotto insieme dal 2004 al 2010. Saranno solo tre puntate le puntate con Zelig, trasmesse dal Teatro degli Arcimboldi. Nel cast della nuova edizione del programma anche tanti volti storici dello show, ma altrettanti volti ancora sconosciuti ai più.

Ci sarà qualche revival degli sketch dei comici più amati delle passate edizioni del programma, ma anche delle novità. Ogni artista avrà a disposizione quattro minuti per l’esibizione.

A Zelig 18 novembre ci saranno: Teo Teocoli; Teresa Mannino; Maurizio Lastrico; Raul Cremona; Mister Forest; Anna Maria Barbera; i Senso D’Oppio; Giuseppe Giacobazzi; Giovanni Vernia; Federico Basso. E tanti altri artisit.

Zelig 18 novembre diretta: Maurizio Lastrico

Alla presenza di 2370 spettatori al teatro Arcimboldi di Milano prende il via la prima puntata di Zelig, conducono Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Nuovamente insieme dopo 12 anni. Grande emozione per il conduttore, che ricorda tutte le procedure a cui si sono dovuti sottoporre le persone del pubblico per assistere dal vivo.

Vanessa Incontrada fa il suo ingresso e improvvisa un ballo, proprio come ai vecchi tempi. Fasciata in un abito elegantissimo in total black, ricordano che ci sono solo tre puntate. La coppia preannuncia che ‘ci saranno giovani acerbi e vecchi marci’.

Vincenzo Albano è il social media manager, che selezionerà le battute migliori. Basta scriverle con #zelig. “Cattiverie non gratuite, se sono belle ve le paghiamo pure” si commenta. Bisio domanda se per caso è parente con Al Bano cantante.

Maurizio Lastrico

Lui risponde con un acuto che non lascia dubbi. Si passa al primo comico. Viene da Genova, lui è Maurizio Lastrico. “Tante persone importanti tra cui anche i genitori“. Il comico passa a sottolineare i contrasti dei genitori. La madre cattolica all’ennesima potenza, mentre il padre comunista incallito.

A far emergere queste differenze la prima volta quando gli hanno dovuto spiegare che fine avesse fatto il suo pesciolino morto. Altra persona importante per il comico è l’autista dell’autobus che parla come la Divina Commedia: “O massa di maial chiamata gente, che ignora il neutroroberts detergente“.

Prima di lasciare il palco al prossimo comico, i conduttori vengono interrotti da due nuovi personaggi. Il primo si è esibito in un remake di Sapore di mare, l’altro invece interpreta il personaggio di un ragazzo straniero che ha problemi con la nostra lingua.

Teresa Mannino

“Noi esseri umani in questo momento stiamo facendo la tracotanza” ed ancora si parla di invecchiamento e di cambiamenti inevitabili che arrivano verso i 50 anni. Ma nessuno ti dice che stai invecchiando, altrimenti non compreremmo più.

“Tu non sei vecchia, ha 30 anni con venti anni in più“, ma senti che qualcosa di irreparabile sta accadendo “perché ti metti a letto e senti che ti schricchiola il ginocchio“. Ed ancora si cambia a vedere le vetrine: “Prima guardavi quelle di Lui-Jo ora quelle di Luisa Spagnoli”.

“Capisci di avere 50 anni quando per la prima volta di danno del Lei” ed ancora “quando non arriva più il ciclo e pensi di essere incinta ed il tuo lui invece di dirti che sei in menopausa ti dice che può essere”. Ma Teresa ha la battuta pronta: “a 50 anni gli spermatozoi non solo non vivono, ma non sanno più dove andare”.